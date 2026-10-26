രാജ്യത്തെ 187 പാര്ലമെന്റ്-നിയമസഭാംഗങ്ങള് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങള് നടത്തിയ കുറ്റവാളികള്, കേരളത്തില് സ്ത്രീ വിഷയ കേസുള്ളത് മൂന്ന് ജനപ്രതിനിധികള്ക്ക്
നിലവിലുള്ള 772 പാര്ലമെന്റംഗങ്ങളിലും 4109 നിയമസഭാസമാജികര്ക്കുമിടയില് 187 പേര് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്ക്ക് നടപടികള് നേരിടുന്നവരെന്ന് എഡിആര് റിപ്പോര്ട്ട്. കേരളത്തില് മൂന്ന് സ്ത്രീപീഡകര്. ഒരാള് ബലാത്സംഗക്കേസിലെ പ്രതി.
Published : October 26, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 2:50 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ഇന്ത്യന് രാഷ്ട്രീയം കുറ്റവാളികളുടെ കൂത്തരങ്ങായിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനപ്രതിനിധികള്ക്കെതിരെയുള്ള കേസുകള് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാല് കുറ്റവാളികളും കുറ്റാരോപിതരുമെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പില് അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് വിജയിച്ച് പാര്ലമെന്റിലും നിയമസഭകളിലുമെല്ലാമെത്തുന്നു.
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അസോസിയേഷന് ഓഫ് ഡെമോക്രാറ്റിക് റിഫോംസ്(എഡിആര്) നാഷണല് ഇലക്ഷന് വാച്ചും (ന്യൂ) പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള 772 പാര്ലമെന്റംഗങ്ങളിലും 4109 നിയമസഭാ സമാജികരിലും സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങള് നടത്തിയതിന് വിചാരണ നേരിടുന്ന 187 ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഉള്ളത്.
കേരളത്തില് നിന്ന് മൂന്ന് ജനപ്രതിനിധികള്ക്കെതിരെ മാത്രമാണ് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അതിക്രമ കേസുകളുള്ളൂ. ഇതില് ഒരാള് മാത്രമാണ് ബലാത്സംഗത്തിന് കേസ് നേരിടുന്നത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മറ്റും ഇവര് തന്നെ നല്കിയ സത്യവാങ്മൂലങ്ങള് പരിശോധിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2022 മുതല് 2026 വരെ ജനപ്രതിനിധികള് നല്കിയ സത്യവാങ്മൂലങ്ങളാണ് പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സത്യവാങ്മൂലങ്ങള് പ്രകാരം കേസുകളുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിവരങ്ങള് ലഭ്യമല്ല.
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2024ല് രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെ 4,41,534 കേസുകളാണ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ദേശീയ ക്രൈം റെക്കോര്ഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് ദിവസവും ശരാശരി 1210 കേസുകള് എന്ന തോതില് രജിസ്റ്റര് ചെയ്യുന്നുവെന്നര്ത്ഥം. തെലങ്കാനയിലും ഡല്ഹിയിലുമാണ് ഇത്തരം കേസുകള് ഏറ്റവും കൂടുതല്. ദേശീയ ശരാശരിയുടെ ഇരട്ടിയാണ് ഇവിടങ്ങളിലെ കണക്കുകള്. ലക്ഷം സ്ത്രീകളില് 64.6ശതമാനമാണ് ദേശീയ ശരാശരി.
നിലവിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളും സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും
നിലവില് രാജ്യത്ത് 772 പാര്ലമെന്റംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 4109 നിയമസഭാ സമാജികരും. ഇതില് 187 പേര്ക്കെതിരെ സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്ക്ക് കേസുകള് നിലവിലുണ്ട്. ഇവരില് പത്തൊന്പത് പേര് പാര്ലമെന്റംഗങ്ങളാണ്. 168 പേര് നിയമസഭാ സമാജികരും.
സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള കേസുള്ള ജനപ്രതിനിധികളുടെ പാര്ട്ടി തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള് ഇങ്ങനെ
ബിജെപിയുടെ അംഗങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് സ്ത്രീ അതിക്രമ കേസുകളുള്ളത്. 106 ബിജെപി ജനപ്രതിനിധികളാണ് ഇത്തരം കേസുകളില് നടപടികള് നേരിടുന്നത്. പിന്നാലെ കോണ്ഗ്രസുമുണ്ട്. ഇവരുടെ ഇരുപത് പേര് സ്ത്രീ അതിക്രമ കേസുകളില് പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ടിഡിപിയില് നിന്നുള്ള 18 ജനപ്രതിനികള്ക്കെതിരെയാണ് ഇത്തരം കേസുകളുള്ളത്.
|കക്ഷി
|എംഎല്എമാര്
|ലോക്സഭാംഗങ്ങള്
|രാജ്യസഭാംഗങ്ങള്
|ആകെ
|ബിജെപി
|95
|10
|1
|106
|കോണ്ഗ്രസ്
|19
|1
|0
|20
|ടിഡിപി
|17
|0
|1
|18
|ഒരു കക്ഷിയിലും പെടാത്തവര്
|5
|1
|0
|6
ബലാത്സംഗ കേസുള്ള എംപിമാരുടെയും എംഎല്എമാരുടെയും പാര്ട്ടി തിരിച്ചുള്ള കണക്കുകള്
ബിജെപിയിലെയും കോണ്ഗ്രസിലെയും എംപിമാരുടെയും എംഎല്എമാരുടെയും പേരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് ബലാത്സംഗ കേസുകളുള്ളത്. ഇരു കക്ഷികളിലെയും നാല് പേര് വീതം ബലാത്സംഗ കേസുകളുള്ളവരാണ്. ബിജെപി എംപിമാര് മാത്രമാണ് ബലാത്സംഗക്കാര്. മറ്റ് കക്ഷികളുടെ എംഎല്എമാരാണ് ബലാത്സംഗക്കാര്.
