ETV Bharat / bharat

പ്രധാന വിമാനക്കമ്പനികള്‍ നിയമിച്ചത് പതിനായിരത്തിലധികം പൈലറ്റുമാരെ, സർക്കാർ അലയൻസ് വഴി നൂറിലധികം; വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി

പ്രധാന ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾ പൈലറ്റുമാരെ നിയമിച്ചു. വിശദീകരണം നൽകി വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി മുരളീധർ മോഹോൾ. എല്ലാ നടപടികളും കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അറയിച്ചു.

DOMESTIC AIRLINES MINISTER MURLIDHAR MOHOL NEW PILOTS EMPLOYED INDIAN AIRLINES
representational image (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : December 9, 2025 at 1:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: ആറ് പ്രധാന ആഭ്യന്തര വിമാനക്കമ്പനികൾ 13,989 പൈലറ്റുമാരെ നിയമിച്ചതായി വ്യോമയാന സഹമന്ത്രി മുരളീധർ മോഹോൾ. എയർ ഇന്ത്യ 6,350 ഉം എയർ ഇന്ത്യ എക്‌സ്പ്രസ് 1,592 ഉം ഇൻഡിഗോ 5,085 പൈലറ്റുമാരെയുമാണ് നിയമിച്ചത് എന്ന് രാജ്യസഭയില്‍ മന്ത്രി അറിയിച്ചു.

രാജ്യസഭയിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിൽ വിശദീകരണം നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി മുരളീധർ മോഹോൾ. നിലവിൽ ആകാശ എയർലൈനിൽ 466 പൈലറ്റുമാരും സ്പൈസ് ജെറ്റിൽ 385 പൈലറ്റുമാരുമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സർക്കാർ നടത്തുന്ന അലയൻസ് വഴി 111 പൈലറ്റുമാരെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

യോഗ്യതയുള്ള പൈലറ്റുമാർക്കിടയിലെ തൊഴിൽ നിരക്ക്, വിപണികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിമാനക്കമ്പനികൾ വിദേശ പൈലറ്റുമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ യുക്തിയും അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഇതിന് പിന്നിൽ സർവീസ് വിപുലീകരണങ്ങളും സമയബന്ധിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നതിന്‍റെ ആവശ്യകതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഫ്ലൈയിങ് പരിശീലന സംഘടനകൾ (FTO-കൾ) പതിവായി പരിശീലന വിമാനങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും വിമാനങ്ങള്‍ തുടർച്ചയായി നവീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മോഹോൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നവംബർ വരെ എഫ്‌ടിഒകൾക്ക് 61 പരിശീലന വിമാനങ്ങളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ സൗകര്യമൊരുക്കാൻ ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (DGCA) സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2025ൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ റെഗുലേറ്റർ രണ്ട് എഫ്‌ടിഒകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

2025 നവംബർ വരെ ഇന്ത്യയിൽ 62 ബേസുകളിലായി 40 എഫ്‌ടിഒകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മോഹോൾ വ്യക്തമാക്കി. ഫ്ലൈയിങ് പരിശീലന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ നവീകരണം വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. FTO-കളുടെ വാണിജ്യ ചെലവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നിലവിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന് അതിൽ യാതൊരു ഇടപെടലും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഇന്ത്യ ഒരു ICAO അംഗമായതിനാൽ, ഡിജിസിഎ ക്രമീകരിക്കുന്ന പരിശീലനവും നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടും പാലിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം ICAO-യുടെ മാനദണ്ഡങ്ങളുമായി (SARP-കൾ) പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. ശക്തമായ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടിലൂടെ ഫ്ലൈയിങ് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരവും പര്യാപ്‌തതയും DGCA പതിവായി വിലയിരുത്തുന്നു," എന്നും മോഹോൾ പറഞ്ഞു.

ഡിജിസിഎയുടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വാർഷിക നിരീക്ഷണ പദ്ധതി പ്രകാരം, സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ അവലോകനം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റുകളും സ്‌പോട്ട് പരിശോധനകളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Also Read: തിക്കും തിരക്കും വേണ്ട; ട്രെയിൻ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സന്തോഷ വാര്‍ത്ത, റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളുടെ നീളം കൂട്ടും

TAGGED:

DOMESTIC AIRLINES
MINISTER MURLIDHAR MOHOL
NEW PILOTS EMPLOYED
INDIAN AIRLINES
DOMESTIC AIRLINES EMPLOYED PILOTS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.