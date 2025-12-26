ETV Bharat / bharat

കടല്‍ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയ ദിവസം; 21 വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 2004 ലെ സുനാമിയെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍

9.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം,14 രാജ്യങ്ങളിലായി 230,000-ത്തിലധികം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി,ഇത് ആഗോള തലത്തില്‍ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളിലും ദുരന്ത തയ്യാറെടുപ്പിലും വലിയ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി.

Destroyed houses are seen in this aerial view of the town of Meulaboh in Aceh province, Indonesia, which was flattened by tidal waves, on Saturday, Jan. 1, 2005 (AP)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 26, 2025 at 7:19 AM IST

സുനാമി ദുരന്ത ഓര്‍മ്മകള്‍ക്ക് 21ാം ആണ്ട്. സുനാമി കഴിഞ്ഞ് 21 വര്‍ഷം പിന്നിടുമ്പോഴും അന്ന് ഉണ്ടായ സങ്കടങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മനുഷ്യ മനസാഷിയെ പിടിച്ചുലയ്‌ക്കും വിധമായിരുന്നു. ഇന്നും ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതം പേറുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആറാട്ടുപുഴയിലെ തീര ഗ്രാമം ഇതിനുദാഹരണമാണ്.

2004 ഡിസംബര്‍ 26 നാണ് ഇന്ത്യയെ നടുക്കിയ സുനാമി ഉണ്ടായത്. ക്രിസ്‌മസ്‌ കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരുന്നു അന്ന്. എന്നാല്‍ പുലര്‍ച്ചയോടെയുണ്ടായ ശാന്തത അരാജകത്വത്തിന് വഴിമാറാന്‍ അധിക സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. സങ്കല്‍പ്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത വിധമായിരുന്നു കരയിലേക്ക് സുനാമി ഇരച്ച് കയറിയത്.

ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭൂകമ്പമാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമായത്. 9.1 തീവ്രതയോടെയാണ് അന്ന് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. സമുദ്രത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടില്‍ നിന്ന് 800 മൈല്‍ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത്. സുന്ദ ട്രെഞ്ചിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ഉണ്ടായ ഭൂകമ്പം ഇന്തോനേഷ്യ, ശ്രീലങ്ക, ഇന്ത്യ, തായ്‌ലൻഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ 14 രാജ്യങ്ങളിൽ ആഘാതതരംഗങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലൊന്നായി സുനാമി മാറി.

2,27,000-ത്തിലധികം പേരുടെ ജീവൻ അപഹരിക്കുകയും വന്‍ നാശനഷ്‌ടം വിതയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തു. ദുരന്തത്തിൻ്റെ വ്യാപ്‌തി മനസിലാക്കാൻ ആര്‍ക്കും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തേടി അവശിഷ്‌ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ പാഞ്ഞതൊക്കെ മനസാക്ഷിയെ പിടിച്ചുലച്ച സംഭവമായിരുന്നു.

മത്സ്യ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കടല്‍ ദാതാവ്

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹങ്ങൾക്ക് കടൽ ഒരു സംരക്ഷകനും ദാതാവും ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ഒരു നാശത്തിൻ്റെ ശക്തിയായി മാറി. സുനാമിയുടെ പരിണതഫലങ്ങൾ ഭയാനകമായിരുന്നു. അതിജീവിച്ചവർ വീടുകൾ വിട്ട് സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിൽ അഭയം തേടി, അവിടെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സ്ഥാപിച്ചു. സുനാമിയുടെ ആഘാതം വൈകാരികമായിരുന്നു. മുഴുവൻ ഗ്രാമങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, വീടുകൾ ഒലിച്ചുപോയി, മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ കടലിലേക്ക് ഒഴുകിപ്പോയി.

ജീവിതങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നു

തിരമാലകൾ ഒഴിഞ്ഞപ്പോൾ സഹായത്തിൻ്റെ പ്രളയം വന്നു. സർക്കാരുകളും, എൻ‌ജി‌ഒകളും, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരും ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. ദുരിതാശ്വാസ ഏജൻസികൾ ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, മരുന്ന് എന്നിവ നൽകാൻ തിരക്കുകൂട്ടിയെങ്കിലും പലരും മത്സ്യബന്ധന സമൂഹങ്ങളുടെ സവിശേഷമായ സാംസ്‌കാ രികവും സാമ്പത്തികവുമായ ആവശ്യങ്ങൾ അവഗണിച്ചു.

അതിജീവിച്ചവരെ വിദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. തീരദേശ നിയന്ത്രണത്തിലെയും മത്സ്യബന്ധന ബില്ലിലെയും ഭേദഗതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമപരമായ മാറ്റങ്ങൾ പലർക്കും തീരദേശ ഭൂമിയിലും ഉപജീവനമാർഗത്തിലുമുള്ള പതിവ് അവകാശങ്ങൾ നഷ്‌ടപ്പെടുത്തി.

20 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്താണ് മാറിയത്

ഈ മഹാദുരന്തത്തിന് ഒരു മുൻവിധിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിൽ ഇതിനുമുമ്പ് സുനാമി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ തോതിൽ ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും കൃത്യമായ രേഖകളുടെയോ ദുരന്ത തയ്യാറെടുപ്പ് പദ്ധതികളുടെയോ അഭാവം തീരദേശ സമൂഹങ്ങളെ 2004 ലെ ദുരന്തത്തിന് ഇരയാക്കാൻ കാരണമായി.

9.1 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം,14 രാജ്യങ്ങളിലായി 230,000-ത്തിലധികം ആളുകളുടെ മരണത്തിന് കാരണമായി. ഇത് ആഗോള തലത്തില്‍ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങളിലും ദുരന്ത തയ്യാറെടുപ്പിലും വലിയ പുരോഗതിക്ക് കാരണമായി.

