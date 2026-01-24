വായ്പയെടുത്ത പണം തിരിച്ചടച്ചില്ല, 24 കാരനെ വെടിവച്ചു കൊന്നു; അന്വേഷണത്തിൽ അതൃപ്തിയുമായി കുടുംബം
ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടും നടപടിയെടുത്തില്ലെന്ന് മരിച്ച ഡൽഹി സ്വദേശി ഫൈസാൻ്റെ സഹോദരൻ ആരോപിച്ചു. ഫൈസാന് മൂന്ന് തവണ വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് വെടിയേറ്റതെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നതെന്നും ബന്ധുക്കള്.
By ANI
Published : January 24, 2026 at 7:36 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: വായ്പ എടുത്ത പണം തിരിച്ചു നൽകാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ യുവാവിനെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി. ഡൽഹിയിലെ ഷഹദാര മിസ്റ്റർ കിങ് ലോഞ്ച് ആൻ്റ് കഫേയ്ക്ക് സമീപം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. 24 കാരനായ ഫൈസാനാണ് മരിച്ചത്. ആക്രമണം നടത്തിയത് അച്ഛനും മകനുമാണെന്ന് സംശയം.
വായ്പയെടുത്ത് പണം തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഫൈസാനും കടം നൽകിയവരും തമ്മിലുണ്ടായ തകർക്കമാകാം കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായെന്ന വിവരത്തെ തുടർന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഉടൻ തന്നെ ഫൈസാനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ചികിത്സയ്ക്കിടെ ഫൈസാന് മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"സംഭവ സ്ഥലത്തു നിന്നും ഫൊറൻസിക് സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ സെക്ഷൻ 103(1) പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രതികളെ തിരിച്ചറിയാനും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും പൊലീസ് സേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമഗ്ര അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്," അന്വേഷണ സംഘം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വെടിയേറ്റത് തലയിലും നെഞ്ചിലും
ആക്രമണത്തിൽ ഫൈസാൻ്റെ തലയിലും നെഞ്ചിലും വെടിയേറ്റതായി സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. ഫൈസാന് മൂന്ന് തവണ വെടിയേറ്റതായും സഹോദരൻ പറഞ്ഞു. "ഫൈസാന് മൂന്ന് തവണ വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ രണ്ട് തവണ മാത്രമാണ് വെടിയേറ്റതെന്നാണ് പൊലീസ് ഭാഷ്യം. ഒരു തവണ തലയ്ക്കും രണ്ട് തവണ നെഞ്ചിലും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. കൈകളിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു," സഹോദരൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഫൈസാൻ വളരെ പാവമായിരുന്നു. വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാനാവാതെ വന്നപ്പോൾ പണം നൽകിയവർ വീട്ടിൽ എത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ പരാതിപ്പെട്ടു എങ്കിലും പൊലീസ് യാതൊരു വിധ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും സഹോദരൻ ആരോപിച്ചു. തങ്ങൾക്ക് നീതി വേണമെന്നും കൊലപാതകികളുടെ അറസ്റ്റ് ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്നും ഫൈസാൻ്റെ സഹോദരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംഭാൽ വെടിവയ്പ്പ്
ഉത്തർപ്രദേശിലെ സംഭാൽ ശാഹി ജമാ മസ്ജിദിൽ സർവേക്കിടെയും വെടിവെയ്പ്പുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസുകാർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഉത്തരവിട്ട ജഡ്ജിയെ സ്ഥലം മാറ്റി. സർക്കിൾ ഓഫിസർ അനൂജ് ചൗധരി, ഇൻസ്പെക്ടർ അനൂജ്കുമാർ തോമർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 20 ഓളം പൊലീസുകാർക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉത്തരവിട്ട ചന്ദൗസി ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് വിഭാൻഷു സുധീറിനെയാണ് സുൽത്താൻ പൂരിലേക്ക് സിവിൽ ജഡ്ജിയായി സ്ഥലം മാറ്റിയത്.
ALSO READ: കനത്ത മഞ്ഞ് വീഴ്ചയും കൊടുങ്കാറ്റും; വിറങ്ങലിച്ച് കശ്മീര്, കാലാവസ്ഥ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമെന്ന് കര്ഷകര്