കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിന് മരുന്ന് കഴിച്ചു; ആന്ധ്രയിൽ പതിനേഴുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ അധികൃതർ മെഡിക്കോ ലീഗൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മാറ്റി
Published : September 8, 2026 at 11:25 AM IST
അമരാവതി: ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽനിന്ന് വാങ്ങിയ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള മരുന്ന് കഴിച്ച പതിനേഴുകാരിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പൽനാട് ജില്ലയിലുള്ള ചിലക്കലൂരിപ്പേട്ടിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം നടന്നത്. അസമിൽനിന്നുള്ള പെൺകുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്.
മരുന്ന് വാങ്ങിയത് കുറിപ്പടിയില്ലാതെ
പൽനാട് ജില്ലയിലെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫിസർ (ഡി.എം.എച്ച്.ഒ) സി.എച്ച് രത്ന മൻമോഹൻ ആണ് മരണവിവരം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അസമിൽനിന്ന് ജോലി തേടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ എത്തിയതായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. ദാരിദ്ര്യവും ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളും കാരണമാണ് ഇവർ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അന്യസംസ്ഥാനത്തേക്ക് തൊഴിൽ തേടി പോയതെന്നാണ് വിവരം.
പ്രാദേശികമായി ബോയപാലം മേഖലയിലുള്ള ഒരു സ്പിന്നിങ് മില്ലിലായിരുന്നു ഇവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു യുവാവിനൊപ്പമായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ താമസം. ഇതിനിടെ ഇവർ ആറുമാസം ഗർഭിണിയായി. ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഡോക്ടറെ കാണുകയോ കൃത്യമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുകയോ ചെയ്യാതെ പെൺകുട്ടി നേരിട്ട് മരുന്ന് വാങ്ങുകയായിരുന്നു.
ഡോക്ടറുടെ യാതൊരുവിധ കുറിപ്പടിയുമില്ലാതെയാണ് പ്രദേശത്തെ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിൽനിന്ന് ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള കിറ്റ് ഇവർ വാങ്ങിയത്. തുടർന്ന് വീട്ടിൽ വച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തോളം ഈ ഗുളികകൾ തുടർച്ചയായി കഴിച്ചു. മൂന്നാം ദിവസം രാത്രിയോടെ പെൺകുട്ടിക്ക് കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും അമിതമായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ആരോഗ്യനില അതിവേഗം വഷളായതിനെ തുടർന്ന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവർ ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശത്തെ സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ വ്യക്തമാക്കി.
കർശന നടപടിയുമായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്
സംഭവത്തിൽ മെഡിക്കൽ അധികൃതർ മെഡിക്കോ ലീഗൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മാറ്റി. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഗർഭച്ഛിദ്രത്തിനുള്ള മരുന്നുകൾ വിറ്റ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറിനെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി.എം.എച്ച്.ഒ അറിയിച്ചു. ഇതിന് പുറമെ സംഭവവുമായി ബന്ധമുള്ള ആർ.എം.പി, പി.എം.പി എന്നിവർക്കെതിരെയും നടപടിയുണ്ടാകും. പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിൽ പൊലീസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പരാതി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായതിനാൽ പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള വകുപ്പുകളും കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്തുന്നതിന് രാജ്യത്ത് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി (എം.ടി.പി) നിയമപ്രകാരം അംഗീകൃത ഡോക്ടർമാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഇത്തരം നടപടികൾ പാടുള്ളൂ. ആറുമാസം ഗർഭിണിയായ അവസ്ഥയിൽ യാതൊരു വൈദ്യസഹായവുമില്ലാതെ മരുന്ന് കഴിച്ചത് വലിയ അപകടത്തിനാണ് വഴിവച്ചത്.
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ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൻ്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമിതമായ രക്തസ്രാവത്തിനും ആന്തരിക അവയവങ്ങൾക്ക് ഗുരുതരമായ തകരാറുകൾ സംഭവിക്കാനും കാരണമാകും. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ ഇത്തരം മരുന്നുകൾ നൽകുന്നത് വലിയ കുറ്റകൃത്യമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഗർഭച്ഛിദ്രം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുമെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഈ സംഭവം. ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ പ്രദേശത്തെ മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിൽ കർശന പരിശോധന നടത്താനും ആരോഗ്യവകുപ്പ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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