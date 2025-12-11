കണ്ണുകളടച്ച് ഷാമിക വരച്ചത് 350 മണൽ ചിത്രങ്ങള്; റെക്കോഡ് നേട്ടവുമായി ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയില്
കേശവ പി എം, ഗീതാമണി ദമ്പതികളുടെ മകൾ ഷാമികയാണ് മണൽ ചിത്രം വരച്ച് ലോക റെക്കോർഡ്സിൽ ഇടംപിടിച്ചത്.
ബെംഗളൂരു: കലയെ ഇഷ്ടപ്പെടാതവരായി ആരും തന്നെയുണ്ടാവില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും ചിത്രരചനയെ. മനസിൽ തോന്നിയ ചിത്രങ്ങൾ കാൻവാസിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. സര്ഗാത്മകത നിറഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള രചനകള് ഏവരുടെയും ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റാറുണ്ട്. കാലു കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചും വായ കൊണ്ട് ചിത്രം വരച്ചുമൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവരുമുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇതില് നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായ കണ്ണു മൂടികെട്ടി കലയില് വിസ്മയം തീര്ത്തിരിക്കുകയാണ് 14 വയസുകാരി. കർണാടകയിലെ ഉപ്പിനങ്ങാടി ഹിരേബന്ദാടി ഗ്രാമത്തിർ നിന്നുള്ള ഷാമികയാണ് കണ്ണുകൾ രണ്ടും മൂടി കെട്ടി മണൽ ചിത്രം വരച്ച് ലോകത്തിൻ്റെ നെറുകയിലെത്തിയത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 350 മണൽ ചിത്രം വരച്ച് ഈ 14 കാരി ഇടംപിടിച്ചത് ലോക റെക്കോർഡ്സിലാണ്.
കേശവ പി എം, ഗീതാമണി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് ഷാമിക. കൊവിഡ് കാലത്ത് ഗാന്ധാരി വിദ്യ പഠിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഷാമിക എത്തുന്നത്. കർണാടകയിലെ പുത്തൂരിലെ വർണ കുടീരാ ചിത്രകലാ സ്കൂളിൽ നിന്നുമാണ് ഷാമിക ഈ കല പഠിച്ചെടുത്തത്. ശനിയാഴ്ച (ഡിസംബര് 6) രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി വരെ തുടർച്ചയായി മണൽ ചിത്രം വരച്ചാണ് ഷാമിക തൻ്റെ സ്വപ്നം നേടിയെടുത്തത്.
ഓരോ മൂന്ന് മണിക്കൂറിലും 15 മിനിറ്റ് ഇടവേള എടുത്ത് 24 മണിക്കൂറിൽ 300 ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഷാമികയുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ 24 മണിക്കൂറുകൊണ്ട് ഷാമിക വരച്ച് തീർത്തത് 350 ചിത്രങ്ങളാണ്. ഷാമികക്ക് പിന്തുണയുമായി വേദിയില് ഗാനം ആലപിച്ച് ഗായകരുമുണ്ടായിരുന്നു. 300 ലധികം ഗാനങ്ങളാണ് ഇവർ ആലപിച്ചത്. ഷംഖ് മുഴക്കുത്തോടെ ആരംഭിച്ച ഈ പരിപാടി ഒടുവിൽ മഹാലിംഗേശ്വര ദേവര ഗാനത്തോടെ അവസാനിച്ചു.
ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ വിദ്യാലയത്തിലെ 9-ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ് ഷാമിക. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ സംസ്ഥാന കോർഡിനേറ്റർ ഭരത് കാമത്താണ് ഷാമികക്ക് ഏഷ്യൻ ഗോൾഡൻ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കർഡ്സിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സമ്മാനിച്ചത്.
"ലോക്ഡൗൺ സമയത്താണ് താൻ ഗാന്ധാര വിദ്യ പഠിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗന്ധാര വിദ്യ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ തങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിരുന്നു. വേനൽകാലത്ത് അദ്ദേഹം മണൽ ചിത്രം പഠിപ്പിക്കാനായി ഒരു ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുകയും എന്നെ അവിടേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മണൽ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. ഗണേഷ ചതുർത്തിക്ക് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച് തന്നിരുന്നു. അത് ഞാൻ നന്നായി ചെയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ലോക റെക്കോർഡ്സ് എന്ന ആശയം എൻ്റെയും സാറിൻ്റെയും മനസിൽ കയറികൂടിയത്. 300 മുതൽ 400 വരെ ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വരക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്", ഷാമിക പറഞ്ഞു.
"കണ്ണുകൾ മൂടികെട്ടി 24 മണിക്കൂറിൽ 350 മണൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് ലോക റെക്കോറിഡ്സിൽ ഇടംപിടിച്ച ഷാമിക ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ടിനും ഈ ഗ്രാമത്തിനും തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ അവൾ ഗന്ധാര വിദ്യ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പ്രവീൺ സാറിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ മണൽ ചിത്രങ്ങൾ വരക്കുന്നതും പഠിച്ചു. നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണവൾ. ഞങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും പ്രോത്സാഹനം എന്നും അവൾക്കൊപ്പമുണ്ടാകും", ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ സ്കൂൾ പ്രൻസിപ്പൽ വീണ ആർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു. ചിത്രരചനയിൽ മാത്രമല്ല പഠനത്തിലും ഷാമിക മിടുക്കിയാണ്. ഇനിയും ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ വരക്കാനും ഷാമികക്ക് കഴിയട്ടെ എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം.
