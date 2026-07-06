116 വയസുള്ള മുത്തശിക്ക് തിരുമല തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തില് വിഐപി ദര്ശനം
കാല്നടയായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ 116വയസുള്ള ഒരു മുത്തശിക്ക് തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ ആദരം.
Published : July 6, 2026 at 5:13 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 5:40 PM IST
തിരുമല; തിരുപ്പതി ഭഗവാന്റെ ഭക്തര്ക്ക് ഒരു കോടി രൂപയുടെ ലോട്ടറി അടിച്ചാലും കിട്ടാത്തൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. എന്താണെന്നല്ലേ?തങ്ങളുടെ പ്രിയഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഒരു നോക്ക് കാണാനുള്ള ദര്ശനസൗഭാഗ്യം കിട്ടുന്നത്. കാത്തുനില്ക്കാതെ ഭഗവാനെ കാണുക എന്നത് സാധാരണ ഭക്തര്ക്ക് അത്രയെളുപ്പമല്ല. അതിന് നിങ്ങള്ക്ക് സര്ക്കാരിന്റെയും അധികാരികളുടെയുമൊക്കെ പ്രത്യേക ശുപാര്ശ തന്നെ വേണ്ടി വരും.
എന്നാലിവിടെയിതാ ഒരു സാധാരണ ഭക്തയ്ക്ക് വിഐപി ദര്ശനം സാധ്യമായിരിക്കുന്നു. കാല്നടയായി ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ 116വയസുള്ള ഒരു മുത്തശിയെ ആണ് തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം കാത്തുനിര്ത്താതെ ദര്ശനം നടത്താന് അനുവദിച്ച് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചത്.
എത്രവട്ടം ഭഗവാനെ തൊഴുതിട്ടും ആ മുത്തശിക്ക് തൃപ്തിയായില്ല. അവര് ഗ്രാമങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങളും കടന്ന് മണിക്കൂറുകളോളം വരി നിന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭഗവാനെ കാണാന് വന്ന് കൊണ്ടേയിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കണ്ട മുത്തശിക്കാണ് ഇപ്പോള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാത്തുനില്ക്കാതെ ഭഗവാനെ കാണാന് അവസരം കിട്ടിയത്. യാതൊരു തിക്കും തിരക്കും ഇല്ലാതെ തന്നെ മുത്തശിക്ക് ഏറെ സമയം തന്റെ പ്രിയഭഗവാനെ കണ്കുളിര്ക്കെ കാണാന് ഉള്ള സൗകര്യം ക്ഷേത്രം അധികാരികള് ചെയ്ത് കൊടുത്തു.
തമിഴ്നാട്ടുകാരിയായ നവനീത് അമ്മയ്ക്കാണ് ശുപാര്ശ കത്തൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവാനെ കാണാന് അവസരമൊരുങ്ങിയത്. ഭഗവാന് വെങ്കിടേശ്വരനെ തനിച്ച് കാണാനുള്ള അപൂര്വ അവസരമാണ് നവനീത് അമ്മയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്.
116 വയസുണ്ട് നവനീത് അമ്മയ്ക്ക്. പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാനാണ് വെങ്കണ്ണ സ്വാമി. പ്രായം പോലും വകവയ്ക്കാതെയാണ് പ്രിയഭഗവാന് അടുത്തേക്ക് അവര് ഓടിയെത്തിയത്. പേരക്കിടാവിനൊപ്പമായിരുന്നു ഇക്കുറി തിരുപ്പതി യാത്ര. തിരുമലക്കുന്ന് നടന്ന് കയറാമെന്നത് ആ മുത്തശിയുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമായിരുന്നു. തന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് മുഴുവന് അവര് ഭഗവാന് വെങ്കിടേശ്വരനില് സമര്പ്പിച്ചു. അദ്ദേഹം തന്നെ മുകളിലെത്തിച്ച് ദര്ശനം നല്കുമെന്ന് അവര് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ചു. കൊച്ചുമകന്റെ തോളില് പിടിച്ച് അവര് പടികള് മുഴുവന് കയറി. നവനീതമ്മയുടെ ഭക്തി കാണികളില് അമ്പരപ്പുണ്ടാക്കി. ഒരു ഭക്തന് നവനീതമ്മയുടെ ദൃശ്യങ്ങള് പകര്ത്തി സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് വൈറലാകുകയും തിരുമല തിരുപ്പതി ദേവസ്ഥാനം ചെയര്മാന് ബി ആര് നായിഡുവിന്റെ ശ്രദ്ധയില് പെടുകയും ചെയ്തു.
നൂറ് വയസ് പിന്നിട്ട ഈ ഭക്തയുടെ ഇച്ഛാശക്തി അദ്ദേഹത്തെയും അമ്പരപ്പിച്ചു. ജീവനക്കാര് വഴി ആ മുത്തശിയുടെ വിവരങ്ങള് അദ്ദേഹം തേടി. സ്വന്തം ക്വാട്ടയില് ഒരു വിഐപി ടിക്കറ്റ് അവര്ക്ക് ദര്ശനത്തിനായി നല്കുകയും ചെയ്തു. അവരെ അതിഥിയായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയില് അവര് തങ്ങിയിരുന്ന കോട്ടേജില് നിന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് അവരെ ദേവസ്ഥാനത്തിന്റെ വാഹനത്തില് എത്തിച്ചു. ദേവസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് ജീവനക്കാരും അവരെ അനുഗമിച്ചു.
ദര്ശനത്തിന് ശേഷം എല്ലാ വിഐപി സന്ദര്ശകരെയും ആദരിക്കും പോലെ ഇവരെയും രംഗനായകകുല മണ്ഡപത്തില് വച്ച് പൊന്നാട അണിയിച്ചു. പിന്നീട് തിരുമല വെങ്കിടേശ്വര തീര്ത്ഥ പ്രസാദവും നല്കി.
ദേവസ്ഥാനത്തെ മുതിര്ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുദ്ദദാ രവിചന്ദ്ര അവരുടെ പാദനമസ്കാരം നടത്തി. സാധാരണ വിഐപിയെക്കാള് വലിയ പരിഗണനയാണ് നവനീതമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയത്. വിശ്വാസവും ഭക്തിയുമാണ് വെങ്കണ്ണ സ്വാമിയിലേക്ക് തന്റെ മുത്തശിയെ എത്തിച്ചതെന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ചെറുമകനും പറഞ്ഞു.
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അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രിയും
യഥാര്ത്ഥ ഭക്തിക്ക് മുന്നില് പ്രായം വെറും അക്കങ്ങളായി മാറുന്നുവെന്നായിരുന്നു നവനീതമ്മയെ അഭിനന്ദിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു എക്സില് കുറിച്ചത്. കാല്നടയായി തിരുമലക്കുന്ന് കയറിയ കലിയുഗ വരദനായ വെങ്കിടേശ്വര സ്വാമിയെ ദര്ശിച്ചു എന്നത് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നു. തിരുമലക്കുന്ന് കയറയാന് ഈ മുത്തശിയെ സഹായിച്ച കുടുംബാംഗങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു. വെല്ഡണ് അവ്വ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടാണ് മുത്തശിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ഇതോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി എക്സില് പങ്കിട്ടിരിക്കുന്നത്.
Age is truly just a number when it comes to pure devotion! Absolutely awestruck by this 116-year-old grandmother from Karnataka who trekked all the way up to Tirumala on foot to have the divine darshan of Lord Venkateswara Swamy. Wonderful to see her family supporting her… pic.twitter.com/Ke70jmKy4v— N Chandrababu Naidu (@ncbn) July 5, 2026
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