18,300 അഗ്നിവീറുകള് സൈന്യത്തില് നിന്ന് പുറത്തേക്ക്, ഓരോരുത്തര്ക്കും 11.71 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും, ഇനിയെന്ത്?
നാല് വര്ഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം സൈന്യത്തില് നിന്ന് പുറത്ത് പോകുന്ന ഈ അഗ്നി വീറുകള്ക്ക് പെന്ഷനോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ? അറിയാം വിശദമായി.
Published : October 30, 2026 at 6:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അഗ്നിവീറുകളുടെ ആദ്യ സംഘം വിരമിച്ചിരിക്കുന്നു. നാല് വര്ഷം മുമ്പാണ് 24,400 യുവാക്കള് അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയില് ഇന്ത്യന് കരസേനയിലേക്ക് അഗ്നിവീറുകളായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത്. രാജ്യത്തെ സേവിക്കാനുള്ള ആത്മാര്പ്പണവവും താത്പര്യവുമാണ് ഇവരെ ഇതിലേക്ക് ആകര്ഷിച്ചത്. ഇവര്ക്കിപ്പോള് സൈന്യത്തില് നിന്ന് പടിയിറങ്ങാനുള്ള സമയം സമാഗതമായിരിക്കുന്നു. നിയമപ്രകാരം ഡിസംബറില് അഗ്നിവീറുകളിലെ 75ശതമാനം അതായത് 18,300 പേര് പുറത്ത് പോകണം.
വിരമിക്കുന്ന ഈ അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് 11.71 ലക്ഷം രൂപ നല്കിയാവും പറഞ്ഞ് വിടുക. എന്നാല് യഥാര്ത്ഥ ചോദ്യം ഇവിടെ ഉയരുകയാണ്? 24-25 വയസില് സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്ന ഈ പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച സൈനികര് ഇനിയെന്ത് ചെയ്യും? മുന് അഗ്നിവീറുകളുടെ തൊഴിലവസരങ്ങള് സംബന്ധിച്ച സാധ്യതകള് പരിശോധിക്കുകയാണ് ഞങ്ങള് ഈ ലേഖനത്തിലൂടെ.
എത്ര അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് സൈന്യത്തില് സ്ഥിരമായി തുടരാനാകും?
2022 ജൂണിലാണ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത്. ആദ്യവര്ഷം 46000 അഗ്നിവീറുകളെ നിയമിക്കാനായിരുന്നു വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്നാല് ഇപ്പോള് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ആദ്യ ബാച്ചില് 24400 അഗ്നിവീറുകല് മാത്രമാണ് വിജയകരമായി സേവനം ആരംഭിച്ചത്. ഇതില് 25 ശതമാനത്തെ സ്ഥിരമായി സൈന്യത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തും. അതായത് ഇവരില് നിന്ന് 6100 പേര്ക്ക് സ്ഥിരം നിയമനം കിട്ടും. അവശേഷിക്കുന്ന 75ശതമാനം അതായത് 18,300 പേര് പിരിഞ്ഞ് പോകണം.
അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് കിട്ടുന്ന വേതനം
അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയില് നിയമിക്കപ്പെട്ട അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് ആദ്യ വര്ഷം പ്രതിമാസം കിട്ടുന്ന മൊത്ത വേതനം മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ്. രണ്ടാം വര്ഷം ഇത് 33000 രൂപയാകും. മൂന്നാം വര്ഷം പ്രതിമാസം 36500 രൂപ കിട്ടും. നാലാം വര്ഷം ഇത് നാല്പ്പതിനായിരത്തിലെത്തും. കയ്യില് കിട്ടുക ആകെ തുകയുടെ എഴുപത് ശതമാനം മാത്രമാണ്. ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം സേവന നിധിയിലേക്ക് മുതല്ക്കൂട്ടും. അഗ്നിവീറുകളുടെ വകയായി സേവന നിധിയിലെത്തുന്ന അത്രയും തുക തന്നെ സര്ക്കാരും നിക്ഷേപിക്കും. ഇത്തരത്തില് നാല് വര്ഷം കൊണ്ട് സമാഹരിക്കപ്പെടുന്ന തുക വിരമിക്കല് വേളയില് അവര്ക്ക് കൈമാറും.
സൈന്യത്തില് നിന്ന് പിരിയുമ്പോള് ഓരോ അഗ്നിവീറുകള്ക്കും 11.71 ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും
അഗ്നിവീറുകളുടെ അടിസ്ഥാന വേതനം നാല് വര്ഷത്തെ സേവന കാലയളവില് ഓരോ വര്ഷവും വര്ദ്ധിക്കും. നാല് വര്ഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം പിരിയുന്ന 75ശതമാനം സൈനികര്ക്കും സേവാ നിധിയിലുള്ള 11.71 ലക്ഷം രൂപ നല്കും.
