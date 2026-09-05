ETV Bharat / bharat

1000 വർഷം പഴക്കമുള്ള നിധി! മണ്ണിൽ ഒളിഞ്ഞ ചരിത്രം പുറത്തേക്ക്; തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിച്ചത് 14 സ്വർണ നാണയങ്ങൾ

പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയ്‌ക്ക് ശേഷം നാണയങ്ങളുടെ തീയതിയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും കണ്ടെത്തും.

ANCIENT GOLD COINS FOUND KARNATAKA KARNATAKA ANCIENT GOLD COINS FOUND GOLD COINS FOUND LABORERS KARNATAKA കർണാടകയിൽ സ്വർണ നാണയം കണ്ടെത്തി
കണ്ടെത്തിയ 14 പുരാതനമായ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 5, 2026 at 10:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ ബെലഗാവി ജില്ലയിൽ നിന്ന് അത്യപൂർവ്വമായ ഒരു ചരിത്ര നിധി കണ്ടെത്തി. കേന്ദ്ര ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതിയായ വിബിജി റാം ജി (പഴയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി) ജോലികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന തൊഴിലാളികൾക്കാണ് മണ്ണിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന അതിപുരാതനമായ സ്വർണനാണയങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി കൈവന്ന വലിയൊരു നിധി മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടും, ഒട്ടും പ്രലോഭനങ്ങൾക്ക് അടിപ്പെടാതെ അവ അധികൃതർക്ക് കൈമാറി തൊഴിലാളികൾ മാതൃകയായി. നാണയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഇവർ പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു. പിഡിഒ, ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ, മുർഗോഡ് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇഞ്ചൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫിസിനാണ് കൈമാറിയത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സവദത്തി തഹസിൽദാർ മല്ലികാർജുന ഹൈഗ്ഗണ്ണവര സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഇടിവി ഭാരതിന് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകി. ഒരു നിധി പോലെ 14 സ്വർണ നാണയങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പുരാതന കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നാണയമാണിതെന്നും നാണയത്തിൻ്റെ ഒരുവശത്ത് ആനയുടെ പ്രതിഛായയും മറുവശത്ത് പഴയ കാല രൂപകൽപ്പനയും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പിഡിഒ മല്ലപ്പ ഹരുഗോപ്പ നാണയങ്ങൾ താലൂക്ക് ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറി എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ANCIENT GOLD COINS FOUND KARNATAKA KARNATAKA ANCIENT GOLD COINS FOUND GOLD COINS FOUND LABORERS KARNATAKA കർണാടകയിൽ സ്വർണ നാണയം കണ്ടെത്തി
സ്വർണ നാണയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ETV Bharat)

നാണയങ്ങളുടെ മൂല്യം 8.20 ലക്ഷം രൂപ

സവദത്തിയിലെ ഒരു ജ്വല്ലറിയിൽ വച്ച് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് തൂക്കം തിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. 14 നാണയങ്ങളുടെ ആകെ മൂല്യം 8.20 ലക്ഷം രൂപയാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പുരാവസ്‌തു വകുപ്പിൻ്റെ പരിശോധനയ്‌ക്ക് ശേഷമേ നാണയങ്ങളുടെ കാലപ്പഴക്കം, ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം, ചരിത്രപരമായ പ്രധാന്യം, ഔദ്യോഗികമായ മൂല്യം എന്നിവ വ്യക്തമാകൂ എന്നും തഹസിർദാർ പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ജില്ലാ കലക്‌ടറെയും ഡെപ്യൂട്ടി ഡിവിഷണൽ ഓഫിസറെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ നിർദേശ പ്രകാരം നാണയങ്ങൾ ട്രഷറി വകുപ്പിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ചരിത്രാതീത കാലത്തെ സ്വർണ നാണയങ്ങൾ

നാണയങ്ങൾക്ക് 800 മുതൽ 1,000 വർഷം വരെ പഴക്കം കാണുമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. പുരാവസ്‌തു വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പരിശോധനയ്‌ക്ക് ശേഷം നാണയങ്ങളുടെ തീയതിയും ചരിത്ര പശ്ചാത്തലവും സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്നും തഹസിൽദാർ വ്യക്തമാക്കി. വിബിജി റാം ജി സ്‌കീമിലെ തൊഴിലാളികൾ കണ്ടെത്തിയ 14 സ്വർണ നാണയങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിന് കൈമാറി സത്യസന്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്ന് ഇഞ്ചൽ പിഡിഒ മല്ലപ്പ ഹരുഗോപ്പു പറഞ്ഞു. തഹസിൽദാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാണയങ്ങൾ താലൂക്ക് ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറിയെന്നും തൊഴിലാളികളുടെ സത്യസന്ധതയ പ്രശംസനാർഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്തുപറഞ്ഞു.

Also Read: "മാതാ പിതാ ഗുരു ദൈവം", ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം പകരുന്ന അധ്യാപകർക്കായി ഇതാ ഒരു സുദിനം.. ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്‌സ് ഡേ!

TAGGED:

ANCIENT GOLD COINS FOUND KARNATAKA
KARNATAKA ANCIENT GOLD COINS FOUND
GOLD COINS FOUND LABORERS KARNATAKA
കർണാടകയിൽ സ്വർണ നാണയം കണ്ടെത്തി
14 ANCIENT GOLD COINS FOUND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.