കുട്ടികളുണ്ടാകാത്തതിന് കാരണം തേടിയെത്തി; യുവാവിന്റെ അടിവയറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയത് ഗർഭപാത്രം, അപൂർവ വൈദ്യശാസ്ത്ര പ്രതിഭാസം
ഡൽഹിയിലെ രാജൗരി ഗാർഡനിലുള്ള ആർജി ഹോസ്പി റ്റലിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിലാണ് അസാധാരണമായ ശരീരഘടന കണ്ടെത്തിയത്
Published : September 11, 2026 at 3:38 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ വന്ധ്യതാ പരിശോധനയ്ക്കായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയ 26 വയസുകാരനായ യുവാവിൽ ഗർഭപാത്രം കണ്ടെത്തി. രാജ്പൂർ ഗാർഡനിലെ ആർ.ജി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ചീഫ് യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോ. സുശീൽ ഖർബന്ദയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സാധാരണ പുരുഷ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാമുള്ള യുവാവിന്റെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ ഗർഭപാത്രം കണ്ടെത്തിയത്.
വിവാഹശേഷം കുട്ടികളുണ്ടാകാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് യുവാവ് ചികിത്സ തേടിയെത്തിയത്. പുറമേക്ക് സാധാരണ പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ തികച്ചും സജീവമായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഇയാൾക്ക് പ്രത്യേക രോഗലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, ഡോ. സുശീൽ ഖർബന്ദ നടത്തിയ പ്രാഥമിക ശാരീരിക പരിശോധനയിൽ ഇയാളുടെ വൃഷണസഞ്ചിയിൽ വൃഷണങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നടത്തിയ ബീജ പരിശോധനയിൽ ബീജങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തീരെയില്ലെന്നും വ്യക്തമായി. ഇതോടെ കൂടുതൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾ നടത്താൻ ഡോക്ടർമാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
ക്രോമസോം പരിശോധനയിൽ ഇയാൾ സാധാരണ പുരുഷന്മാരിലുള്ള XY ക്രോമസോം പാറ്റേൺ ഉള്ളയാളാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. എന്നാൽ തൊട്ടുപിന്നാലെ നടത്തിയ അൾട്രാസൗണ്ട്, എം.ആർ.ഐ സ്കാനിംഗ് ഫലങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരെപ്പോലും ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. യുവാവിന്റെ അടിവയറ്റിനുള്ളിൽ പൂർണ വളർച്ചയെത്തിയ ഒരു ഗർഭപാത്രം ഉള്ളതായി സ്കാനിംഗിൽ വ്യക്തമായി. മാത്രവുമല്ല, ഉദരത്തിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടന്ന ഇയാളുടെ വൃഷണങ്ങൾ കാണാൻ സ്ത്രീകളിലെ അണ്ഡാശയം പോലെയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പേർസിസ്റ്റൻ്റ് മുള്ളേറിയൻ ഡക്ട് സിൻഡ്രോം എന്ന അതി അപൂർവ്വമായ ജനിതകാവസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ആൻഡ്രോളജിസ്റ്റും പുരുഷ പ്രത്യുൽപാദന ആരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധനുമായ ഡോ. ചിരാഗ് ഭണ്ഡാരി വ്യക്തമാക്കി. സാധാരണയായി ആൺഭ്രൂണങ്ങളുടെ വളർച്ചാഘട്ടത്തിൽ വൃഷണങ്ങൾ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റി-മുള്ളേറിയൻ ഹോർമോണിന്റെ സ്വാധീനം മൂലം പെൺ പ്രത്യുൽപാദന അവയവങ്ങളുണ്ടാകേണ്ട മുള്ളേറിയൻ നാളികൾ നശിച്ചുപോകുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഈ ഹോർമോണിന്റെ ഉത്പാദനം കുറയുകയോ, ശരീരം അതിനോട് ശരിയായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭ്രൂണത്തിൽ ഈ നാളികൾ അവശേഷിക്കുകയും ഗർഭപാത്രം, ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബുകൾ എന്നിവ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ അവസ്ഥ വന്ധ്യതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് വൃഷണങ്ങൾ അടിവയറ്റിൽ തന്നെ തങ്ങിനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ശരീരത്തിലെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ വൃഷണങ്ങൾക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ബീജ ഉത്പാദനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതേസമയം, PMDS ഉള്ള എല്ലാവർക്കും സ്വാഭാവികമായി പിതാവാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അർഥമില്ല. വൃഷണങ്ങളുടെ വലുപ്പം, പ്രവർത്തനം, ബീജോൽപ്പാദന ശേഷി എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി നിർണയിക്കുന്നത്. ബീജം സ്രവത്തിൽ കാണാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വൃഷണങ്ങളിൽനിന്ന് നേരിട്ട് ബീജം ശേഖരിക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയും ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ആവശ്യമായാൽ ഐവിഎഫ്, ഐസിഎസ്ഐ തുടങ്ങിയ അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും പരിഗണിക്കാം.
യുവാവിന്റെ അടിവയറ്റിൽ കിടന്ന ഗർഭപാത്രവും വൃഷണങ്ങളും ലാപ്രോസ്കോപ്പിക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ഡോക്ടർമാർ നീക്കം ചെയ്തു. അടിവയറ്റിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വൃഷണങ്ങളും സ്ത്രീ അവയവങ്ങളും ഭാവിയിൽ അർബുദമായി മാറാൻ ഉയർന്ന സാധ്യതയുള്ളതിനാലാണ് അവ നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഡോ. സുശീൽ ഖർബന്ദ പറഞ്ഞു. നീക്കം ചെയ്ത കോശങ്ങൾ ബയോപ്സി പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ചപ്പോൾ അർബുദത്തിന്റെ നേരിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടുതുടങ്ങിയിരുന്നതായും ശസ്ത്രക്രിയ സമയത്തുതന്നെ ചെയ്തത് വലിയ അപകടം ഒഴിവാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വൈദ്യശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിൽ ഏതാനും നൂറ് കേസുകൾ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള തികച്ചും അപൂർവ്വമായ ഒന്നാണ് പേർസിസ്റ്റൻ്റ് മുള്ളേറിയൻ ഡക്ട് സിൻഡ്രോം. ബാഹ്യമായി സാധാരണ പുരുഷന്മാരെപ്പോലെ കാണപ്പെടുമെന്നതിനാൽ പലരിലും ഇത് വൈകിയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. വന്ധ്യത, വൃഷണങ്ങൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങളുമായി എത്തുന്ന രോഗികളിൽ ജനിതക, ഹോർമോൺ പരിശോധനകളുടെയും സ്കാനിംഗിന്റെയും പ്രാധാന്യമാണ് ഈ അപൂർവ്വ സംഭവം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
Also Read : ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി മീൻ കഴിച്ച് ബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി; മാംസാഹാര വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ബിജെപി