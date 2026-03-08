രാജ്യം വീരചക്രം നൽകി ആദരിച്ച വ്യക്തി; വീര യോദ്ധാവ് കെജി ജോർജിന് വിട, സംസ്കാരം കോട്ടയത്ത് വച്ച്
ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ പരമോന്നത സൈനിക ബഹുമതിയായ പരം വീരചക്ര നേടിയ ധീരസൈനികനാണ് ലാൻസ് ഹവിൽദാർ കെജി ജോർജ്.
ന്യൂഡൽഹി: 1965-ലെ ഇന്ത്യ-പാക് യുദ്ധത്തിലെ വീരനായകനും, കോർ ഓഫ് സിഗ്നൽസിലൂടെ നാടിൻ്റെ യശസുയർത്തിയ വീരചക്ര ബഹുമതി നേടിയ കോട്ടയം സ്വദേശി ലാൻസ് ഹവിൽദാർ കെ ജി ജോർജ് (95) അന്തരിച്ചു. പ്രായാധിക്യം മൂലമുള്ള അസുഖത്തെ തുടർന്ന് കേരളത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മനാടായ കോട്ടയത്തെ വസതിയിൽ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. കുടുംബമാണ് മരണ വിവരം അറിയിച്ചത്.
"എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ ശനിയാഴ്ച (മാർച്ച് 07) പുലർച്ചെ മരിച്ചു. 1931 ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം. 1965 ലെ ഇന്തോ-പാക് യുദ്ധത്തിൽ പോരാടുകയും 1911 ൽ സ്ഥാപിതമായ ഒരു പ്രധാന യൂണിറ്റായ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ കോർപ്സ് ഓഫ് സിഗ്നൽസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു" അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറുമകൻ റെമോ ജോൺ പറഞ്ഞു.
"എൻ്റെ അച്ഛനും സഹോദരനും ദുബായിൽ ആണ്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷം കാരണം, അവർക്ക് ഇതുവരെ ദുബായിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ചൊവ്വാഴ്ചയോടെ അവർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മുത്തച്ഛൻ്റെ മൃതദേഹം എംബാം ചെയ്ത് കോട്ടയത്തെ ഒരു മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
1965 സെപ്തംബർ 8, 9 തീയതികളിലായി നടന്ന ഇന്ത്യ പാകിസ്താൻ യുദ്ധത്തിൽ തൻ്റെ ജീവന് ഭീഷണി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബ്രിഗേഡ് ആസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഫോർവേഡ് ബറ്റാലിയനുകളിലേക്ക് ഒരു ആശയവിനിമയ ലൈൻ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധൈര്യത്തിനും സമർപ്പണ മനോഭാവത്തിനും രാജ്യം വീരചക്രം നൽകി ആദരിക്കുകയായിരുന്നു. യുദ്ധകാലത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഉയർന്ന ധീരതാ ബഹുമതിയാണ് വീരചക്ര.
"1965 സെപ്റ്റംബർ ആറ് മുതൽ 10 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ, ശത്രുക്കളുടെ നിരന്തരമായ ഷെല്ലാക്രമണവും വ്യോമാക്രമണവും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, പാകിസ്ഥാനിലെ വാഗാ സെക്ടറിൽ തടസപ്പെട്ട ആശയവിനിമയങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ലാൻസ് ഹവിൽദാർ കെ ജി ജോർജാണ് തൻ്റെ ടീമിനെ നയിച്ചത്. പാകിസ്താനിലെ വാഗാ യുദ്ധഭൂമിയിൽ എല്ലാം നഷ്ടമായി എന്ന് കരുതിയ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു അത്,"
കൂടെയുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം ദൗത്യത്തിനിടയിൽ ഒന്നൊന്നായി കൊഴിഞ്ഞുവീണിട്ടും മുട്ടിലിഴഞ്ഞ് നീങ്ങി അദ്ദേഹം വാർത്താവിനിമയ സംവിധാനം ഒരുക്കി. അത് ആയിരത്തിലധികം സൈനികർക്ക് പുതുജീവൻ നൽകുന്നതിന് കരണമായി. ആ ധീരത അദ്ദേഹത്തിന് വീരചക്രം സമ്മാനിച്ചു" - മുൻകാലങ്ങളിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശംസാപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.
അന്നത്തെ രാഷ്ട്ര പതി ഡോ എസ് രാധാ കൃഷ്ണനാണ് 1965 നവംബർ 24-ന് വീരചക്ര ബഹുമതി നൽകി ആദരിച്ചത്. സംസ്കാര ചടങ്ങുകള് കോട്ടയത്ത് വച്ച് പിന്നീട് നടത്തുമെന്ന് കുടുംബം പറഞ്ഞു. ഭാര്യ പരേതയായ പൊന്നമ്മ ജോർജ് (മല്ലപ്പള്ളി ഐക്കര മേപ്രത്ത് വാഴേപറമ്പിൽ കുടുംബാംഗം). മക്കൾ - ഉഷ, ആഷ, തങ്കച്ചൻ, മരുമക്കൾ- ബിജു, റെജി, മാഗി.
