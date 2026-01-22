1984 ലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപം; പ്രതി സജ്ജൻ കുമാറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി കോടതി
1984 ൽ നടന്ന ജനക്പുരി സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിലാണ് സജ്ജൻ കുമാറിനെ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയത്. കേസിൽ സജ്ജൻ കുമാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു കോടതി നിരീക്ഷണം
Published : January 22, 2026 at 1:04 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: 1984 ൽ നടന്ന ജനക്പുരി സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപത്തിലെ പ്രതിയായ മുൻ കോൺഗ്രസ് എം പി സജ്ജൻ കുമാറിനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കി ഡൽഹി കോടതി. പ്രത്യേക ജഡ്ജി ദിഗ് വിനയ് സിങ്ങാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. കേസിൽ സജ്ജൻ കുമാറിൻ്റെ സാന്നിധ്യം തെളിയിക്കുന്നതിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.
ജനക്പുരി സംഭവത്തിൽ സോഹൻ സിങ്ങും മരുമകൻ അവ്താർ സിങ്ങും കൊല്ലപെട്ട കേസും വികാസ്പുരി സംഭവത്തിലെ ദുർചരൺ സിങ് എന്നയാളെ തീകൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലും കലാപമുണ്ടാക്കൽ, ശത്രുത വളർത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങളുമാണ് സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരെ ചുമത്തിയിരുന്നത്.
ജനക്പരി കേസിൽ നിന്ന് കുറ്റവിമുക്തനായെങ്കിലും മറ്റ് രണ്ട് കേസുകളിൽ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ വിധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ സജ്ജൻ കുമാറിന് ജയലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല. 1984 നവംബർ 1ന് ജസ്വന്ത് സിങ്, മകൻ തരുൺ ദീപ് സിങ് എന്നിവരെ തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും വീട് കൊള്ളയടിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ 2025 ഫെബ്രുവരി 25 ന് സജ്ജൻ കുാറിന് ജീവപരന്ത്യം ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. കൃത്യം നടന്ന് 41 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരുന്നു വിധി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
1991 ലാണ് സജ്ജൻ കുമാറിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ 3 വർഷത്തിന് ശേഷം തെളിവില്ലന്ന കാരണത്താൽ കുറ്റപത്രം തള്ളുകയും 2015 ൽ കേസ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൈമാറുകയുമായിരുന്നു. 2025 ഫെബ്രുവരി 12 നാണ് കേസിൽ സജ്ജൻ കുമാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയത്.
രണ്ട് നിരപരാധികളെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കുറ്റകൃത്യമാണെങ്കിലും വധശിക്ഷ നൽകേണ്ട അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കേസല്ല ഇതെന്നായിരുന്നു അന്ന് കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതേസമയം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ വധത്തിനുശേഷം പാലം കോളനി പ്രദേശത്ത് നടന്ന സമാനമായ ഒരു കലാപത്തിൽ അഞ്ച് പേരുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരനായതിന് ഹൈക്കോടതി സജ്ജൻ കുമാർ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
ഡൽഹിയിൽ 2,733 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ട കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 587 എഫ്ഐആറുകൾ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 587 എഫ്ഐആറുകളിൽ 28 എണ്ണം മാത്രമാണ് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അതിൽ 400 ഓളം പേർ കുറ്റക്കാരാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി സജ്ജൻ കുമാറിന് ജീവപരന്ത്യം തടവ് ശിക്ഷ വധിച്ചിരുന്നു. ശിക്ഷയെ ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള സജ്ജൻ കുമാറിൻ്റെ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോടതി പരിഗണനയിലാണ്.
Also Read: പിതാവിൻ്റെ മൃതദേഹം വീട്ടില് കിടത്തി എസ്ഐആറിന് ഓടേണ്ട ഗതികേട്