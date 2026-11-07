അമ്മയില് നിന്നും നിരന്തരം പീഡനം; 15കാരന്റെ പരാതിയില് ഇടപെട്ട് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി
കുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്കും അഹമ്മദാബാദ് സിറ്റി പൊലീസിനും ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു
Published : November 7, 2026 at 3:34 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: അമ്മയിൽ നിന്ന് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനം നേരിടുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് 15കാരൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ. കുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വിശദീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്കും അഹമ്മദാബാദ് സിറ്റി പൊലീസിനും ഹൈക്കോടതി നോട്ടിസ് അയച്ചു. കുട്ടിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നേരത്തെ നൽകിയ പരാതികളിൽ എന്ത് നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും വിശദീകരിച്ച് മറുപടി സമർപ്പിക്കാനാണ് കോടതി നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ജസ്റ്റിസ് എംസി ത്യാഗിയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചാണ് കേസ് പരിഗണിച്ചത്. മുത്തശ്ശി മുഖേനയാണ് കുട്ടി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത്. ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സംരക്ഷണവും ഉചിതമായ പരിചരണവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അഹമ്മദാബാദിലെ അമ്മയ്ക്കൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിന് പകരം മോർബിയിലെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കുമൊപ്പം താമസിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നും കുട്ടി കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അമ്മയ്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
അമ്മയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി നിരവധി തവണ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ പീഡനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ ആരോപണം. വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്യാൻ അമ്മ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നതായും പതിവായി മർദിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. പലതവണ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കുട്ടി ആരോപിക്കുന്നു.
കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും പരാതി
ഹർജിയിൽ ഗുരുതരമായ മറ്റൊരു ആരോപണവും കുട്ടി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ അമ്മ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് കുട്ടി ആരോപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് കുട്ടി പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് വിളിക്കുകയും തുടർന്ന് സർഖേജ് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തില്ലെന്നാണ് കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ആരോപണം.
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ഹർജിക്കാരന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകൻ റഫീഖ് ലോക്ഹണ്ട്വാലയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ കോടതിയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ പരാതികളിൽ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുമാണ് ഹർജിയിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഇതിനുമുമ്പ് കുട്ടി ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. തനിക്ക് സുരക്ഷിതമായ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കണമെന്നും മോർബിയിൽ താമസിക്കുന്ന മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കുമൊപ്പം കഴിയാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു അപേക്ഷ. മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശിക്കുമൊപ്പം താമസിക്കുന്നത് തൻ്റെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ആവശ്യമായ പരിചരണവും സംരക്ഷണവും ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നാണ് കുട്ടി അറിയിച്ചിരുന്നത്.
അടുത്ത വാദം ഡിസംബറിൽ
വിഷയത്തിൽ കുട്ടി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഹർജികളാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യ ഹർജിയിൽ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റി ഒക്ടോബർ 13ന് നൽകിയ അപേക്ഷയും ഒക്ടോബർ 21ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ മൊഴിയും പരിഗണിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം മുൻനിർത്തി തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ക്ഷേമത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഹർജിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
രണ്ടാമത്തെ ഹർജി അമ്മയ്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഒക്ടോബർ 19ന് നൽകിയ എഴുത്ത് പരാതിയും ഭാരതീയ നാഗരിക് സുരക്ഷാ സംഹിതയുടെ സെക്ഷൻ 173(4) പ്രകാരം ഒക്ടോബർ 24ന് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പരാതിയിൽ നിയമപരമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാനും അമ്മയ്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ നിർദേശം നൽകാനും കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ 2020ല് വിവാഹമോചിതരായവരാണ്. തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ സംരക്ഷണ ചുമതല അമ്മയ്ക്കാണ് ലഭിച്ചത്. അഹമ്മദാബാദിലെ സർഖേജ് മേഖലയിലാണ് അമ്മ താമസിക്കുന്നത്. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ആഫ്രിക്കയിലെ അംഗോളയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. പിതാവിൻ്റെ കുടുംബം മോർബിയിലാണുള്ളത്. മാതാപിതാക്കളുടെ വിവാഹമോചനത്തിനുശേഷം അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു കുട്ടി. കേസിലെ അടുത്ത വാദം ഡിസംബർ 28ന് നടക്കും.
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