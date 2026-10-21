സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 25% സീറ്റുകൾ; മാർഗരേഖ തയാറാക്കി തെലങ്കാന സർക്കാർ
സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് 25 ശതമാനം സംവരണം സീറ്റുകൾ നൽകാൻ മാർഗരേഖ തയ്യാറാക്കി തെലങ്കാന സർക്കാർ.
Published : October 21, 2026 at 3:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിലെ കുട്ടികൾക്കായി സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ 25 ശതമാനം സംവരണം സീറ്റുകൾ നൽകാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ച് തെലങ്കാന സർക്കാർ.
പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ നിർദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് റൈറ്റ്സ് (എൻസിപിസിആർ)-നോട് സുപ്രീം കോടതി കടുത്ത അതൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ഈ മാസം 27ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന വാദം കേൾക്കലിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, എൻസിപിസിആർ തെലങ്കാന സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി. തുടർന്ന്, തെലങ്കാന സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ നവീൻ നിക്കോളാസ് ഡൽഹിയിലെത്തി സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗരേഖകൾ സംസ്ഥാനം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് കമ്മീഷന് ഉറപ്പുനൽകുകയായിരുന്നു.
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പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഇതിനകം ഈ നയം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്...
'റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ' (RTE) നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 12(1)(c) പ്രകാരം, സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിലെ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ 25 ശതമാനം സീറ്റുകൾ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്കായി സംവരണം ചെയ്യേണ്ടതും അവർക്ക് സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകേണ്ടതുമാണ്. ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ, ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതി മാർഗരേഖകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
പ്രവേശന നടപടികൾക്കായി പ്രത്യേക പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കുക, ഓൺലൈൻ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുക, നറുക്കെടുപ്പ് (ലോട്ടറി) രീതിയിലൂടെ സീറ്റുകൾ അനുവദിക്കുക, പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഒരു സെൽ (grievance redressal cell) രൂപീകരിക്കുക തുടങ്ങി നിരവധി നടപടികൾ കോടതി നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതിനുമുള്ള ചുമതല എൻസിപിസിആറിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, രാജസ്ഥാൻ, ഹരിയാന, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനകം ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും നയം നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നടന്നത് നാമമാത്രമായ ശ്രമം മാത്രം
തെലങ്കാനയിൽ ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു ഹർജി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന്, നിയമം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കോടതിക്ക് ഉറപ്പുനൽകിയതാണ്. 2025 ജൂലൈയിൽ, സർക്കാർ സ്കൂളുകളില്ലാത്ത 96 പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം നൽകുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറി യോഗിത റാണ ഉത്തരവുകൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, ഈ നിർദ്ദേശം ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർമാർക്ക് (DEOs) കൈമാറിയതല്ലാതെ, തുടർനടപടികളൊന്നും സ്വീകരിച്ചില്ല. തൽഫലമായി, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ വൃത്തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരമനുസരിച്ച്, 2025-26, 2026-27 അധ്യയന വർഷങ്ങളിലായി ആകെ 180 കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ, സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ, പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
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