സേവന നിധി പാക്കേജ് 30:30 എന്ന ഫോര്മുലയിലാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് കൂട്ടുപലിശയും കിട്ടും. ഇത്തരത്തില് നാല് വര്ഷം കൊണ്ട് അഗ്നിവീറുകളുടെ പ്രതിഫലം 5.02 ലക്ഷമാണ്. ഇത്രയും തുക തന്നെ സര്ക്കാരും സേവന നിധിയിലേക്ക് നല്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ള തുക 10.04 ലക്ഷമാണ്. ഇതിനോട് പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ടിന്റെ കൂട്ടുപലിശയും കൂടി ചേര്ക്കുമ്പോള് ഇത് 11.71 ലക്ഷം രൂപ ആകുന്നു.
അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് പെന്ഷന് കിട്ടുമോ?
അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയുടെ നിയമപ്രകാരം നാല് വര്ഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരുന്ന 75ശതമാനം സൈനികര്ക്കും പെന്ഷനോ മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളോ ലഭ്യമാകില്ല. ഒറ്റത്തവണ സേവന നിധി മാത്രമാണ് ഇവര്ക്ക് കിട്ടുക. ഇത് പൂര്ണമായും നികുതി രഹിതമായിരിക്കും. സൈന്യത്തില് സ്ഥിരമാക്കപ്പെടുന്ന 25 ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് പിന്നീട് പെന്ഷന് കിട്ടുക. ഇവര്ക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ സാധാരണ നിയമപ്രകാരമുള്ള പെന്ഷന് അര്ഹതയുണ്ടാകും. വിരമിച്ച സൈനികരെ പോലെ ഇവര്ക്ക് ആജീവനാന്ത വൈദ്യ-കാന്റീന് സേവനങ്ങളുമുണ്ടാകില്ല.
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നാല് വര്ഷത്തെ സേവന കാലാവധി പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന ഇവര്ക്കായി കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന-സ്വാക്രയ സ്ഥാപനങ്ങള് തൊഴില് അവസരങ്ങള് ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. മുന് അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് സംവരണവും ലഭ്യമാണ്.
അര്ദ്ധസൈനിക-അസം റൈഫിളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം
ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുത്തന് ചട്ടങ്ങള് പ്രകാരം വിരമിച്ച അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ വഴി ഇതാണ്. കേന്ദ്ര സൈനിക പൊലീസ് സേനകളായ ബിഎസ്എഫ്, സിആര്പിഎഫ്, സിഐഎസ്എഫ്, ഐടിബിപി, അസം റൈഫിള്സ്, തുടങ്ങിയവയില് കോണ്സ്റ്റബിള്, റൈഫില് മാന് തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലെ അന്പത് ശതമാനം സീറ്റുകള് ഇവര്ക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവര്ക്ക് എഴുത്തുപരീക്ഷയോ കായിക ക്ഷമതാ പരീക്ഷയോ വേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം. ഇവര്ക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ മുന്ഗണന കിട്ടുന്നു. പരമാവധി പ്രായ പരിധിയില് അഞ്ച് വര്ഷത്തെ ഇളവുമുണ്ട്.
സംസ്ഥാന പൊലീസിലും യൂണിഫോം സേവനങ്ങളിലും സംവരണം
എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും തങ്ങളും പൊലീസ് സേനയില് ഇവര്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരിയാന, സിക്കിം, ഡല്ഹി, അരുണാചല്പ്രദേശ് എന്നിവ ഇരുപത് ശതമാനം സംവരണമാണ് വിരമിച്ച അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് പൊലീസ്, ജയില് വാര്ഡന്, അഗ്നി ശമനസേനാ വിഭാഗങ്ങളില് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉത്തര്പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഒഡിഷ, അസം എന്നിവ പത്ത് മുതല് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം വരെ സംവരണമോ പ്രത്യേക ബോണസ് മാര്ക്കുകളോ പൊലീസ് നിയമനത്തില് ഇവര്ക്കായി ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് റെയില്വേയിലും പൊതുമേഖല പ്രതിരോധ കമ്പനികളിലും സംവരണം
റെയില്വേയില് ലെവല് വണ് തസ്തികകളില് പത്ത് ശതമാനം സംവരണമാണ് മുന് അഗ്നിവീറുകള്ക്കായി ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ലെവല് രണ്ടിലോ അതിനും മുകളിലുള്ള ഗസറ്റഡ് അല്ലാത്ത തസ്തികകളിലേക്ക് അഞ്ച് ശതമാനം സംവരണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റെയില്വേ പ്രൊട്ടക്ഷന് ഫോഴ്സില് പത്ത് ശമതാനം സംവരണമാണ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള പതിനാറ് പ്രതിരോധ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളായ എച്ച്എഎല്, ബിഇഎല്, മസഗണ് ഡോക്ക്, തീരസംരക്ഷണ സേന എന്നിവയില് പത്ത് ശതമാനം സംവരണം ഏര്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മോസ് എയ്റോ സ്പേസ് പോലൊരു വമ്പന് കമ്പനി സാങ്കേതിക മേഖലകളില് പതിനഞ്ച് ശതമാനം സംവരണമാണ് ഇവര്ക്കായി നീക്കി വച്ചിട്ടുള്ളത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വിഭാഗത്തില് അന്പത് ശതമാനം തസ്തികകളും ഇവര്ക്കായി നീക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.
