ETV Bharat / bharat

തിരുപ്പതിയിലെ ഗോമാതാക്കൾക്ക് കർഷകരുടെ സ്നേഹസമ്മാനം; 180 ലോറികളിലായി 1,600 ടൺ കാലിത്തീറ്റ സംഭാവന നൽകി

ജ്യോതുല നെഹ്‌റുവും ശ്രീനിവാസ സേവാ ട്രസ്‌റ്റ് ചെയർമാൻ ടി സത്യനാരായണയും ജഗ്ഗംപേട്ടയിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരും ചേർന്നാണ് 1,600 ടൺ ഉണങ്ങിയ കാലിത്തീറ്റ സംഭാവന ചെയ്‌തത്.

TTD GOSHALA 1600 TONNES OF FODDER കാലിത്തീറ്റ SRINIVASA SEVA TRUST
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : May 10, 2026 at 5:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

അമരാവതി: തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ശ്രീ വെങ്കീടേശ്വര ഗോസംരക്ഷണശാലക്ക് 1,600 ടൺ കാലിത്തീറ്റ സംഭാവന ചെയ്‌തു. ജ്യോതുല നെഹ്‌റുവും ശ്രീനിവാസ സേവാ ട്രസ്‌റ്റ് ചെയർമാൻ ടി സത്യനാരായണയും ജഗ്ഗംപേട്ടയിൽ നിന്നുള്ള കർഷകരും ചേർന്നാണ് 1,600 ടൺ ഉണങ്ങിയ കാലിത്തീറ്റ സംഭാവന ചെയ്‌തത്.

ജഗംഗപേട്ടയിൽ നിന്നും 180 ലോറികളിലായി ഗോശാലയിൽ എത്തിച്ച കാലിത്തീറ്റ ടിടിഡി അഡീഷണൽ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ സിഎച്ച് വെങ്കയ്യ ചൗധരിക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. തിരുപ്പതി, തിരുമല, പലമനേരു, ബകരപേട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള കമലയ്യഗരിപള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ടിടിഡി നടത്തുന്ന ഗോശാലകളിലേക്കാണ് കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ക്ഷേത്രസമിതി അറിയിച്ചു. ഇവിടെ നിലവിൽ ഏകദേശം 3,000 പശുക്കളെയും കാളകളെയും കിടാവുകളെയും പരിപാലിക്കുന്നുണ്ട്.

പശു സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമൂഹത്തിനായുള്ള സേവനമാണെന്നാണ് ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചു. ഇത്രയും വലിയ തോത്തിലുള്ള കാലിത്തീറ്റ സംഭവാനക്കും ഇത്രയും ദൂരം ഗതാഗത ചെലവുകൾ വഹിച്ച് സംഭാവന ചെയ്‌തതിനും ചൗധരി സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം 38 ലോറി കാലിത്തീറ്റയാണ് സംഭാവന ചെയ്‌തത്. അതേസമയം ഈ വർഷം 180 ലോറികൾ സൗജന്യമായി നൽകിയതായും നെഹ്‌റു പറഞ്ഞു. സൗജന്യമായി കാലിത്തീറ്റ സംഭാവന ചെയ്‌തതിന് നെഹ്‌റു കർഷകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു. ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഗോശാലയ്ക്ക് രണ്ട് പശുക്കളെയും ഒരു കിടാവിനെയും അദ്ദേഹം ഈ അവസരത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്‌തതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

1956-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഗോശാലയിൽ 2,000 ത്തിലധികം പശുകളെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. പഞ്ചഗവ്യ ഉത്‌പനങ്ങളും ഈ ഗോശാലയിൽ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ആധുനിക സേവനങ്ങളായിട്ടുള്ള വെറ്റിനറി ഡോക്‌ടർമാരുടെ സേവനവും ശാസ്‌ത്രീയമായ രീതികളുമെല്ലാം ഇവിടെയുണ്ട്.

ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ഗോസംരക്ഷണ ട്രസ്‌റ്റ് ടിടിഡിയുടെ കീഴിലുള്ള പശുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തെയും പരിപാലനത്തെയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഭക്തർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ കന്നുകാലികളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവബോധവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

Also Read: തമിഴക രാഷ്ട്രീയത്തിന് പുതു മുഖം; മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ് വിജയ്, ആശംസകളറിയിച്ച് പ്രമുഖർ

TAGGED:

TTD GOSHALA
1600 TONNES OF FODDER
SRINIVASA SEVA TRUST
FODDER
FODDER DONATED TO TTD GOSHALAS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.