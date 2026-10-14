പത്താം ക്ലാസുകാരൻ ഡോക്ടറായിട്ട് 33 വർഷം; സൂറത്തിൽ പിടിയിലായത് 16 വ്യാജന്മാർ
സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പും (എസ്.ഒ.ജി) ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്
Published : October 14, 2026 at 12:06 PM IST
സൂറത്ത്: ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്തിൽ വ്യാജ ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ പൊലീസിൻ്റെയും ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെയും മിന്നൽ പരിശോധന. പാണ്ഡേസര വ്യവസായ മേഖലയിൽ ഒരേസമയം 16 ക്ലിനിക്കുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 16 വ്യാജ ഡോക്ടർമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. യാതൊരുവിധ മെഡിക്കൽ ബിരുദങ്ങളുമില്ലാതെ അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചികിത്സ നടത്തിയവരാണ് പിടിയിലായത്.
സ്പെഷ്യൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ഗ്രൂപ്പും (എസ്.ഒ.ജി) ജില്ലാ ആരോഗ്യ വകുപ്പും സംയുക്തമായാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. പാണ്ഡേസര മേഖലയിൽ രാവിലെ എട്ട് മുതൽ 11 വരെ വ്യാജ ഡോക്ടർമാർ ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് എസ്.ഒ.ജി പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എ.എസ് സോനാരയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘത്തിന് രഹസ്യവിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനായി പൊലീസ് സംഘം വ്യാജ രോഗികളെ ക്ലിനിക്കുകളിലേക്ക് അയച്ചു. വിവരം സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതോടെ ചീഫ് ജില്ലാ ആരോഗ്യ ഓഫിസർ ഡോ. അനിൽ ബി പട്ടേലിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘവുമായി ചേർന്ന് അതിരാവിലെ ഒരേസമയം 16 ക്ലിനിക്കുകളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയായിരുന്നു.
പരിശോധന നടത്തിയ ക്ലിനിക്കുകളിൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളോ ശുചിത്വമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തടികൊണ്ടുള്ള കട്ടിലുകളിൽ കിടത്തിയാണ് രോഗികൾക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ഡ്രിപ്പുകൾ നൽകിയിരുന്നത്. ഉപയോഗിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളും മരുന്നുകളും മെഡിക്കൽ മാലിന്യങ്ങളും ക്ലിനിക്കുകളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നിലയിലായിരുന്നു. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന മേഖലയിലാണ് ഇവർ ക്ലിനിക്കുകൾ നടത്തിയിരുന്നത്.
പിടിയിലായവരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും ബിഹാർ, ഉത്തർപ്രദേശ്, പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ആശുപത്രികളിൽ സഹായികളായും മറ്റും ജോലി ചെയ്ത പരിചയം വച്ചാണ് ഇവർ സൂറത്തിൽ ക്ലിനിക്കുകൾ ആരംഭിച്ചത്. പനി, മലേറിയ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് അലോപ്പതി മരുന്നുകളും ആൻ്റിബയോട്ടിക്കുകളും വേദനസംഹാരികളും ഇവർ നിർലോഭം നൽകിയിരുന്നു.
പിടിയിലായവരിൽ മൂന്ന് പേർ മുൻപും സമാനമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് അറസ്റ്റിലായവരാണ്. സായി ധാം ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്ന അൻപത്തിനാലുകാരനായ സിയാറാം മൗര്യ 24 വർഷമായി ചികിത്സ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇയാൾ 2002ൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിനോദ് ബിശ്വാസ് (58) മുപ്പത് വർഷമായി ക്ലിനിക് നടത്തുന്നു. ഇയാൾ 2008ൽ പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. നീർ ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്ന സദ്ദാം ബൻഖാൻ (31) എന്നയാളെയും എസ്.ഒ.ജി മുൻപ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീ സേവാ സദൻ എന്ന പേരിൽ ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്ന കപിൽകുമാർ അർജുൻപ്രസാദ് വർമ (58) പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോടെ കഴിഞ്ഞ 33 വർഷമായി വിവിധയിടങ്ങളിൽ ചികിത്സ നടത്തിവരികയായിരുന്നു എന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി.
ഭാരത് ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്ന മഹേന്ദ്രസിങ് യാദവ് (53), പ്രോബിർ ക്ലിനിക്കിലെ പരിതോഷ് റോയ് (57), നവദീപ് ക്ലിനിക്കിലെ അലോക്സിങ് (38), പ്രതിമ ക്ലിനിക്കിലെ അജിത്കുമാർ സിങ് (30), ഗുരുകൃപ ക്ലിനിക്കിലെ ജിതേന്ദ്ര വർമ (45), രൺഛോദ് നഗറിൽ ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്ന ഗൗതം പ്രസാദ് (23), രാധാ ക്ലിനിക്കിലെ പലാഷ് ഭക്ത (42), സായി ക്ലിനിക്കിലെ മഹേശ്വർ ബിശ്വാസ് (45), നാരായൺ ക്ലിനിക്കിലെ സത്യേന്ദ്ര യാദവ് (52), ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ലിനിക്കിലെ സഞ്ജിത്കുമാർ സിങ് (44), മേത്ത ക്ലിനിക്കിലെ സുരേന്ദ്ര പ്രസാദ് മേത്ത (51), സുരേന്ദ്ര ക്ലിനിക്കിലെ സുനീതികുമാർ ബിശ്വാസ് (49) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായ മറ്റ് പ്രതികൾ.
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ക്ലിനിക്കുകളിൽ നിന്ന് 1,82,444 രൂപ വിലവരുന്ന അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ, ഇൻജക്ഷനുകൾ, കഫ് സിറപ്പുകൾ, മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. പ്രതികൾക്കെതിരെ പാണ്ഡേസര പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ഇതിന് പുറമെ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ആരോഗ്യ വകുപ്പും ഇവർക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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