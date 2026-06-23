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33 വർഷം ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടും മോചനം ഇല്ല; ബൗബസാർ സ്ഫോടനക്കേസ് പ്രതി റാഷിദ് ഖാൻ്റെ മോചനത്തിന് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ

ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജൂൺ 5 ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് 77 കാരനായ റാഷിദ് ഖാനെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നത്

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സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഫയൽ ചിത്രം (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 7:50 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: 1993 ലെ കൊൽക്കത്ത ബൗബസാർ സ്ഫോടനക്കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് റാഷിദ് ഖാനെ നേരത്തെ മോചിപ്പിക്കണമെന്ന ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് സുപ്രീംകോടതി സ്റ്റേ. ജസ്റ്റിസുമാരായ പി കെ മിശ്രയും സഞ്ജീവ് സച്‌ദേവയും അടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിച്ച് ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ജൂൺ 5 ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിലാണ് 77 കാരനായ റാഷിദ് ഖാനെ ഉടൻ മോചിപ്പിക്കാൻ നിർദേശിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്‌താണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസിൽ ഖാനോട് സുപ്രീംകോടതി നോട്ടീസും അയച്ചു.

വാദത്തിനിടെ ഖാൻ്റെ അഭിഭാഷകനായ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ എം ആർ ഷംഷാദ് തൻ്റെ കക്ഷി 33 വർഷത്തിലേറെയായി ജയിലിൽ കഴിയുകയാണെന്നും നല്ല തടവുജീവിതം നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കൂടാതെ ഇതേ കേസിലെ സഹപ്രതിയായ പന്നാലാൽ ജയ്സ്വാരയ്ക്ക് 2014 ൽ ശിക്ഷാ ഇളവ് ലഭിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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എന്നാൽ ഇരുവരുടെയും പങ്ക് ഒരുപോലെയല്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. കേസിലെ പ്രധാന സൂത്രധാരൻ ഖാനാണെന്ന് ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഖാൻ്റെ ആരോഗ്യനില മോശമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചെങ്കിലും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിന് സ്റ്റേ അനുവദിക്കാത്ത പക്ഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അപ്പീൽ അപ്രസക്തമാകുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്.വി. രാജു, 70 ലേറെ ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ പരിഷ്‌കരണം മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി മോചനം അനുവദിച്ചത് തെറ്റായ നടപടിയാണെന്ന് വാദിച്ചു. കൂടാതെ സംസ്ഥാന ശിക്ഷാ അവലോകന ബോർഡ് ഖാനെ മോചിപ്പിക്കരുതെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്‌തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

1993 ൽ കൊൽക്കത്തയിലെ ബൗബസാർ മേഖലയിൽ നടന്ന സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി ജീവനുകളാണ് നഷ്‌ടമായത്. ഖാൻ്റെ വർക്ക്‌ഷോപ്പിൽ അനധികൃതമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്ഫോടകവസ്‌തുക്കളാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 2001-ൽ പ്രത്യേക ടാഡ കോടതി റാഷിദ് ഖാനെയും മറ്റ് നാല് പ്രതികളെയും കുറ്റക്കാരായി കണ്ടെത്തി. ടാഡ നിയമം, ആയുധ നിയമം, ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാനിയമം എന്നിവ പ്രകാരം ഖാന് ജീവപര്യന്തം തടവ് വിധിച്ചു.

പിന്നീട് സുപ്രീംകോടതിയും ഈ ശിക്ഷ ശരിവെച്ചിരുന്നു. ദീർഘകാല തടവും ജയിലിലെ നല്ല പെരുമാറ്റവും പരിഗണിച്ചാണ് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി നേരത്തെ മോചനത്തിന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഭീകരപ്രവർത്തനത്തിന് സമാനമായ ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസായതിനാൽ വിഷയം വിശദമായി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന നിലപാടിലാണ് സുപ്രീം കോടതി.

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BOWBAZAAR BLAST
SUPREME COURT
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