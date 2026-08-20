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ആംബുലന്‍സില്ല; അപകടത്തില്‍ വയറിനേറ്റ ഗുരുതര പരിക്കില്‍ പുറത്തേക്ക് വന്ന കുടല്‍മാലയുമായി പതിനൊന്നുകാരന്‍ നടന്നത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍

ഈ ബാലന്‍റെ ഗ്രാമത്തില്‍ ആംബുലന്‍സ് സര്‍വീസ് ഇല്ല. അത് കൊണ്ടാണ് അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ കുട്ടി ഗുരുതര പരിക്കുകളുമായി വീട്ടിലേക്ക് നടന്നത്. സമീര്‍ കുമാര്‍ ആചാര്യയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

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11-year-old student Chinu under treatment at MKCG hospital in Berhampur (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 20, 2026 at 4:08 PM IST

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ബെര്‍ഹാംപൂര്‍: വീട്ടില്‍ നിന്ന് വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ നടന്ന് പോകുക എന്നത് ഏതൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചും അതികഠിനം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഭൂവിഭാഗമായാലും. എന്നാല്‍ പതിനൊന്നുകാരനായ ചിനു എന്ന ഒഡിഷയിലെ ഗഞ്ചാം ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള കുട്ടിക്ക് ഇത്തരമൊരു നടപ്പ് തന്‍റെ ധീരതയുടെ പരീക്ഷണമായിരുന്നു.

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വിദ്യാലത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ഇവന്‍റെ സൈക്കില്‍ ഒരു അപകടത്തില്‍ പെട്ടു. വയറിനേറ്റ ഗുരുതര പരിക്കില്‍ കുടല്‍മാല പുറത്തേക്ക് തള്ളി വന്നു. നല്ല റോഡൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ ആംബുലന്‍സ് ഒന്നും വരില്ലെന്ന് നന്നായി അറിയുന്ന ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസുകാരന്‍ തന്‍റെ ഗുരുതര പരിക്ക് വകവയ്ക്കാതെ അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ സഹായം തേടി പോയി.

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കുട്ടിയെ പിന്നീട് സങ്കീര്‍ണമായ ഒരു ശസ്‌ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയമാക്കി. എംകെസിജി മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു ശസ്‌ത്രക്രിയ. കുട്ടി ഇപ്പോള്‍ സുഖം പ്രാപിച്ച് വരുന്നു. ധര്‍മ്മകോട്ട് ബ്ലോക്കിലെ തനര്‍ജിപള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ രഞ്ജിത മാലിക്കിന്‍റെ ഏകമകനാണ് ചിനു. ചൊവ്വാഴ്‌ച സ്‌കൂളിലേക്ക് പോകും വഴിയാണ് ബാലന് അപകടമുണ്ടായത്. ഗ്രാമത്തിലെ അവന്‍റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് വിദ്യാലയം.

അപകടമുണ്ടായിട്ടും അവന്‍ സധൈര്യം നിലകൊണ്ടു. മുറിവേറ്റ ഭാഗം സ്‌കൂള്‍ യൂണിഫോം ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിവച്ച ശേഷം അവന്‍ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. വീട്ടിലെത്തി സംഭവം വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചു.

ഉടന്‍ തന്നെ വീട്ടുകാര്‍ ആംബുലന്‍സ് വരുത്തി. പത്ത് കിലോമീറ്റര്‍ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ആംബുലന്‍സ് വന്നത്. ഗ്രാമത്തില്‍ നല്ല റോഡുകളില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരത്ത് നിന്ന് ആംബുലന്‍സിന് വരേണ്ടി വന്നത്. ചിനുവിനെ ഒരു മോട്ടോര്‍ സൈക്കിളിലിരുത്തി ജഗ്‌മോഹന്‍ ഗ്രാമം വരെ എത്തിച്ച ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് ആംബുലന്‍സില്‍ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ആദ്യം ബദഗഡ് ആരോദ്യ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് മെഡിക്കല്‍കോളജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. അവിടെ വച്ചാണ് ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തിയത്.

കുട്ടി ആരോഗ്യവാനായിരിക്കുന്നു എന്ന് മെഡിക്കല്‍ കോളജ് അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. ഗ്രാമത്തില്‍ നല്ല റോഡുകളോ വിദ്യാലയമോ ഇല്ല. മൂന്ന് വര്‍ഷം മുമ്പ് ഗ്രാമത്തിലെ വിദ്യാലയം അടച്ചുപൂട്ടിയിരുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് കുട്ടികള്‍ക്ക് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര്‍ അകലേക്ക് പോയി പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. ആശുപത്രിയില്‍ പോകേണ്ട ആവശ്യം വരുമ്പോഴാണ് റോഡില്ലാത്തതിന്‍റെ വിഷമങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാര്‍ പറയുന്നു. പലപ്പോഴും പരമ്പരാഗത ദോല എന്ന തോളിലേറ്റുന്ന മഞ്ചലാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

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