ബിജെപിയുടെ രണ്ട് എംഎല്എമാരും രണ്ട് എംപിമാരും ബലാത്സംഗം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോണ്ഗ്രസിന്റെ നാല് എംഎല്എമാരുടെ പേരിലാണ് ബലാത്സംഗ കേസുള്ളത്.
ടിഡിപി, ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ്, ബിജെകി, എന്പിപി, ഭാരത് ആദിവാസി പാര്ട്ടി, ഓള് ഇന്ത്യ സെക്യുലര് ഫ്രണ്ട് എന്നിവയുടെ ഓരോ നിയമസഭാസമാജികര്ക്കെതിരെ ബലാത്സംഗ കേസുണ്ട്. ആകെ പതിനാല് എംഎല്എമാരുടെയോ എംപിമാരുടെയോ പേരിലാണ് ബലാത്സംഗ കേസുകളുള്ളത്. ഇതില് പന്ത്രണ്ട് പേര് നിയമസഭാ സമാജികരും രണ്ട് പേര് പാര്ലമെന്റംഗങ്ങളുമാണ്. ഈ പതിനാല് പേരില് എട്ട് പേരും കോണ്ഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും അംഗങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ള ആറ് പേര് ആറു കക്ഷികളില് നിന്നുള്ളവരാണ്.
|കക്ഷി
|എംഎല്എമാര്
|എംപിമാര്
|ആകെ
|ബിജെപി
|2
|2
|4
|കോണ്ഗ്രസ്
|4
|0
|4
|ടിഡിപി
|1
|0
|1
|ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമുല് കോണ്ഗ്രസ്
|1
|0
|1
|ബിജെഡി
|1
|0
|1
|എന്പിപി
|1
|0
|1
|ഭാരത് ആദിവാസി പാര്ട്ടി
|1
|0
|1
|ഓള് ഇന്ത്യ സെക്യുലര് ഫ്രണ്ട്
|1
|0
|1
|ആകെ
|12
|2
|14
സംസ്ഥാന അടിസ്ഥാനത്തില് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയ ജനപ്രതിനിധികള്
പശ്ചിമബംഗാളാണ് ഇക്കാര്യത്തില് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. നിലവിലുള്ള 69 എംപിമാരോ എംഎല്എമാരോ ആണ് ഈ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്ക്കെതിരെയുള്ള കേസില് നടപടികള് നേരിടുന്നത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ 22 ജനപ്രതിനിധികളുമായി ആന്ധ്രാപ്രദേശുണ്ട്. പതിനേഴ് ജനപ്രതിനിധികള്ക്കെതിരെ കേസുള്ള ഒഡിഷയാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്.
|സംസ്ഥാനം
|എംഎല്എമാര്
|ലോക്സാംഗങ്ങള്
|രാജ്യസഭാംഗങ്ങള്
|ആകെ ജനപ്രതിനിധികള്
|പശ്ചിമബംഗാള്
|63
|4
|2
|69
|ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
|21
|0
|1
|22
|ഒഡിഷ
|16
|1
|0
|17
|മഹാരാഷ്ട്ര
|10
|0
|1
|11
|ബിഹാര്
|9
|1
|0
|10
|കര്ണാടക
|7
|0
|0
|7
|ഝാര്ഖണ്ഡ്
|5
|1
|0
|6
|കേരളം
|3
|2
|0
|5
|മധ്യപ്രദേശ്
|5
|0
|0
|5
|രാജസ്ഥാന്
|5
|0
|0
|5
|തെലങ്കാന
|2
|3
|0
|5
|ഗുജറാത്ത്
|3
|0
|0
|3
|ഉത്തര്പ്രദേശ്
|3
|1
|0
|4
|പഞ്ചാബ്
|3
|0
|0
|3
|തമിഴ്നാട്
|2
|1
|0
|3
|അസം
|2
|0
|0
|2
|ഡല്ഹി
|2
|0
|0
|2
|ഗോവ
|2
|0
|0
|2
|ദാദ്ര നാഗര്ഹവേലി, ദാമന്-ദ്യു
|0
|1
|0
|1
|ഹിമാചല് പ്രദേശ്
|1
|0
|0
|1
|ജമ്മുകശ്മീര്
|0
|1
|0
|1
|മണിപ്പൂര്
|0
|1
|0
|1
|മേഘാലയ
|1
|0
|0
|1
|പുതുച്ചേരി
|1
|0
|0
|1
|ആകെ
|168
|15
|4
|187
ബലാത്സംഗക്കേസുകള് ഉണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ജനപ്രതിനിധികളുടെ വിവരങ്ങള്
സ്ത്രീകള്ക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളില് പ്രതികളായ 187ലെ ജനപ്രതിനിധികളില് ബലാത്സംഗക്കേസുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയ പതിനാല് പേരാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് രണ്ട് പേര് ലോക്സഭാംഗങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് പേര് നിയമസഭാസമാജികരുമാണ്.
പശ്ചിമബംഗാളാണ് ഇക്കാര്യത്തില് ഒന്നാമത്. ഇവിടെ നിന്നുള്ള മൂന്ന് ജനപ്രതിനിധികള്ക്കെതിരെയാണ് ബലാത്സംഗക്കേസുള്ളത്. മധ്യപ്രദേശില് രണ്ട് കേസുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഒഡിഷ, മഹാരാഷ്ട്ര, കര്ണാടക, ഝാര്ഖണ്ഡ്, കേരളം, തെലങ്കാന, ഗോവ, മേഘാലയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് ഓരോരുത്തര്ക്കെതിരെയും ബലാത്സംഗക്കേസുണ്ട്.