Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തക സാലുമരാദ തിമ്മക്ക അന്തരിച്ചു, വിടവാങ്ങിയത് മരങ്ങളെ മക്കളെ പോലെ പോറ്റിയ വൃക്ഷ മുത്തശി

പദ്‌മശ്രീ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ സാലുമരാദ തിമ്മക്ക 114ാം വയസിലാണ് വിടവാങ്ങിയത്. മരമുത്തശിയുടെ മരണം അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പരിസ്ഥിതിയെ അനാഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

SAALUMARADA THIMMAKKA THIMMAKKA MOTHER OF TREES ENVIRONMENTALIST THIMMAKKA RAMANAGARA
SAALUMARADA THIMMAKKA (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 14, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

രാമനഗര: വൃക്ഷമാത സാലുമരാദ തിമ്മക്ക ഓര്‍മ്മയായിരിക്കുന്നു. ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ പിന്തുണയോടെ ആയിരക്കണക്കിന് മരങ്ങളാണ് ഇവര്‍ നട്ടു പോറ്റിയത്. ബെംഗളുരുവിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയില്‍ ഇന്ന് രാവിലെയായിരുന്നു തിമ്മക്കയുടെ അന്ത്യം.

Also Read; വലത്തൊഴിഞ്ഞ് ഇടതു മാറി രണ്ടില ചേര്‍ത്ത് ചുവന്ന ഇടുക്കി ; കലങ്ങി മറിഞ്ഞ് തൊടുപുഴയും

കര്‍ണാടകയിലെ തുമകുരു ജില്ലയിലെ ഗുബ്ബി താലൂക്ക് നിവാസിയാണ് തിമ്മക്ക.1911 ജൂണ്‍ മുപ്പതിനാണ് അന്നത്തെ മൈസുരു നാട്ടുരാജ്യത്തെ ഗുബ്ബിയില്‍ തിമ്മക്ക ജനിച്ചത്. മഗധി താലൂക്കിലെ ബിക്കല ചിക്കയ്യയെ ആണ് ഇവര്‍ വിവാഹം കഴിച്ചത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയിട്ടില്ലാത്ത ഇവര്‍ അടുത്തുള്ള ഒരു പാറമടയിലെ ദിവസക്കൂലിക്കാരിയായിരുന്നു. കാല്‍നൂറ്റാണ്ടോളം ഭര്‍ത്താവുമൊത്ത് ജീവിച്ചെങ്കിലും ഇവര്‍ക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതോടെയാണ് ഇവര്‍ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ രംഗത്തേക്ക് കടന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് ആല്‍മരങ്ങളാണ് തിമ്മക്ക നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്. ആല്‍മരത്തിന് പുറമെ എണ്ണായിരത്തോളം മറ്റ് മരങ്ങളും ഇവര്‍ നട്ടുവളര്‍ത്തി. കുട്ടികളില്ലാത്ത ദുഃഖം മറക്കാന്‍ ഇവര്‍ ഈ മരങ്ങളെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ സ്‌നേഹിച്ചു വളര്‍ത്തി. മരങ്ങള്‍ക്ക് ചുറ്റും വേലി കെട്ടിയും നനച്ചും അവയെ സംരക്ഷിച്ചു.

SAALUMARADA THIMMAKKA THIMMAKKA MOTHER OF TREES ENVIRONMENTALIST THIMMAKKA RAMANAGARA
SAALUMARADA THIMMAKKA (ETV Bharat)

മഗാഡി താലൂക്കിലെ കുഡൂരിനും ഹുലിക്കലിനുമിടയില്‍ സംസ്ഥാന പാത 94ല്‍ നാലരക്കിലോമീറ്റര്‍ ഇടത്ത് ഇവര്‍ 385 ആല്‍മരങ്ങളാണ് നട്ടുപിടിപ്പിച്ചത്. ഇന്നും ഈ മരങ്ങള്‍ ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങള്‍ക്കും പക്ഷികള്‍ക്കും തണലൊരുക്കുന്നു.

തിമ്മക്ക ലോകപ്രശസ്‌തയായ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷകയാണ്.ഇവരുടെ പരിസ്ഥിതി സ്‌നേഹത്തെ പല പുരസ്‌കാരങ്ങളും നല്‍കി ലോകം ആദരിച്ചു. 2019ല്‍ രാജ്യം പദ്‌മ ശ്രീ നല്‍കി. അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ ലോസ്ഏഞ്ചല്‍സിലും ഒക്‌ലാന്‍ഡിലും തിമ്മക്കന പരിസ്ഥിതി വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങള്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്ദിരാ പ്രിയദര്‍ശിനി വൃക്ഷ മിത്ര പുരസ്‌കാരം,കര്‍ണാടക രാജ്യോത്സവ പുരസ്‌കാരം, കര്‍ണാടക കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയുടെ ഓണററി ഡോക്‌ടറേറ്റ് തുടങ്ങിയവ തിമ്മക്കയെ തേടിയെത്തി.

