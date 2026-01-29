ETV Bharat / bharat

കശ്‌മീരി സ്വദേശിക്ക് വീണ്ടും ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ക്രൂരമര്‍ദനം; 18 വയസുകാരന്‍റെ തലയ്‌ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്, അറസ്റ്റ്

കശ്‌മീര്‍ സ്വദേശിക്ക് ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ക്രൂരമര്‍ദനം. 18 വയസുകാരനായ ഡാനിഷിനാണ് തലയ്‌ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. ഏതാനും ദിവസം മുമ്പും ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ സമാന സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

Muslim community protests assault on Kashmiri vendor in Vikasnagar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 29, 2026 at 5:18 PM IST

ഡെറാഡൂൺ: കശ്‌മീര്‍ സ്വദേശിയായ 18 വയസുകാരന് ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ക്രൂരമര്‍ദനം. ക്രാൽപോറ സ്വദേശിയായ ഡാനിഷിനാണ് മര്‍ദനമേറ്റത്. ആക്രമണത്തില്‍ ഡാനിഷിന് തലയ്‌ക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. സംഭവത്തില്‍ ഒരാള്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സ്വദേശിയായ സഞ്ജയ് യാദവാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇന്നലെ (ജനുവരി 29) വൈകിട്ടാണ് സംഭവം.

പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി ദക്‌പത്തറിലെ ഒരു കടയിൽ പോയപ്പോഴാണ് മര്‍ദനമുണ്ടായത്. സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങുന്നതിനിടെ സഞ്ജയ് യാദവുമായി ഡാനിഷ്‌ വാക്ക് തര്‍ക്കമുണ്ടായി. ഇത് പിന്നീട് കയ്യാങ്കളിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. പ്രകോപിതനായ സഞ്ജയ് യാദവ് മൂര്‍ച്ചയുള്ള ആയുധം കൊണ്ട് ഡാനിഷിനെ ആക്രമിച്ചു. ഇതോടെ ഡാനിഷിന്‍റെ തലയ്‌ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

സംഭവത്തെ കുറിച്ച് പൊലീസ് പറയുന്നത്

കശ്‌മീർ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് യാസിൻ്റെ മകനാണ് ഡാനിഷ്. പുതപ്പുകളും സ്യൂട്ടുകളും വിൽക്കാനായാണ് ഡാനിഷ് വികാസ് നഗറിൽ എത്തിയതെന്നും വികാസ് നഗർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ എസ്‌എസ്‌ഐ ശിശുപാൽ റാണ പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പ്രദേശത്ത് പ്രതിഷേധമുണ്ടായി മുസ്‌ലീങ്ങൾക്കെതിരായ പീഡനം നിർത്താനും ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്‌ലിം സമുദായത്തെ തുടർച്ചയായി ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ ആരോപിച്ചു. കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന പൊലീസിൻ്റെ ഉറപ്പിന്മേലാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 117(2)/352 പ്രകാരം സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തിൽ മുഖ്യ പ്രതിയായ സഞ്ജയ് യാദവിനും മറ്റൊരു പ്രതിക്കുമെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സമാന സംഭവം: നേരത്തെയും ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ സമാന സംഭവം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കശ്‌മീരിൽ നിന്നും തുണിക്കച്ചവടത്തിനായെത്തിയ യുവാക്കളെ 'ജയ് ശ്രീ റാം', 'ഭാരത് മാതാ കീ ജയ്' തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങള്‍ വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുകയും മർദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായത് അടുത്തിടെയാണ്.

കശ്‌മീരി യുവാക്കളെ തടഞ്ഞ് നിർത്തി ജയ് ശ്രീ റാം വിളിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചു. എന്നാൽ യുവാക്കള്‍ ഇത് നിഷേധിച്ചതോടെ മർദനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു. കശ്‌മീരിൽ നിന്നുള്ള നസീർ അഹമ്മദ് ഖ്വാജയും ഇംതിയാസ് അഹമ്മദ് എന്നിവർക്കാണ് മർദനമേറ്റത്.

സംഭവത്തിൻ്റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വ്യാപക പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. ഏതാനും സമയത്തേക്ക് ഗ്രാമത്തിൽ സംഘാർഷാവസ്ഥ നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് കൂടുതൽ ആളുകൾ വിവരം അറിഞ്ഞെത്തുകയും അവർ ഇടപെട്ട് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കുകയും ചെയ്‌തു. മറ്റ് ഗ്രാമവാസികള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി രണ്ട് കശ്‌മീരി യുവാക്കൾക്കും അടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേയ്‌ക്ക് സുരക്ഷിതമായി പോകാൻ വഴിയൊരുക്കുകയായിരുന്നു.

