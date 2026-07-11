ETV Bharat / bharat

ഹുബ്ലിയിൽ പതിനാലുകാരി പെണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി; അമ്മയും കുഞ്ഞും നിർഭയ വാർഡിൽ ചികിത്സയിൽ

പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ നിലവിൽ മാതാപിതാക്കളോ ബന്ധുക്കളോയില്ല. വിഷയത്തിൽ ഹുബ്ബള്ളി ടൗൺ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

MINOR GIRL GIVES BIRTH KMCRI CHILD MOTHER LATEST NEWS KARNATAKA HUBBALLI KMCRI
KMC - RI Hospital, Hubballi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 11, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ വാണിജ്യ നഗരമായ ഹുബ്ലിയിൽ കൗമാരപ്രായക്കാരി പ്രസവിച്ച സംഭവം പ്രാദേശികമായി വലിയ നടുക്കമുണ്ടാക്കുന്നു. 14 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയാണ് പെൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകിയത്. നിലവിൽ പെൺകുട്ടി നഗരത്തിലെ കെഎംസി - ആർഐ (KMC - RI) ആശുപത്രിയിലെ 'നിർഭയ വാർഡിൽ' വിദഗ്ധ ചികിത്സയിലാണ്.

​കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 8-നാണ് പെൺകുട്ടി പ്രസവിച്ചത്. വീട്ടിൽ വെച്ചായിരുന്നു പ്രസവം നടന്നതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രസവത്തിന് ശേഷം കുട്ടിയെ ആദ്യം ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് കൂടുതൽ മികച്ച ചികിത്സയ്ക്കായി കെഎംസി - ആർഐ (KMC - RI) ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയായതിനാലും കടുത്ത മാനസിക ആഘാതത്തിലായതിനാലും അതീവ സുരക്ഷിതത്വമുള്ള നിർഭയ വാർഡിലാണ് പെൺകുട്ടിയെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അമ്മയും കുഞ്ഞും സുരക്ഷിതർ; കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

​പെൺകുട്ടിയും നവജാതശിശുവും നിലവിൽ ആരോഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പ്രസവത്തെക്കുറിച്ചോ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയായ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഉള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നിലവിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആരും തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ ഒപ്പമില്ലെന്നാണ് വിവരം. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിവരമറിഞ്ഞ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ഹുബ്ലി ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

MINOR GIRL GIVES BIRTH KMCRI CHILD MOTHER LATEST NEWS KARNATAKA HUBBALLI KMCRI
KMC - RI Nirbhaya Ward, Hubballi (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

​"ജൂലൈ 8-ന് പ്രസവിച്ച 14 വയസ്സുകാരിയെ ഇവിടെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെൺകുട്ടി മൈനർ ആയതിനാൽ നിർഭയ വാർഡിലാണ് ചികിത്സ നൽകുന്നത്. നവജാതശിശു പീഡിയാട്രിക് ഇൻ്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റിൽ (PICU) നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ഇരുവർക്കും നിലവിൽ മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല-" സൂപ്രണ്ടിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഡോ. രാജശേഖർ ദ്യാബേരി പറഞ്ഞു.

പ്രഥമ പരിഗണന ചികിത്സയ്‌ക്കെന്ന് അധികൃതർ

​കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ ലഭ്യമായതിനാൽ നിലവിൽ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനാണ് തങ്ങൾ മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്ന് ഡോ. രാജശേഖർ വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് നിയമപരമായ നടപടികൾ ഇതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

​പ്രസവത്തെത്തുടർന്ന് പെൺകുട്ടി കടുത്ത മാനസിക ആഘാതത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നും ശേഖരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ശിശു സംരക്ഷണ സമിതി അംഗങ്ങൾ, പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘം, നിർഭയ വാർഡ് ജീവനക്കാർ എന്നിവർ പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയുമായി ആശുപത്രിയിൽ ഒപ്പമുണ്ട്.

ALSO READ: രാമക്ഷേത്ര സംഭാവന തട്ടിപ്പ് 'അപമാനകരം', ഭരണസംവിധാനം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് ക്ഷേത്ര നിർമാണ സമിതി അധ്യക്ഷൻ

TAGGED:

MINOR GIRL GIVES BIRTH KMCRI
CHILD MOTHER
LATEST NEWS KARNATAKA
HUBBALLI KMCRI
MINOR GIRL GIVES BIRTH KMCRI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.