സ്വന്തം ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പോലും വകവയ്ക്കാതെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സന്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിനായി അവസാന ശ്വാസം വരെയും അവര്‍ പല പരിപാടികളിലും പങ്കെടുത്തു. കഡൂരിലെ സ്വന്തം ഗ്രാമത്തില്‍ ഇവര്‍ ഒരു ആശുപത്രി ആരംഭിച്ചു. ലോകമെമ്പാടും പ്രശസ്‌തി നേടിയ ഇവര്‍ ഓര്‍മ്മയായെങ്കിലും ഇവര്‍ ലോകത്തിന് പകര്‍ന്ന പരിസ്ഥിതി പാഠങ്ങള്‍ എന്നും നിലനില്‍ക്കും.

തിമ്മക്കയെ തേടിയെത്തിയ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍

2016ല്‍ നാഷണല്‍ സിവിലിയന്‍ പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചു. ഹമ്പിസര്‍വകലാശാലയുടെ നദോജ പുരസ്‌കാരം 2017, 2019ല്‍ പദ്‌മശ്രീ, കര്‍ണാടക കേന്ദ്ര സര്‍വകലാശാലയുടെ ഓണററി ഡോക്‌ടറേറ്റ് 2020.ഗെറ്റ് ഫ്രീ ബ്രാബിയെന്‍സി ദേശീയ പുരസ്‌കാരം, ഇന്ദിരാപ്രിയദര്‍ശിനി വൃക്ഷമിത്രദേശീയ പുരസ്‌കാരം, ഇന്ദിര രത്ന പുരസ്‌കാരം, കര്‍ണാടക സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി പുരസ്‌കാരം, വനിതാ ശാക്തീകരണ പുരസ്‌കാരം, ഹൈസുരു തായ്‌ പുരസ്‌കാരം, പര്യാവരണ്‍ പ്രിയദര്‍ശിനി പുരസ്‌കാരം, വൃക്ഷമാതാ പുരസ്‌കാരം, ജഗ്‌ജ്യോതി ബസവണ്ണ പുരസ്‌കാരം, ഡോ.ബി ആര്‍ അംബേദ്ക്കര്‍ സംസ്ഥാന പുരസ്‌കാരം,ഹരിത ഇന്ത്യാ പുരസ്‌കാരം, സഹാറ ഭാരത് പുരസ്‌കാരം തുടങ്ങിയവയാണ് തിമ്മക്കയെ തേടിയെത്തിയ ചില പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍.

SAALUMARADA THIMMAKKA THIMMAKKA MOTHER OF TREES ENVIRONMENTALIST THIMMAKKA RAMANAGARA
SAALUMARADA THIMMAKKA (ETV Bharat)

ബസവ രാജ ബൊമ്മയ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെ വര്‍്ക് നാദപ്രഭു കെമ്പഗൗഡ പദ്ധതിക്കായി ബെംഗളുരുവില്‍ ഭൂമി അനുവദിച്ചു. 2022ല്‍ തിമ്മക്കയെ ക്യാബിനറ്റ് പദവിയോടെ പരിസ്ഥിതി അംബാസഡറായി നിയമിച്ചു.

തിമ്മക്കയുടെ സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങള്‍

മരം നടലിന് അപ്പുറം നിരവധി സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ തിമ്മക്ക വ്യാപൃത ആയിരുന്നു. ദേശീയ സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സജീവമായി പങ്കെടുത്തു. ഗ്രാമത്തിലെ വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി ഒരു മഴവെള്ളക്കൊയ്‌ത്ത് സംഭരണി അവര്‍ സ്ഥാപിച്ചു. ഗ്രാമത്തില്‍ ഒരു ആശുപത്രിയും സ്ഥാപിച്ചു. സാലുമരയിലെ വനവത്ക്കരണ സന്ദേശങ്ങളുടെ പ്രചാരകയുമായിരുന്നു. എല്ലാവരും ഒരു മരമെങ്കിലും നടണമെന്ന സന്ദേശമാണ് തിമ്മക്ക നല്‍കുന്നത്.

TAGGED:

SAALUMARADA THIMMAKKA
THIMMAKKA MOTHER OF TREES
ENVIRONMENTALIST THIMMAKKA
RAMANAGARA
SAALUMARADA THIMMAKKA DIES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.