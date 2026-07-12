ETV Bharat / bharat

ഭൂമി വീണ്ടും തിളയ്ക്കുന്നു; ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂന്നാമത്തെ ചൂട് 2025-ൽ, 2026-ലും ആശ്വാസമില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

2025 ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായി രേഖപ്പെടുത്തിയതായി യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കോപ്പർനിക്കസ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന സേവനവും അമേരിക്കൻ ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ബെർക്ക്ലി എർത്തും വ്യക്തമാക്കി.

CLIMATE CHANGE HOTTEST YEAR 2025 EU CLIMATE MONITORS GLOBAL WARMING
2025 ചരിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷം (getty image)
author img

By AFP

Published : July 12, 2026 at 3:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

​പാരീസ്: ഭൂമിയിലെ താപനില റെക്കോർഡ് വേഗതയിൽ ഉയരുന്നതായി അന്താരാഷ്ട്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ഏജൻസികളുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ലഭ്യമായ ചരിത്രരേഖകൾ പ്രകാരം ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ മൂന്നാമത്തെ വർഷമായി 2025 മാറി. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ കോപ്പർനിക്കസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സർവീസും ബർക്ക്‌ലി എർത്തും പുറത്തുവിട്ട വാർഷിക റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുള്ളത്.

ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ 11 വർഷങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കഴിഞ്ഞ പതിറ്റാണ്ടിലാണ്. ഇതിൽ 2024 ഒന്നാമതും, 2023 രണ്ടാമതും, 2025 മൂന്നാമതുമാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ 2026-ലും ചൂടിന് കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

2025 റെക്കോർഡ് ചൂടിൽ

ആഗോളതാപനം വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് മുൻപുള്ള കാലഘട്ടത്തെക്കാൾ 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നായിരുന്നു 2015-ലെ പാരീസ് കാലാവസ്ഥാ കരാറിലെ തീരുമാനം. 2024-ൽ ഇത് 1.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസായിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തെ ശരാശരി കണക്കാക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയിലെ താപനില ഈ പരിധി മറികടന്നതായി കോപ്പർനിക്കസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2015-ലെ പാരീസ് കാലാവസ്ഥാ കരാറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആഗോള താപനില വർധന 1.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ ഈ പരിധി ഈ ദശകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ തന്നെ സ്ഥിരമായി മറികടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ബെർക്ക്ലി എർത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം 2023 മുതൽ 2025 വരെ അനുഭവപ്പെട്ട അസാധാരണമായ ചൂട് ഭൂമിയുടെ താപനവർധന പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലാകുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്.

2026-ലും ആശ്വാസമില്ല; എൽ നിനോ എത്തിയാൽ വീണ്ടും റെക്കോർഡ് ചൂട്

2026-ൽ കാലാവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ ആശ്വാസമുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കോപ്പർനിക്കസും ബെർക്ക്ലി എർത്തും വിലയിരുത്തുന്നത്. ഈ വർഷം എൽ നിനോ പ്രതിഭാസം രൂപപ്പെട്ടാൽ 2026 മറ്റൊരു റെക്കോർഡ് ചൂടേറിയ വർഷമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കോപ്പർനിക്കസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് സർവീസിൻ്റെ ഡയറക്‌ടർ കാർലോ ബുവോൻടെംപോ പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ എൽ നിനോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ആഗോള താപനില ഉയരുന്ന പ്രവണത തുടരുമെന്നാണ് വിദഗ്‌ധരുടെ വിലയിരുത്തൽ. 1850 മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 2026 നാലാമത്തെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമാകാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ബെർക്ക്ലി എർത്ത് പ്രവചിക്കുന്നു.

2025-ൽ ലോകത്തെ ഏകദേശം 77 കോടി ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വാർഷിക താപനില രേഖപ്പെടുത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതേസമയം, ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തും റെക്കോർഡ് തണുപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അൻ്റാർട്ടിക്കയിൽ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമാണ് 2025. ആർട്ടിക്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനിലയും രേഖപ്പെടുത്തി. മധ്യേഷ്യ, സഹേൽ മേഖല, വടക്കൻ യൂറോപ്പ് എന്നിവിടങ്ങളിലും 2025 ഏറ്റവും ചൂടേറിയ വർഷമായിരുന്നു.

ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഉയരുന്നു; ട്രംപിൻ്റെ തീരുമാനം ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നു

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ വർധനയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു. എന്നാൽ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ശ്രമങ്ങൾ മന്ദഗതിയിലാണെന്നതാണ് ആശങ്ക.

കൃത്രിമ ബുദ്ധി അധിഷ്‌ഠിത ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകളുടെ വർധിച്ച വൈദ്യുതി ആവശ്യകതയും കടുത്ത ശൈത്യകാലവും കാരണം അമേരിക്കയിലെ ഹരിതഗൃഹ വാതക പുറന്തള്ളൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം വീണ്ടും ഉയർന്നു. ജർമനിയിലും ഫ്രാൻസിലും മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്ന നടപടികളുടെ വേഗത കുറഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ഇതിനിടെ, ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലിനീകരണം നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ രാജ്യമായ അമേരിക്ക, യുഎൻ കാലാവസ്ഥാ കരാറിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമെന്ന് പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിട്ടുണ്ട്.

ബെർക്ക്ലി എർത്ത് ചീഫ് സയന്റിസ്റ്റ് റോബർട്ട് റോഹ്ഡെയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആഗോള താപനനില വർധനയുടെ പ്രധാന കാരണം. എന്നാൽ 2023 മുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അസാധാരണമായ ചൂട്, ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾക്ക് പുറമെ മറ്റ് ഘടകങ്ങളും ഭൂമിയുടെ ചൂട് വർധിപ്പിക്കുന്നതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

2020 മുതൽ കപ്പൽ ഇന്ധനത്തിലെ സൾഫറിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ നടപ്പാക്കിയ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളും പരോക്ഷമായി താപനില ഉയരാൻ കാരണമായിരിക്കാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് കുറയുന്നതോടെ സൂര്യപ്രകാശം തിരിച്ചുവിടുന്ന എയറോസോളുകളുടെ അളവ് കുറഞ്ഞതും ഭൂമിയിലേക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് എത്താൻ ഇടയാക്കിയിരിക്കാമെന്നാണ് വിശദീകരണം.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ ആഘാതങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ അടിയന്തരമായി കുറയ്ക്കുകയും ശുദ്ധ ഊർജത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം വേഗത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. 2025-ലെ ചൂട് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമല്ല, മറിച്ച് ദീർഘകാല ആഗോള താപനവർധനയുടെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണെന്നും ശാസ്ത്രലോകം ആവർത്തിക്കുന്നു.

Also read: ജമ്മു കശ്‌മീരിലെ പുസ്‌തക വിവാദം: മൂന്ന് പ്രസാധകർ അറസ്റ്റിൽ, പുസ്‌തകങ്ങള്‍ പിൻവലിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്

TAGGED:

CLIMATE CHANGE
HOTTEST YEAR 2025
EU CLIMATE MONITORS
GLOBAL WARMING
THIRD HOTTEST YEAR ON RECORD 2025

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.