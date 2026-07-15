'ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നത് ഗുരുതരമായ പാപം'; രാമനാഥപുരത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് ശിലാ ലിഖിതം കണ്ടെടുത്തു
ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നത് ഗുരുതരമായ പാപത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ശിലയിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശമെന്ന് രാമനാഥപുരം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ചെയർമാൻ വി രാജഗുരു നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.
Published : July 15, 2026 at 8:16 PM IST
ചെന്നൈ: രാമനാഥപുരത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ ശിലാ ലിഖിതത്തിൽ നിന്ന് സന്ദേശം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ലിഖിതമാണിതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരുന്നത് ഗുരുതരമായ പാപത്തെ ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ശിലയിൽ കൊത്തിയിരിക്കുന്ന സന്ദേശമെന്ന് രാമനാഥപുരം ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ചെയർമാൻ വി രാജഗുരു വ്യക്തമാക്കി. തിരുവടനൈ താലൂക്കിലെ ആക്കലൂർ ഗ്രാമത്തിലെ പുരാതന ശിവക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ലിഖിതം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.
രാജഗുരുവിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണത്തോടും വിഭവങ്ങളോടും മുൻതലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആഴമായ ആദരവ് ഈ ലിഖിതം എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. ജലമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. നമ്മുടെ പൂർവ്വികർ ജലസംരക്ഷണത്തെ ഒരു അമൂല്യവും പവിത്രവുമായ ഒരു ഘടകമായി കണക്കാക്കുകയും ആരാധനയുടെ അതേ പ്രാധാന്യത്തോടെ അതിനെ കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ക്ഷേത്രക്കുളങ്ങൾ വെറും ജലസ്രോതസ്സുകൾ മാത്രമല്ലെന്നും അത്തരം നിലയിലല്ല അവയെ കാണേണ്ടതെന്നും ഈ കൈയ്യെഴുത്ത് പ്രതി സൂചിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മറിച്ച് ക്ഷേത്ര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി മാത്രമുള്ള പുണ്യ ജല സംഭരണികളായാണ് ഇവ ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിൽ കുഴിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
1926-ൽ സ്ഥാപിതമായെന്നു കരുതുന്ന ഈ ലിഖിതം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ മഹാ മണ്ഡപ പ്രവേശന കവാടത്തിൻ്റെ വലതു വശത്തെ ഭിത്തിയിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ തുടർന്ന് ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഇഫ് ഇന്ത്യ (എഎസ്ഐ) ഈ ലിഖിതം ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തി. അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു പരിശോധനയിൽ, രാജഗുരുവിന് 12 വരികളിൽ 10 എണ്ണം വായിച്ചെടുക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിഞ്ഞു. അതേസമയം രണ്ട് വരികൾ ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. ലിഖിതത്തിൻ്റെ ശൈലി അനുസരിച്ച്, ലിഖിതത്തിൽ ഭരണാധികാരിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഇത് സേതുപതി രാജാക്കന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലേതാണെന്നും പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലേതാണെന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.
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നായനാർ തിരുക്കോട്ടമുദയ്യ തമ്പിരനാർ ദേവൻ്റെ പുണ്യകുളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരാൻ ആരെങ്കിലും ഉത്തരവിട്ടാൽ ഗംഗാ തീരത്തും രാമേശ്വരത്തും ഒരു കറവപ്പശുവിനെ അറുക്കുന്നതിന് തുല്യമായ പാപമാണെന്നും അയാൾക്ക് കഠിനമായ പാപഫലം ലഭിക്കുമെന്നും ലിഖിതത്തിൽ പറയുന്നു. സേതുപതി കാലഘട്ടത്തിലെ ലിഖിതങ്ങൾ സമുദായ വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ക്ഷേത്ര ജലാശയങ്ങളുടെ ദുരുപയോഗം തടയുന്നതിനും ഇത്തരം മതപരമായ പ്രതീകാത്മകത പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രാജഗുരു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത് ആധുനികതയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള തമിഴ് സമൂഹത്തിൽ സംരക്ഷണ രീതികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യത്തെ അടിവരയിടുന്നു.
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