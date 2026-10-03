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അതീവ സുരക്ഷ നല്‍കേണ്ട 20 മലമ്പാമ്പുകൾ കിണറ്റിൽ ചത്തൊടുങ്ങി; വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥ

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വനശ്രീ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് കടുത്ത ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. കിണറ്റിനുള്ളിൽ പാമ്പുകള്‍ ചത്ത് ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു.

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Representative Image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 3, 2026 at 1:22 PM IST

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കോഴിക്കോട്: വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട വനംവകുപ്പിൻ്റെ കാവൽപ്പുരയിൽ മലമ്പാമ്പുകൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കോഴിക്കോട് മാത്തോട്ടത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ആൻ്റ്‌ വൈൽഡ്‌ലൈഫ് ഡിപ്പാർട്ട്‌മെൻ്റിൻ്റെ 'വനശ്രീ' ഓഫീസ് പരിസരത്തെ കിണറ്റിൽ, ജനവാസമേഖലകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയ ഇരുപതോളം മലമ്പാമ്പുകളെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.

വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ ഒന്നില്‍ ഉൾപ്പെടുത്തി അതീവ സംരക്ഷണം നൽകേണ്ട ഇന്ത്യൻ റോക്ക് പൈത്തൺ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പാമ്പുകളാണ് വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ചത്തൊടുങ്ങിയതെന്ന് ആക്ഷേപമുണ്ട്.

തുമ്പായത് ദുർഗന്ധം; ജീവനുള്ളവ ചത്തവയ്ക്ക് മീതെ

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വനശ്രീ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് കടുത്ത ദുർഗന്ധം വമിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജീവനക്കാർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നത്. കിണറ്റിനുള്ളിൽ പാമ്പുകള്‍ ചത്ത് ജീർണിച്ച അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും യാതൊരുവിധ അനാസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് മുതിർന്ന ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി. പിടികൂടുന്ന പാമ്പുകളെ വനത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ഇത്തരം കിണറ്റുകളിൽ താൽക്കാലികമായി പാർപ്പിക്കുന്നത് പലയിടങ്ങളിലും പതിവുള്ള കാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"നഗരപരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ മലമ്പാമ്പുകളെയാണ് ഈ കിണറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഇവയെ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പുറത്തെടുത്ത് ആർ.ആർ.ടി വാഹനങ്ങളിൽ കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തുറന്നുവിടാറുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനക്കാർ ഇവയെ മാറ്റാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ചില പാമ്പുകൾ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടത്. ഇത് അണുബാധ മൂലം സംഭവിച്ചതാകാനാണ് സാധ്യത," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പി.ടി.ഐ-യോട് പറഞ്ഞു. നഗരപരിധിയിൽ നിന്ന് മാത്രം ദിവസേന നാലും അഞ്ചും മലമ്പാമ്പുകളെ വനംവകുപ്പ് രക്ഷപ്പെടുത്താറുണ്ടെന്നും മുൻഗണനാക്രമം അനുസരിച്ചാണ് ഇവയെ കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഈ സമയത്ത് നാദാപുരം മേഖലയിൽ ജനവാസകേന്ദ്രത്തിൽ പുള്ളിപ്പുലി ഇറങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വനംവകുപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരെയും ആ പ്രദേശത്തേക്ക് നിയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാമ്പുകള്‍ ചത്തത് സംബന്ധിച്ച് നിലവിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

കാരണം വനംവകുപ്പിൻ്റെ അനാസ്ഥയോ? അതോ അണുബാധയോ?

വനംവകുപ്പിൻ്റെ റാപ്പിഡ് റെസ്‌പോൺസ് ടീം നഗരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടികൂടുന്ന പാമ്പുകളെ വനത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിടുന്നതിന് മുൻപ് താൽക്കാലികമായി പാർപ്പിച്ചിരുന്നത് ഇടുങ്ങിയ ഈ കിണറ്റിലായിരുന്നു. പാമ്പുകളെ രണ്ടാഴ്ചയോളം ഈ കിണറ്റിൽ അടച്ചിട്ടിരുന്നതായി വനശ്രീയിലെ ചില ജീവനക്കാർ തന്നെ ആരോപിക്കുന്നു. വലിപ്പമേറിയ മലമ്പാമ്പുകളെ ഒന്നിനുമുകളിൽ ഒന്നായി ഇട്ടപ്പോൾ, അടിയിലകപ്പെട്ട പാമ്പുകൾക്ക് മുകളിലുള്ളവയുടെ ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ നാദാപുരത്തെ പുള്ളിപ്പുലിയിൽ; പാമ്പുകളെ മറന്നു

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നാദാപുരം മേഖലയിൽ പുള്ളിപ്പുലി ഇറങ്ങി ജനങ്ങൾ പരിഭ്രാന്തിയിലായതോടെ, വനംവകുപ്പിൻ്റെ മുഴുവൻ സന്നാഹങ്ങളും ജീവനക്കാരും അങ്ങോട്ട് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന ന്യായീകരണം. ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ കിണറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പാമ്പുകളെ മാറ്റാൻ വൈകുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തിൽ പാമ്പുകളുടെ പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായാൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ മരണകാരണം വ്യക്തമാകൂ. എങ്കിലും, സംരക്ഷിത വന്യജീവികളോട് വനംവകുപ്പ് കാണിച്ച ഈ അനാസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ നിന്നും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

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