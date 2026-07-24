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'റോക്കി' തെളിച്ച വഴി; മൊഹാലിയിലെ തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യച്ചുരുളഴിച്ചു, പ്രതിക്ക് തടവുശിക്ഷ

2021 ജൂൺ 12-നാണ് മൊഹാലിയിലെ ഛോട്ടി ബഡി നഗ്ഗൽ ഗ്രാമവാസിയായ ആട് കർഷകനായ സുച്ചാ സിംഗിനെ കാണാതാകുന്നത്. ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പോയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിരികെ എത്തിയില്ല.

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Representative image (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 24, 2026 at 3:24 PM IST

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ചണ്ഡീഗഡ്: ചണ്ഡീഗഡ്: മൊഹാലിയിൽ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന കൊലപാതക കേസിൻ്റെ ചുരുളഴിയാൻ നിർണ്ണായക വഴിത്തിരിവായത് ഇരയായ ആളുടെ വളർത്തുനായ. കേസിൽ പ്രതിയായ ജഗീർ സിംഗിന് അഡീഷണൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് വിക്രാന്ത് കുമാർ ജീവപര്യന്തം തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികളായ ദേശ് രാജ്, സത്നാം സിംഗ് എന്നിവരെ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ കോടതി വെറുതെവിട്ടു. പ്രോസിക്യൂഷൻ വധശിക്ഷ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, കേസ് 'അപൂർവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വം' എന്ന വിഭാഗത്തിൽ പെടില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയിൽ ഒതുക്കുകയായിരുന്നു.

2021 ജൂൺ 12-നാണ് മൊഹാലിയിലെ ഛോട്ടി ബഡി നഗ്ഗൽ ഗ്രാമവാസിയായ ആട് കർഷകനായ സുച്ചാ സിംഗിനെ കാണാതാകുന്നത്. ആടുകളെ മേയ്ക്കാൻ പോയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് തിരികെ എത്തിയില്ല. അന്വേഷണത്തിൽ, ആടുകൾക്ക് കൂടുണ്ടാക്കുന്നതിനായി സുച്ചാ സിംഗിനെ പറോൾ ഗ്രാമത്തിലെ ജഗീർ സിംഗ് തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതായി കുടുംബത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു. എന്നാൽ സുച്ചാ സിംഗ് ദേശ് രാജ് എന്നൊരാൾക്കൊപ്പം പോയെന്നായിരുന്നു ജഗീറിന്റെ മറുപടി. ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സുച്ചാ സിംഗ് തിരിച്ചെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു.

ഒരു ആഴ്ചയിലേറെ പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രദേശത്ത് വ്യാപകമായ തിരച്ചിൽ നടത്തി. തുടര്‍ന്ന് 2021 ജൂൺ 20-ന് സുച്ചാ സിംഗിൻ്റെ കുടുംബം ജഗീറിൻ്റെ ഫാം ഹൗസിലേക്ക് തിരച്ചിലിനായി പോയി. ഇവർക്കൊപ്പം തങ്ങളുടെ വളർത്തുനായയായ 'റോക്കി'യെയും കൂട്ടിയിരുന്നു. ഫാം ഹൗസിൽ വെച്ച് റോക്കി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ കുഴിയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നിർത്താതെ ഓടുകയും കുരയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. സംശയം തോന്നിയ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നായ സൂചിപ്പിച്ച സ്ഥലം കുഴിച്ചുനോക്കിയപ്പോൾ സുച്ചാ സിംഗിൻ്റെ ടീ ഷർട്ട് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി വിശദമായി മണ്ണ് മാറ്റിയപ്പോഴാണ് സുച്ചാ സിംഗിൻ്റെ തലയില്ലാത്ത മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്.

രണ്ട് ആടുകളെയും നാല് ആട്ടിൻകുട്ടികളെയും വാങ്ങിയ വകയിൽ ജഗീർ സിംഗ് സുച്ചാ സിംഗിന് 40,000 രൂപ നൽകാനുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പണം തിരികെ ചോദിച്ചതിൻ്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് സുച്ചാ സിംഗിനെ വധിച്ചതെന്ന് കുടുംബം ആരോപിച്ചു. ഇതോടെയാണ് ജഗീർ സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കെതിരെ പോലീസ് കൊലപാതക കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. വിചാരണ പൂർത്തിയാക്കി ജൂലൈ 17-ന് കോടതി ജഗീറിനെ കുറ്റക്കാരനായി കണ്ടെത്തുകയും ജൂലൈ 22-ന് ശിക്ഷ വിധിക്കുകയുമായിരുന്നു. കൂടാതെ കൊല്ലപ്പെട്ട സുച്ചാ സിംഗിൻ്റെ ഭാര്യ സുനിത ദേവിക്ക് ജില്ലാ ലീഗൽ സർവീസസ് അതോറിറ്റി വഴി അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

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