ലോക്സഭാ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കൂടും; 131-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ കരട് എംപിമാർക്ക് കൈമാറി.
Published : April 14, 2026 at 5:36 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്തെ പാർലമെൻ്ററി പ്രാതിനിധ്യത്തിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന 131-ാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലിൻ്റെ കരട് എംപിമാർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. പുതിയ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ലോക്സഭയിലെ അംഗസംഖ്യ 850 ആയി വർധിക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സീറ്റുകൾ 815 ആയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സീറ്റുകൾ 35 ആയുമാണ് വർധിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ സംവരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള പ്രദാന വാതിലായാണ് ഈ നീക്കം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഭരണഘടനയുടെ അനുച്ഛേദം 81-ൽ (Article 81) മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ലോക്സഭയുടെ ഘടന തന്നെ പുനർനിർമിക്കാനാണ് ഈ ബില്ല് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ബില്ലിലെ പ്രധാന നിർദേശങ്ങൾ
നിലവിൽ ലോക്സഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം 543 ആണ്. പുതിയ ഭേദഗതി നിലവിൽ വരുന്നതോടെ ഇത് 850 ആയി ഉയരും. ഇതിൽ 815 സീറ്റുകൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും 35 സീറ്റുകൾ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുമായിരിക്കും. ഇതിൽ 273 സീറ്റുകൾ സ്ത്രീകൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കും.
മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടിയെന്നാണ് സൂചന. ജനസംഖ്യാ വർധനവിന് ആനുപാതികമായി ജനപ്രതിനിധികളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഭരണനിർവഹണം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ.
വർധിച്ചുവരുന്ന അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് പുതിയ പാർലമെൻ്റ് മന്ദിരത്തിലെ ലോക്സഭാ ഹാൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നതും ഈ നീക്കത്തിൻ്റെ സൂചനയായി നേരത്തെ തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നു.
ലോക്സഭയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് സീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആകെ സീറ്റുകൾ 850 ആയി ഉയർത്തുന്നതോടെ നിലവിലുള്ള ജനപ്രതിനിധികളെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും.
രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ
സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകൾക്കിടയിൽ, ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നോക്കിക്കാണുമെന്നത് നിർണായകമാണ്. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കിയ കേരളം, തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പുതിയ നീക്കം വഴി സീറ്റുകളുടെ അനുപാതത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്ക പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഉന്നയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വരുന്ന പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലിന്മേൽ വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടക്കും. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയായതിനാൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബിൽ പാസാകേണ്ടതുണ്ട്. കൂടാതെ പകുതിയിലധികം സംസ്ഥാന നിയമസഭകളുടെ അംഗീകാരവും ഇതിന് ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.
