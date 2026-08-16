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രണ്ട് നേരവും അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക്‌ ഭക്ഷണം; ഡൽഹിയിൽ 25 പുതിയ അടൽ കാൻ്റീനുകൾ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌ത് സർക്കാർ

മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപതയും മുൻ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യ നായിഡുവും ചേർന്ന് ഓണ്‍ലൈനായാണ് കാൻ്റീനുകൾ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

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Chief Minister Rekha Gupta, former Vice‑President M. Venkaiah Naidu inaugurated 25 new Atal Canteens (Facebook@ Rekha Gupta)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 16, 2026 at 8:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്‌പേയിയുടെ ചരമവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡൽഹിയിൽ 25 പുതിയ അടൽ കാൻ്റീനുകൾ കൂടി തുറന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി രേഖാ ഗുപ്‌തയും മുൻ ഉപരാഷ്‌ട്രപതി എം. വെങ്കയ്യ നായിഡുവും ചേർന്ന് ഓണ്‍ലൈനായാണ് കാൻ്റീനുകൾ ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്‌തത്. ഇതോടെ ഡൽഹിയിലെ ആകെ അടൽ കാൻ്റീനുകളുടെ എണ്ണം നൂറായി.

എയിംസ്, എൽഎൻജെപി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ആശുപത്രികൾക്ക് പുറത്തും ജനസാന്ദ്രതയേറിയ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് പുതിയ കാൻ്റീനുകൾ തുറന്നിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് രൂപക്ക് ചോറ്, പരിപ്പ് കറി, പച്ചക്കറി വിഭവം, അച്ചാർ, റൊട്ടി എന്നിവയുൾപ്പെടുന്നതാണ് ഭക്ഷണം.

രാവിലെ 11 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെയും വൈകുന്നേരം 6.30 മുതൽ രാത്രി 9.30 വരെയും ഭക്ഷണം ലഭ്യമായിരിക്കും. ആയിരത്തോളം പേർക്ക് പ്രതിദിനം രണ്ട് നേരം ഭക്ഷണം നൽകാനാണ് ഈ പദ്ധതി കൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എട്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ നഗരത്തിൽ 100 കാൻ്റീനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. അന്ത്യോദയ അന്നയോജന പദ്ധതി പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 3.65 കോടി ആളുകൾക്ക് ശുചിത്വമുള്ളതും ആരോഗ്യകരവുമായ ഭക്ഷണം ഞങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്‌ത പറഞ്ഞു.

"ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം കേട്ടു, അത് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നത്", ആദ്യമായി അടൽ കാൻ്റീനിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എത്തിയ സാഹിർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. താങ്ങാനാവുന്ന വിലക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കണ്ടെത്താൻ പാടുപെടുന്ന ദിവസ വേതനക്കാർക്കും ചേരി നിവാസികൾക്കും ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് ഈ അടൽ കാൻ്റീൻ എന്ന് ഹരിശങ്കറും ആതിക് റായും പറഞ്ഞു.

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കാൻ്റീനിലെ ഭക്ഷണം വളരെ നല്ലതാണ്. വെറും അഞ്ച് രൂപക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതും നല്ല കാര്യമാണ്. എന്നാൽ ആദ്യ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം കുറയുമെന്ന് മറ്റൊരു സന്ദർശകനായ ഹൻസ്‌രാജ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.

അഞ്ച് രൂപ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കാണ്. ഇതിന് പുറമെ പോഷകസമൃദ്ധ ഭക്ഷണം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇതിലൂടെ ഉറപ്പാക്കുന്നുവെന്ന് ഡൽഹി പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പർവേഷ് വർമ്മ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പറഞ്ഞു.

വികസിത ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഹൈവേകളിലൂടെയും എക്‌സ്‌പ്രസ് വേകളിലൂടെയും മാത്രമല്ല. അത് ഡൽഹിയിലെ തെരുവുകളിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ദരിദ്രർ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2025 ഡിസംബർ 25 ന് വാജ്‌പേയുടെ 101-ാം ജന്മവാർഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് അടൽ കാൻ്റീൻ ആരംഭിച്ചത്. ദിവസവേതനക്കാർ നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികൾ, രോഗികളുടെ കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് ഈ കാൻ്റീൻ വളരെ ആശ്വാസകരം തന്നെയാണ്.

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ATAL CANTEEN DELHI
DELHI GOVT ATAL CANTEEN SCHEME
DELHI CM REKHA GUPTA
VAYPAYEE DEATH ANNIVERSARY
25 ATAL CANTEENS INAUGURATED

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