യുപിയിലെ പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ ബ്രിഗേഡിയറായി ആൾമാറാട്ടം; 21കാരന് പിടിയിൽ
ഏപ്രിൽ മുതൽ പട്ടാള സൈന്യത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന പ്രതി ഒടുവിൽ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് പിടിയിലായത്. റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രചോദനാത്മക പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത്.
Published : June 13, 2026 at 8:49 PM IST
ലക്നൗ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഷാജഹാൻപൂരിലെ പട്ടാള ക്യാമ്പിൽ ബ്രിഗേഡിയറായി ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയ 21 വയസുക്കാന് പിടിയിൽ. ഇയാളിൽ നിന്ന് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്, വ്യാജ പിസ്റ്റൾ, വിവിധ രേഖകൾ എന്നിവ കണ്ടെടുത്തു. ആര്യൻ വർമ്മ എന്നയാളെയാണ് മിലിട്ടറി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ഏപ്രിൽ മുതൽ പട്ടാള സൈന്യത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്ന പ്രതി ഒടുവിൽ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് പിടിയിലായത്. റിക്രൂട്ട്മെൻ്റിന് തയാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രചോദനാത്മക പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ക്ഷണിച്ചപ്പോഴാണ് ഇയാൾ പിടിയിലായത് എന്ന് അഡ്മിന് കമാൻഡൻ്റ് കേണൽ ജെ എസ് ജാഗ്രാൻ പറഞ്ഞു.
ഷാജഹാൻപൂർ പട്ടാള ക്യാമ്പിനുള്ളിലെ ഷഹീദ് സംഗ്രഹാലയ എന്ന രക്തസാക്ഷികളുടെ മ്യൂസിയത്തിലാണ് പ്രഭാഷണം സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്. ഈ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെയാണ് പ്രതി കുടുങ്ങിയത്. പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ ബ്രിഗേഡിയർ ഡോ.ആര്യൻ വർമ്മ എന്ന വ്യാജ നെയിംപ്ലേറ്റ് പോലും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പ്രതി ഷാജഹാൻപൂരിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും യൂണിഫോമിലും മെഡലുകളിലും ബ്രിഗേഡിയർ വേഷത്തിൽ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു. പ്രതി തൻ്റെ ആഡംബര കാറിൽ ആർമി സ്റ്റാർ പ്ലേറ്റും പതാകയും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തനിക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട എൻഎസ്ജി കമാൻഡോകൾ പ്രത്യേക സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രതിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
സൈന്യത്തിലെ ബ്രിഗേഡിയർ റാങ്ക് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്നിരിക്കെയാണ് ആള്മാറാട്ടം. ആര്യൻ്റെ കാറിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യാജ ഐഡി കാർഡും കണ്ടെത്തി, കൂടാതെ ആംഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡീൻ്റെ പേരുള്ള വ്യാജ സ്റ്റാമ്പും ഇയാളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കേണൽ ജെ എസ് ജാഗ്രാൻ പറഞ്ഞു.
സാധാരണയായി സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്തുവായ റെജിമെൻ്റൽ ചൂരലും കൂടാതെ ഒരു പകർപ്പ് പിസ്റ്റളും പ്രതിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നതായി കേണൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നീറ്റ് പരീക്ഷയിൽ പലതവണ പരാജയപ്പെട്ട ആര്യൻ ഷാജഹാൻപൂർ സ്വദേശിയാണെങ്കിലും ഡൽഹിയിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾ കൂടുമ്പോൾ ആര്യന് ഷാജഹാൻപൂർ സന്ദർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.
ഈ വർഷം ജനുവരിയിൽ സായുധ സേനയിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച പ്രതി, താൻ സൈന്യത്തിൽ ബ്രിഗേഡിയർ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതായും ചണ്ഡീഗഡിൽ നിയമിതനായതായും തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും പറഞ്ഞിരുന്നു.
Also read:സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിൽ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാനെത്തി അശ്ലീല വീഡിയോ പകർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തല്; മുൻ ടിവികെ പ്രവർത്തകൻ അറസ്റ്റിൽ