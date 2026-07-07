ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം; ബംഗാളിൽ പത്താം ക്ലാസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം
ബറൂയിപുരിലെ ഫുൽത്തല സ്വദേശിയും പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുമായ പ്രസൻജിത് ബിശ്വാസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്
Published : July 7, 2026 at 1:38 PM IST
കൊൽക്കത്ത: ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെത്തുടർന്ന് പതിനേഴുകാരനെ മൂന്നംഗ സംഘം വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബറൂയിപുരിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ബറൂയിപുരിലെ പാൽപാറ പ്രദേശം അക്ഷരാർഥത്തിൽ യുദ്ധക്കളമായി മാറി.
കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് ഫുട്ബോൾ തർക്കം
ബറൂയിപുരിലെ ഫുൽത്തല സ്വദേശിയും പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയുമായ പ്രസൻജിത് ബിശ്വാസ് ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഫുൽത്തലയിലെ മൈതാനത്ത് നടന്ന ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ പ്രസൻജിത്തും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രദേശത്തെ ചില യുവാക്കളുമായി വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ തർക്കത്തിൻ്റെ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആരോപണം. പ്രതികൾ ആസൂത്രിതമായാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയതെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.
വിളിച്ചുവരുത്തി ആക്രമണം
പ്രസൻജിത്തിനെയും സുഹൃത്തിനെയും പ്രതികളായ മൂന്ന് യുവാക്കളും ചേർന്ന് പാൽപാറ പ്രദേശത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇവിടെവച്ച് ഇരുവിഭാഗവും തമ്മിൽ വീണ്ടും തർക്കമുണ്ടായി. ഇതിനിടെ പ്രതികൾ കൈയിൽ കരുതിയിരുന്ന മൂർച്ചയേറിയ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസൻജിത്തിനെയും സുഹൃത്തിനെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. പ്രസൻജിത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിലാണ് വെട്ടേറ്റത്. ആക്രമണം തടയാൻ ശ്രമിച്ച സുഹൃത്തിനും ക്രൂരമായി മർദനമേറ്റു. ഇയാൾക്കും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് പ്രതികൾ തന്നെ
രക്തം വാർന്ന് പ്രസൻജിത് നിലത്തുവീണതോടെയാണ് സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം പ്രതികൾക്ക് മനസ്സിലായത്. തുടർന്ന് ഇവർ തന്നെ വിദ്യാർഥിയെ ബറൂയിപുർ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ ചികിത്സ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും അമിതമായി രക്തം നഷ്ടപ്പെട്ടതിനാൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കകം തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ സുഹൃത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ
വിദ്യാർഥിയുടെ മരണവാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും ബന്ധുക്കളും നാട്ടുകാരും ആശുപത്രി പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടി. ഇതിനിടെ പ്രതികൾ ആശുപത്രിയിലുള്ള പൊലീസ് കിയോസ്കിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത് സംഘർഷത്തിന് ഇടയാക്കി. പ്രതികളെ വിട്ടുകിട്ടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രോഷാകുലരായ ജനക്കൂട്ടം പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചു. കുൽപി റോഡിൽ നാട്ടുകാർ ഉപരോധം തീർത്തതോടെ ഏറെനേരം ഗതാഗതം തടസപ്പെട്ടു. സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളായതോടെ കൂടുതൽ പൊലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതികളെ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി.
പൊലീസ് നടപടി
സംഭവസ്ഥലത്തും ബറൂയിപുർ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രി പരിസരത്തും വൻ പൊലീസ് സന്നാഹത്തെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള മുൻവൈരാഗ്യമാണ് ആക്രമണത്തിന് കാരണമെന്ന് ബറൂയിപുർ പൊലീസ് ജില്ല എസ്.ഡി.പി.ഒ അഭിഷേക് രഞ്ജൻ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പ്രദേശത്ത് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിൻ്റെയും ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ബറൂയിപുർ നേരത്തെ തന്നെ വാർത്തകളിൽ ഇടംനേടിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇതേ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് വീണ്ടുമൊരു കൊലപാതക വാർത്ത കൂടി പുറത്തുവരുന്നത്.
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