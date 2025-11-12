സീതയെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അതിയായ മോഹം; 14ാം വയസില് വൈഷ്ണവി രചിച്ചത് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങള്
രാമായണത്തിലെ സീതയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനുള്ള വൈഷ്ണവിയുടെ ജിജ്ഞാസയാണ് പുസ്തകമെഴുതാനുള്ള വലിയ പ്രേരകശക്തിയായി മാറിയത്.
Published : November 12, 2025 at 1:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എഴുത്ത് ഒരു യാതനയാണെന്നാണ് പ്രമുഖരായ പല എഴുത്തുകാരുടെയും അഭിപ്രായം. എന്നാൽ അത്തരം യാതനകളാകുന്ന അനുഭവങ്ങളെ ഓർമകളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ അവ ഭാവനയെ വർധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു കൊച്ചെഴുത്തുകാരിയുടെ കണ്ടെത്തൽ. വെറും പതിനാല് വയസിനുള്ളിൽ തന്നെ എഴുത്തില് ഒരു പരമ്പര സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മിടുക്കിയെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. തെലങ്കാനയിലെ ഹൈദരബാദ് സ്വദേശിയായ വൈഷ്ണവി അനന്തയാണ് ആ ചെറിയ വലിയ പ്രതിഭ.
"കൊവിഡ് 19 ൻ്റെ കാലത്താണ് വായനയെ ഗൗരവമായി കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതിഹാസങ്ങളായ ഇന്ത്യൻ പുരാണങ്ങളിലൂടെയാണ് വായനയുടെ തുടക്കം. അപാരമായ അറിവിൻ്റെ ഉറവിടമാണ് പുരാണങ്ങൾ എന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് വായിക്കാൻ പ്രേരണ നൽകിയത്. പുനർവായനയിലൂടെ എന്തു കൊണ്ട് മറ്റൊരു രൂപവും ഭാവവും പുരാണങ്ങൾക്ക് നൽകിക്കൂടാ എന്ന അമ്മയുടെ ചോദ്യമാണ് എഴുത്തിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചത്. അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രോത്സാഹനമാണ് പുസ്തക രചനയിലേയ്ക്ക് എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ എഴുത്ത് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്," വൈഷ്ണവി പറഞ്ഞു.
രാമായണവും മഹാഭാരതവും വായിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന മടി മാറിയെന്നും മനസിലുണ്ടായിരുന്ന നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിച്ചുവെന്നും വൈഷ്ണവി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എപ്പോഴും എഴുതാൻ നിരന്തരം ശ്രമിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും എവിടെയെങ്കിലും എഴുത്ത് നിർത്താൻ തോന്നിയാൽ നിർത്തി വീണ്ടും ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു പതിവെന്നും വൈഷ്ണവി പറഞ്ഞു.
രാമായണത്തിലെ സീതയുടെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനുള്ള വൈഷ്ണവിയുടെ ജിജ്ഞാസയാണ് പുസ്തകമെഴുതാനുള്ള വലിയ പ്രേരകശക്തിയായി മാറിയത്. രാവണ നിഗ്രഹം മാത്രമല്ല രാമായണം. ത്യാഗം, അച്ചടക്കം, സ്നേഹം, കുടുംബം, ജീവിതത്തിൻ്റെ നിരവധിയായ ആഴത്തിലുള്ള വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി പഠിപ്പിക്കാനാകുന്ന വേദി കൂടിയാണത്. അതിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തൻ്റെ ചിന്തകൾ സംയോജിപ്പിച്ചാണ് 'ദി ജാസ് ഗാംഗ്' എഴുതിയതെന്ന് വൈഷ്ണവി പറഞ്ഞു.
'ദി ജാസ് ഗാംഗി'നെ കുറിച്ച്
ദി ജാസ് ഗാംഗിലെ മുഴുവൻ കഥയും മൂന്ന് യുവാക്കളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്. അവർ ഒരു ടൈം മെഷീൻ കണ്ടെത്തി രാമായണ കാലഘട്ടത്തിലേയ്ക്ക് സഞ്ചരിച്ച് പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. അവരുടെ സന്ദർശനത്തിലൂടെ രാമായണവും മഹാഭാരതവും വെറുമൊരു പുരാണ കഥയല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ആ യുവാക്കൾ ശ്രമിക്കുന്നു. പല പാശ്ചാത്യ ചരിത്രകാരന്മാരുടെയും സിദ്ധാന്തങ്ങളെ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നു. പുരാണങ്ങളുടെ എല്ലാ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും രാമനെ കുറിച്ച് ധാരാളം പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ സീതാ ദേവിയെ കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്നില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അതിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട്.
"രാമായണം പല രൂപങ്ങളിലായി നിരവധി കൃതികളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ രചനകളിൽ സാഹസികതയും ആവേശവും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ രാമായണത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അധികം അറിയാത്ത എന്നെപ്പോലുള്ള കുട്ടികൾക്കും യുവാക്കൾക്കും ഇത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ്. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ ജയ്, ആർച്ചി, ജെനിഷ എന്നിവരുടെ പേരിൻ്റെ ഇനീഷ്യലുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഞാൻ ഇതിന് 'ദി ജാസ് ഗാംഗ്' എന്ന് പേരിട്ടത്," വൈഷ്ണവി പറഞ്ഞു.
ഒരു പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലെന്ന് വൈഷ്ണവിയ്ക്ക് അറിയാം. പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എഴുത്തിനായി കുറച്ചു സമയം വൈഷ്ണവി നീക്കിവയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ദിവസവും ഒരു ടൈംടേബിൾ തയാറാക്കിയാണ് വൈഷ്ണവി പതിവായി എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നത്. സുധാ മൂർത്തിയാണ് വൈഷ്ണവിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരി. എഴുത്ത് കൂടാതെ തായ്ക്വോണ്ടോയിലും പ്രാവീണ്യമുള്ളയാളാണ് വൈഷ്ണവി. അടുത്തിടെ ദേശീയ തല തായ്ക്വോണ്ടോ മത്സരത്തിൽ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്ര സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനും, വരയ്ക്കാനും, നീന്താനും, പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതുമാണ് വൈഷ്ണവിയുടെ പ്രധാന വിനോദങ്ങൾ.
