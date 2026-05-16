'മിനുസമാർന്ന ചുണ്ണമ്പ് തറ, കല്ലിൽ കൊത്തിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ'; 1200 വർഷം പഴക്കമുള്ള ബുദ്ധ വിഹാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി

1200-Year-Old Buddhist Monastery Remains Unearthed In Bihar's Gaya (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 16, 2026 at 9:59 AM IST

പട്‌ന: ബിഹാറിലെ ഗയയിൽ 1200 വർഷം പഴക്കമുള്ള പുരാതന ബുദ്ധ വിഹാരത്തിൻ്റെ അവശിഷ്‌ടങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി. ബിസി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൺപാത്ര അവശിഷ്‌ടങ്ങൾ, വിഗ്രഹങ്ങൾ, നേർച്ച സ്‌തൂപങ്ങൾ, മറ്റ് പുരാവസ്‌തുക്കൾ എന്നിവയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയത്.

ബോധ് ഗയയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 30 കിലോമീറ്റർ മാറി ദുബ്ബ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്‌തൃതിയിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്ന പ്രദേശത്താണ് ബുദ്ധ വിഹാരം കണ്ടെത്തിയത്. പുരാതന ഇന്ത്യൻ, ഏഷ്യൻ പഠന വകുപ്പിലെ ഒരു സംഘമാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. സെൻട്രൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ഓഫ് ആർക്കിയോളജിയിൽ (CABA) നിന്ന് ഖനന ലൈസൻസ് നേടിയ ശേഷം മെയ് ഒൻപതിനാണ് ഗവേഷകർ ഖനനം ചെയ്‌തത്.

ഇഷ്‌ടിക ഘടനകൾ, ചുവരുകളിൽ മാടങ്ങളുള്ള ചെറിയ സെല്ലുകൾ അഥവാ മുറികൾ, ഇഷ്‌ടികകളും കല്ലുകളും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച നേർച്ച സ്‌തൂപങ്ങൾ, കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇഷ്‌ടിക അടിത്തറയിൽ മിനുസമാർന്ന 'ലൈം പ്ലാസ്റ്റർ' കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച രണ്ട് നിലകളിൽ നിന്ന് കേടുകൂടാതെയും മറ്റൊന്ന് കേടുപാടുകളോടെയും കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

ഭിത്തിയിലെ ഒരു മാടത്തിൽ മൂന്ന് കൽ പ്രതിമകൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. കുപ്പികൾ അടയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന താമര മൊട്ടിനോട് സാമ്യമുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ടെറാക്കോട്ട 'സ്റ്റോപ്പർ', നിരവധി ടെറാക്കോട്ട മുത്തുകൾ എന്നിവയും സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത ബസാൾട്ട് കല്ലുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഈ പ്രതിമകളിൽ, താര ദേവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബുദ്ധമത ദേവതകളെയും പ്രശസ്‌തമായ ഭൂമിസ്‌പർശ മുദ്രയിലെ (ഭൂമിയെ സ്‌പർശിക്കുന്ന പോസ്) ബുദ്ധനെയും കൊത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.

ഖനനത്തിന് മുമ്പ് ഉത്ഖനന ഡയറക്‌ടറും മഗധ് സർവകലാശാല അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറുമായ ശങ്കർ ശർമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാസം നീണ്ടുനിന്ന ഗവേക്ഷണം നടത്തിയിരുന്നു. "നളന്ദ മഹാവിഹാരം (പുരാതന നളന്ദ സർവകലാശാല) ഉൾപ്പെടെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയ മറ്റ് പുരാതന ആശ്രമങ്ങള്‍ നിലവിലുള്ളതുമായി സാമ്യമുള്ളതാണ്. അവിടെ താമസിച്ചിരുന്ന സന്യാസിമാരോ പണ്ഡിതന്മാരോ ധ്യാനത്തിനും വിശ്രമത്തിനും ഇവ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായാണ് നിഗമനം. മിനുസമാർന്ന ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് തറ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ മികവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു'' - ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (എഎസ്ഐ) ദീർഘകാലം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച ശങ്കർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

എന്നാൽ ഈ പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകളിൽ ഒന്ന് 35 അടി ഉയരമുള്ള ഒരു കുന്നാണ്, അതിനുള്ളിൽ ഒരു വലിയ ഇഷ്‌ടിക ഘടനയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഒരു വലിയ ടെറാക്കോട്ട ഇഷ്‌ടിക മതിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന നിരവധി കൽത്തൂണുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഒപ്പം കണ്ടെത്തിയ നോർത്തേൺ ബ്ലാക്ക് പോളിഷ്‌ഡ് വെയർ (NBPW)-അനുബന്ധ മൺപാത്രങ്ങളാണ്. അതിൽ ബിസി 3-ഉം 2-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ബ്ലാക്ക് സ്ലിപ്പ്ഡ് വെയർ ഉൾപ്പെടുന്നു. മധ്യ പാളികൾ ഗുപ്താനന്തര കാലഘട്ടത്തിലേതാണ്. മുകളിലെ രണ്ട് പാളികൾ എഡി 8-ഉം 12-ഉം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ച പാല കാലഘട്ടത്തിലേതാണെന്നും ശങ്കർ വ്യക്തമാക്കി.

മഗധ് സർവകലാശാലയിലെ ജൻമേജയ് സിങ്, അലോക് രഞ്ജൻ, അനൂപ് കുമാർ ബി, ഹാർഡ്‌വാജ്, ചന്ദ്ര പ്രകാശ്, വിജയകാന്ത് യാദവ് എന്നിവരും വിദ്യാർഥികളും നിരവധി തൊഴിലാളികളും കണ്ടെത്തലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്.

