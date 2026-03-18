ഒരു മാസത്തിനിടെ നാടണഞ്ഞത് 2.6 ലക്ഷം പൗരന്മാർ; സ്ഥിതിഗതികള് മെച്ചപ്പെടുന്നുവെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം
മാർച്ച് 17 ന് യുഎഇയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏകദേശം 70 വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തി. ഖത്തർ എയർവേയ്സ് ഇന്ന് ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു
Published : March 18, 2026 at 8:30 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്നതിനിടയിൽ, ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ 2.6 ലക്ഷം പേർ ഇന്ത്യയിലേയ്ക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. നാഷണൽ മീഡിയ സെൻ്ററിൽ നടന്ന വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളുടെ സംയുക്ത വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ (എംഇഎ) അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി (ഗൾഫ്) അസീം ആർ മഹാജൻ ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.
ഇന്ത്യക്കാരെ നാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി യുഎഇയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ വിമാനത്താവളങ്ങളിലേയ്ക്ക് 70 ഓളം വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തി. വിമാന സ്ഥിതിഗതികൾ ആശ്വാസകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വിമാനസർവീസുകളുടെ അടച്ചുപൂട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുന്നതോടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിമാനസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുന്നു എന്നും അസീം ആർ മഹാജൻ വ്യക്തമാക്കി.
മാർച്ച് 17ന് യുഎഇയിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഏകദേശം 70 വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തി. കൂടാതെ ഖത്തർ വ്യോമാതിർത്തി ഭാഗികമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു. ഖത്തർ എയർവേയ്സ് ഇന്നലെ (മാർച്ച് 17) ഇന്ത്യയിലേക്ക് അഞ്ച് വിമാന സർവീസുകൾ നടത്തി.
📡LIVE Now 📡— PIB India (@PIB_India) March 18, 2026
Inter-Ministerial Briefing on Recent Developments in West Asia
📍National Media Centre, New Delhi
ഖത്തർ എയർവേയ്സ് ഇന്ന് (മാർച്ച് 18) ഒമ്പത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ കുവൈറ്റിൽ വ്യോമാതിർത്തി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. സൗദി അറേബ്യയിലെ അൽ ഖൈസുമ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് കുവൈറ്റിലെ ജസീറ എയർവേയ്സിൻ്റെ പ്രത്യേക നോൺ-ഷെഡ്യൂൾഡ് വാണിജ്യ വിമാനങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തന്നെയുമല്ല, പശ്ചിമേഷ്യൻ മേഖലയിലെ സംഭവവികാസങ്ങൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വളരെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും മഹാജൻ പറഞ്ഞു. "വിസ, കോൺസുലാർ സേവനങ്ങൾ, ലോജിസ്റ്റിക്കൽ പിന്തുണ എന്നിവയ്ക്കായി നാവികർ, കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ, ഹ്രസ്വകാല സന്ദർശകർ എന്നിവരെ ആവശ്യമുള്ളിടത്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ തുടർന്നും സഹായിക്കുന്നു. ഗൾഫ് മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 28 മുതൽ 2.6 ലക്ഷം ആളുകൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതായി മഹാജൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സിബിഎസ്ഇയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൂളുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിലേക്ക് ഈ മേഖലകളിലെ ദൗത്യങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പത്ത്, പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയും ഐസിഎസ്ഇ, കേരള ബോർഡ് പരീക്ഷകളും റദ്ദാക്കിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ കേസുകളിൽ മാർക്ക് രൂപപ്പെടുത്തലും നിർണയവും അതത് ബോർഡുകൾ യഥാസമയം പ്രഖ്യാപിക്കും എന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി (ഗൾഫ്) പറഞ്ഞു. ടെഹ്റാനിൽ നിരവധി ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികളെ സുരക്ഷിതരായി സ്ഥലം മാറ്റാൻ ഇന്ത്യൻ എംബസി സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് മോദി
കൂടാതെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനും തമ്മിൽ നടത്തിയ ടെലിഫോൺ സംഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് വിദേശകാര്യ വക്താവ് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ സംസാരിച്ചു.
"പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ ഇരുനേതാക്കളും ചർച്ച ചെയ്തു. യുഎഇയിൽ നടന്ന എല്ലാ ആക്രമണങ്ങളിലും നിരപരാധികളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തതിനെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു", എന്ന് രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ പറഞ്ഞു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ സുരക്ഷിതവും സ്വതന്ത്രവുമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഇരു നേതാക്കളും യോജിച്ചു നിന്നു എന്നും ജയ്സ്വാൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "മേഖലയിൽ സമാധാനം, സുരക്ഷ, സ്ഥിരത എന്നിവ എത്രയും വേഗം പുനസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഇരുനേതാക്കളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരും," എന്നും രൺധീർ ജയ്സ്വാൾ വ്യക്തമാക്കി.
ഫെബ്രുവരി 28 ന് യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ സംയുക്തമായി ഇറാനെതിരെ ആക്രമണം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം യുഎഇ പ്രസിഡൻ്റുമായി മോദി സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ്. യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്ന നിരവധി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ടെഹ്റാൻ തിരിച്ചടിച്ചു. ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അർമേനിയയിലേക്കും അസർബൈജാനിലേക്കും പോകാനായി, ഇറാനിയൻ അതിർത്തി കടക്കാൻ കൂടുതൽ ഇന്ത്യക്കാർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
Also Read: 'ആശങ്ക ഒഴിയുന്നു... കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന നാവികരെ തിരികെ എത്തിക്കും'; യാത്രാ കപ്പൽ ഒരുക്കി നാവികസേന