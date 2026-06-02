കല്ലിൽ കൊത്തിയെടുത്ത വീരശില; തമിഴ്നാട്ടിൽ 2,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള 'തമിഴി വീരശില്പ്പം' കണ്ടെത്തി
രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ മുതുകുളത്തൂരിനടുത്ത അപ്പനൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് 'തമിഴി വീരശില്പ്പം' കണ്ടെത്തിയത്.
Published : June 2, 2026 at 3:16 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ രാമനാഥപുരത്ത് 2,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള 'തമിഴി വീരശില്പ്പം' കണ്ടെത്തി. രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ മുതുകുളത്തൂരിനടുത്ത അപ്പനൂർ എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ശിൽപ്പം കണ്ടെത്തിയത്. 'സേതുപതി സീമായി' എന്നാണ് പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത്. മധുര ജില്ലയിലെ പേരയൂർ മേഖലയിലെ അധ്യാപകനായ മുനിയസാമി കല്ലിനെക്കുറിച്ച് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സെൻ്ററിനെ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് കല്ലിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പുറം ലോകം അറിയുന്നത്.
രണ്ട് വർഷം മുമ്പ്, അപ്പനൂർ ഗ്രാമത്തിലെ ആണ്ടിയേന്തൽ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അരിയനാച്ചി അമ്മൻ ക്ഷേത്ര സമുച്ചയത്തിലെ പ്രതിഷ്ഠാ ചടങ്ങിൻ്റെ (കുംഭാഭിഷേകം) നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കിടെ, പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കല്ല് നാട്ടുകാർ കുഴിച്ചെടുത്ത് ക്ഷേത്രപരിസരത്തുള്ള ഒരു മരത്തിന് സമീപം സ്ഥാപിച്ചു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ച മുനിയസാമി കല്ല് കണ്ട് സംശയം തോന്നി വിവരങ്ങൾ മധുര ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാണ്ഡ്യ കൺട്രി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് സെൻ്ററിനെ അറിയിച്ചു. ഈ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിസർച്ച് സെൻ്റർ സെക്രട്ടറിയും പ്രശസ്ത പുരാവസ്തു ഗവേഷകനുമായ ശാന്തലിംഗം അസിസ്റ്റൻ്റ് ഗവേഷകനായ ഉദയകുമാറിനൊപ്പം അപ്പനൂർ പ്രദേശം നേരിട്ട് സന്ദർശിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി.
അന്വേഷണത്തിലൂടെ കല്ലിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രത്യേക ലിഖിതം ഏകദേശം 2,000 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു പുരാതന എഴുത്ത് സമ്പ്രദായമായ 'തമിഴി' ലിപി ഉപയോഗിച്ചാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസിലായി. ഈ പ്രത്യേക ലിപിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ 'പുള്ളി' കളുടെ അഭാവമാണ്. കല്ലിലെ ലിഖിതം ഈ ലിപി ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി കൊത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വീരശിൽപ്പം തന്നെ 'വെങ്കാച്ച് ചെങ്കൽ' (ചുവന്ന കല്ല്/ഇഷ്ടികയുടെ ഒരു വകഭേദം) എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തരം കല്ലിൽപ്പെട്ടതാണെന്നും കണ്ടെത്തി.
"ആ പന്നൂർ എരിയ മാണ്ടു വിഴുന്ത അതിയൻ കീരൻ കാൽ" എന്നാണ് കല്ലിൽ കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പനൂരിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നതിനിടെ യുദ്ധത്തിൽ വീരമൃത്യു വരിച്ച യോദ്ധാവ് അതിയൻ കീരൻ്റെ സ്മരണയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച ഒരു സ്മാരകമാണ് ഈ വീരശിൽപ്പം. "അതിയൻ" എന്നത് പിതാവിൻ്റെ പേരും "കീരൻ" എന്നത് വീരമൃത്യു വരിച്ച യോദ്ധാവിൻ്റെ മകൻ്റെ പേരുമാണെന്ന് പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായ ശാന്തലിംഗം പറഞ്ഞു. രാമനാഥപുരം ജില്ലയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ 2,000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള ആദ്യത്തെ 'തമിഴ്-ബ്രാഹ്മി' വീരശിലാ ലിഖിതമാണിതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
'ആപ്പനൂർ' എന്ന പേര് 2,000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉപയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു; ഇന്നും അതേ പേര് നിലനിൽക്കുന്നു എന്നത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധേയമാണ്. കൂടാതെ, ഭക്തിഗാനങ്ങളിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന പാണ്ഡ്യരാജ്യത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പതിനാല് 'ശിവ സ്ഥലങ്ങളിൽ' (പവിത്രമായ ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ) ഒന്നാണ് ഈ സ്ഥലം' ശാന്തലിംഗം പറഞ്ഞു. ലിഖിതത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയും ചരിത്ര കാലഘട്ടവും അറിയാൻ പുരാവസ്തു ഗവേഷകരായ സുബ്ബരായലു, മാർക്സിയ ഗാന്ധി, രാജഗോപാൽ എന്നിവരുടെ സഹായവും തേടിയിരുന്നു.
ALSO READ: വിലക്കയറ്റം സംബന്ധിച്ച ചർച്ച നിയമസഭയിൽ നടന്നില്ല; അടിയന്തര പ്രമേയം സ്പീക്കർ തള്ളി, പ്രതിപക്ഷം ആദ്യ ദിവസം ബഹിഷ്കരിച്ചു.