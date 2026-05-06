തമിഴ്നാടിനും ബംഗാളിനും പിന്നാലെ അഖിലേഷ് യാദവ്; ഐ-പാകുമായുള്ള കരാർ അവസാനിപ്പിച്ചു
Published : May 6, 2026 at 4:19 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വരാനിരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഐ-പാകുമായി (I-PAC) സഹകരിക്കില്ലെന്ന് സമാജ്വാദി പാർട്ടി. നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ, മുൻകാല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയങ്ങൾ, ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങള് എന്നിവയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് സ്ഥാപനമായ ഐ-പാകുയുമായി വേർപിരിയാൻ കാരണമെന്ന് ദേശീയമാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
2022ൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറവ് ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ച മണ്ഡലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുമാണ് ഐ-പാകിന് കരാർ നൽകിയതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു. അതേസമയം അഖിലേഷ് യാദവിൻ്റെ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റും സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ഥാപനവുമായ ഷോ ടൈമുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരും. രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇരുവരും തമ്മിൽ കരാറിൽ ഒപ്പ് വച്ചത്.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ കൽക്കരി കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഐ-പാക് സഹസ്ഥാപകനായ വിനേഷ് ചന്ദേൽ അറസ്റ്റിലായതിന് പിന്നാലെയാണ് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് കരാറിൽ നിന്ന് പിൻമാറിയത്. ഡൽഹിയിൽ എഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ റെയിഡിന് ശേഷമാണ് ചന്ദേലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
കള്ളക്കടത്തുകാരുമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു 'ഹവാല' ഓപ്പറേറ്ററായി പ്രവര്ത്തിച്ചുവെന്നാണ് ഫെഡറൽ ഏജൻസി ആരോപിച്ച കുറ്റം. ഐ-പാകിന് കീഴിൽ വരുന്ന കമ്പനിയായ ഇന്ത്യൻ പിഎസി കൺസൾട്ടിങ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ കൈമാറുകും ചെയ്തിരുന്നു.
പണമിടപാടുകൾ നടത്തിയത് രണ്ട് വഴിയിലൂടെയാണ്. ഒന്ന് ബാങ്കിങ്, ചെക്ക് തുടങ്ങിയവ. പണമായോ ബാങ്കിങ് ഇതര മാർഗങ്ങളിലൂടെയോ ആണ് ബാക്കി പണം കൈമാറിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കേസില് ചന്ദേലിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. എന്നാൽ അറസ്റ്റും വിവാദങ്ങളും അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെുപ്പിനെ ബാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമായതോടെയാണ് അഖിലേഷ് യാദവിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്പ് നിർണായക തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചത്.
ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജി, തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ എന്നിവരുടെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ബിജെപിയെ എതിർക്കുന്ന മുതിർന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുടെ എണ്ണം അതിവേഗം അധികാരത്തില് നിന്നു ചുരുങ്ങുകയാണ്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഐ-പാകിൻ്റെ കഴിവിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പലരും രംഗത്ത് എത്തി. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുമായും ഡിഎംകെയുമായും കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ വിജയ തന്ത്രം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കാതെ വന്നു. ഇതോടെ മറ്റ് ക്ലയൻ്റുകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി. പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ആഴ്ചകളിൽ കമ്പനി ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
യുപി ഓഫീസുകളിലെ ടീമുകളെ പോലും അവർ കുറച്ചു, ഇത് സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തയ്യാറെടുപ്പ് പദ്ധതികളെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയിരുന്നു.
