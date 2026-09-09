ജനിച്ചുവീണ് 13-ാം നാൾ പാസ്പോർട്ട്; ലോക റെക്കോഡിട്ട് അഗസ്യ
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പാസ്പോർട്ട് ഉടമ എന്ന അപൂർവ നേട്ടമാണ് ഈ കുരുന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത്. 19 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തതായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപുള്ള ലോക റെക്കോഡ്.
Published : September 9, 2026 at 11:10 AM IST
അമരാവതി: ഭൂമിയിലേക്ക് കണ്ണ് തുറന്ന് രണ്ടാഴ്ച തികയും മുൻപേ ഒരു കുരുന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത് ലോക റെക്കോഡ്. ജനിച്ചുവീണ് വെറും 13-ാം ദിവസത്തിൽ പാസ്പോർട്ട് സ്വന്തമാക്കിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ അഗസ്യ പ്രിൻസി എന്ന പെൺകുഞ്ഞ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ താരമായി മാറിയത്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി തൻ്റെ പേര് തുന്നിച്ചേർത്തത്.
റെക്കോഡ് നേട്ടം
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ഇച്ഛാപുരം ദാസന്നപേട്ട സ്വദേശികളായ വജ്രപു ആശിഷ് - ഗീതാ മാധുരി ദമ്പതികളുടെ മകളാണ് അഗസ്യ പ്രിൻസി. മെയ് 30-ന് അമ്മൂമ്മയുടെ നാടായ രാജമഹേന്ദ്രവരത്താണ് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ പിതാവ് ആശിഷ് ലണ്ടനിൽ പാസ്റ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്.
ജനിച്ചയുടനെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് കുടുംബം കുഞ്ഞിന് പാസ്പോർട്ടിനായി അപേക്ഷിച്ചത്. വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ പാസ്പോർട്ട് നടപടികൾ പൂർത്തിയാവുകയും കുഞ്ഞിന് പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ പാസ്പോർട്ട് ഉടമ എന്ന അപൂർവ നേട്ടമാണ് ഈ കുരുന്ന് സ്വന്തമാക്കിയത്. 19 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തതായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപുള്ള ലോക റെക്കോഡ്. ഈ റെക്കോഡാണ് 13 ദിവസം മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ പാസ്പോർട്ട് സ്വന്തമാക്കി അഗസ്യ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്.
അതിവേഗ നടപടികൾ
ലണ്ടനിലെ വിസ നടപടികൾക്കും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും പാസ്പോർട്ട് നിർബന്ധമായതിനാലാണ് കുടുംബം വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇതിനായി അപേക്ഷ നൽകിയത്. ജനിച്ചയുടനെ തന്നെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള രേഖകൾ ശരിയാക്കിയതിനാലാണ് ഇത്രയും വേഗത്തിൽ പാസ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്.
കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം, അതായത് ജൂൺ ഒന്നിന് തന്നെ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കി. തുടർന്ന് ജൂൺ രണ്ടിന് കുഞ്ഞിൻ്റെ ആധാർ കാർഡിനായി അപേക്ഷ നൽകി. ജൂൺ നാലിന് ആധാർ കാർഡ് ലഭിച്ചു. ഇതിന് പിന്നാലെ ജൂൺ ആറിനാണ് പാസ്പോർട്ടിനായി അപേക്ഷിച്ചത്. ജൂൺ 12-ന് പാസ്പോർട്ട് അനുവദിച്ചുകിട്ടി. ഇത്രയും വേഗത്തിൽ സർക്കാർ രേഖകൾ ലഭിച്ചത് ഏവരെയും അദ്ഭുതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
അഭിമാനമായി അഗസ്യ
ജൂൺ 12-നാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിൽ ഈ നേട്ടം ഔദ്യോഗികമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. കുഞ്ഞിൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ വജ്രപു വെങ്കിടേഷ് ആണ് ഈ സന്തോഷ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങളോട് പങ്കുവച്ചത്. നിലവിൽ കുഞ്ഞിന് മൂന്നര മാസം പ്രായമുണ്ട്. ജനിച്ചയുടനെ തന്നെ ലോക റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കിയതിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് കുടുംബം. വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ സംഭവം വലിയൊരു പ്രചോദനമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.
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വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ സർക്കാർ രേഖകൾ ലഭിക്കുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവ് കൂടിയാണിത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ഈ വാർത്ത വലിയ രീതിയിൽ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. നിരവധി പേരാണ് കുഞ്ഞിനും കുടുംബത്തിനും ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. എന്തായാലും തങ്ങളുടെ പൊന്നോമനയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഈ ലോക റെക്കോർഡ് നേട്ടം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലണ്ടനിലേക്ക് പോകാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കുടുംബം.
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