കുത്തക- സ്വകാര്യ മേഖലകള്ക്ക് മുന്ഗണന
ബഹുരാഷ്ട്ര കമ്പനികളും വന്കിട വ്യവസായ ശൃംഖലകളും അഗ്നിവീറുകള്ക്കായി പ്രത്യേക പ്രഖ്യാപനങ്ങള് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റാ സണ്സ്, മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ്, ആര്പിജി ഗ്രൂപ്പ്, റിലയന്സ് എന്നിവ മുന് അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് അവരുടെ കമ്പനികളുടെ പ്രവര്ത്തനം, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്, വിതരണ ശൃംഖല കൈകാര്യം ചെയ്യല്, സുരക്ഷ, ചരക്ക് കടത്ത് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് പ്രാമുഖ്യം നല്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കപ്പല്ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രത്യേക ഉദ്യമത്തിലൂടെ അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് വാണിജ്യ നാവിക രംഗത്ത് ആറ് വ്യത്യസ്ത ശാഖകളില് തൊഴില് സാധ്യതയുണ്ട്.
വിരമിക്കലിന് മൂമ്പ് ഇവര്ക്ക് മൂന്ന് സുപ്രധാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് ലഭിക്കുന്നു
നാല് വര്ഷ സേവനം വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കുന്ന അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് ൂന്ന് സുപ്രധാന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുകള് കിട്ടുന്നു. ഇവരുടെ ഭാവി തൊഴില് ജീവിതത്തിന് ഇത് ഏറെ മൂല്യവത്താകും. ആദ്യമായി അഗ്നിവീര് നൈപുണ്യ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റാണ് നല്കുന്നത്. ഇത് വിശദമായ നൈപുണി വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഡിജിറ്റല് രേഖയാണ്. പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയും ദേശീയ തൊഴില് പരിശീലന സമിതിയും ചേര്ന്നാണ് ഇത് നല്കുന്നത്. ഇത് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സര്ട്ടിഫിക്കറ്റായാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇത് കുത്തക-സ്വകാര്യ കമ്പനികളില് തൊഴില് നേടാന് സഹായകമാകും. ഇതില് സാങ്കേതിക നൈപുണി, തൊഴില് പരിചയം, നയിക്കല് ശേഷി, സൈന്യത്തില് നിന്ന് സ്വായത്തമാക്കിയ അച്ചടക്കം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പൂര്ണ വിവരങ്ങളുണ്ടാകും.
പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസിന് തുല്യമായ മറ്റൊരു സര്ട്ടിഫിക്കറ്റും അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് നല്കും. പത്താംക്ലാസ് പാസായ ശേഷം പന്ത്രണ്ടാ ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് മുമ്പ് അഗ്നിവീറുകളായവര്ക്ക് അവരുടെ പഠനം നഷ്ടമാകാതിരിക്കാന് ഇത് സഹായകമാകും. ഇത് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം, ഇഗ്നോ, നിയോസ് എന്നിവയുമായി ചേര്ന്ന് തയാറാക്കുന്ന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനോ മറ്റ് സര്ക്കാര് ജോലികള്ക്കോ അപേക്ഷിക്കാനാകും.
മറ്റൊന്ന് പൂര്ണമായും സൈന്യത്തില് നിന്ന് വിടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ രേഖയാണ്. ഇത് ഇവരുടെ സൈനിക സേവനം സംബന്ധിച്ച പൂര്ണമായ ഔദ്യോഗിക സര്ക്കാര് രേഖയാണ്. ഇത് കര-നാവിക-വ്യോമസേനകളുടെ നിര്ദ്ദിഷ്ട ഓഫീസുകള് നല്കും. പൊലീസ് നിയമനം, സംവരണം, പ്രായത്തിലെ ഇളവുകള്, പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകള് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് ഗുണകരമാകും.
അഗ്നിവീറുകള്ക്ക് സ്വയം തൊഴിലിന് അനായാസം വായ്പകള് ലഭ്യമാകും
തൊഴിലിന് പകരം സ്വയം സംരംഭങ്ങള് തുടങ്ങാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് സേവനിധിയിലുള്ള 11.71 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് പുറമെ വ്യവസായ വായ്പകളും സൂക്ഷ്മ-കുടില്-ഇടത്തരം വ്യവസായ മന്ത്രാലയം ബാങ്കുകള് തുടങ്ങിയവയില് നിന്ന് കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കില് ലഭിക്കും. പഠനം തുടരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്ക്ക് മൂന്ന് വര്ഷ ബിരുദ പഠനം ഇഗ്നോയില് നിന്ന് നേരിട്ട് നടത്താനാകും.