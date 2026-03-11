ETV Bharat / bharat

സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 108 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങി; 3.6 കോടി രൂപയും ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണവും കണ്ടെടുത്തു

നൂറിലധികം ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങിയത്. മാർച്ച് 31 ഓടെ ഛത്തീസ്‌ഗഡിനെ നക്‌സലിസത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുമെന്ന് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

നക്‌സൽ മുക്തം ബസ്‌തർ മാവോയിസ്റ്റ് കീഴടങ്ങൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ
Representational Image (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 11, 2026 at 5:46 PM IST

റായ്‌പൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഡിലെ ബസ്‌തറിൽ 44 സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ 108 മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങി. നൂറിലധികം ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് മാവോയിസ്റ്റുകൾ കീഴടങ്ങിയത്. ഇതിൽ ആറ് ഡിവിസിഎം ലെവൽ നക്‌സലൈറ്റുകൾ, മൂന്ന് കമ്പനി പ്ലാറ്റൂൺ അംഗങ്ങൾ, 18 പിപിസിഎം അംഗങ്ങൾ, 23 ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, 56 പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

"ആറ് എകെ- 47 തോക്കുകൾ, ഒരു എകെ-47 പിഎആർജി, 11 ഇൻസാസ് റൈഫിളുകൾ, ഒരു കാർബൈൻ, അഞ്ച് എസ്എൽആർ റൈഫിളുകൾ, ഒരു ബിജിഎൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 101 ആയുധങ്ങൾ വച്ചാണ് കീഴടങ്ങൽ നടത്തിയത്.

ബസ്‌തർ ഡിവിഷനിൽ നക്‌സലൈറ്റുകളുടെ 30 ഏരിയ കമ്മിറ്റികൾ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിൽ 26 എണ്ണം പിരിച്ചുവിട്ടവയാണ്. നാലെണ്ണം കൂടി പിരിച്ചുവിടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മാർച്ച് 31 ഓടെ ഛത്തീസ്‌ഗഡിനെ നക്‌സലിസത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കും" - ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ബിജാപൂരിലെ ഇന്ദ്രാവതി നദിക്ക് സമീപം നക്‌സലൈറ്റുകൾ കുഴിച്ചിട്ട 3.6 കോടി രൂപയും 1.64 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു കിലോഗ്രാം സ്വർണവും കണ്ടെടുത്തെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

നക്‌സൽ മുക്തം ബസ്‌തർ മാവോയിസ്റ്റ് കീഴടങ്ങൽ മാവോയിസ്റ്റുകൾ ആയുധം വച്ച് കീഴടങ്ങി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് ശർമ്മ
Bastar IG Sundarraj P at a press conference on Wednesday (ETV Bharat)

"നക്‌സലിസം ഇല്ലാതാക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ വിശ്രമിക്കില്ല. 2027 ഓടെ ബസ്‌തറിൽ നിന്ന് സൈന്യത്തെ പിൻവലിക്കാൻ ഛത്തീസ്‌ഗഢ് സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നു. മാർച്ച് 31 ഓടെ നക്‌സലിസം പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും. 2027 മാർച്ച് 31 ഓടെ കേന്ദ്ര സേനയെ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഒരു അവലോകന യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഇനിയും ഒരു വർഷം ബാക്കിയുണ്ട്. അതിനുശേഷം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും" വിജയ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

"പൂന മാർഗം" (പുനർജന്മത്തിലൂടെ പുനരധിവാസം) എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ജഗദൽപൂരിലെ ബസ്‌തർ ഡിവിഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് ദണ്ഡകാരണ്യ സ്‌പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റിയിലെ (ഡികെഎസ്‌ഇസഡ്‌സി) 108 മാവോയിസ്റ്റ് കേഡർമാർ ആയുധങ്ങൾ താഴെ വച്ച് കീഴടങ്ങിയതായി ബസ്‌തർ ഐജി സുന്ദർരാജ് പി പറഞ്ഞു. "സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങൾ, പൊലീസിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, കേന്ദ്ര സുരക്ഷാ സേന, ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണെന്ന് അവരെല്ലാം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു" - അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കീഴടങ്ങിയ കേഡറുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രാജ്യത്ത് നടന്ന നക്‌സലൈറ്റ് വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുഷ്‌പ്രവർത്തികൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കീഴടങ്ങിയ 108 മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് 3.95കോടി രൂപ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അവർ ബിജാപൂർ, നാരായൺപൂർ, ബസ്‌തർ, കാങ്കർ, സുക്‌മ, ദന്തേവാഡ ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

ഇതുവരെ, കീഴടങ്ങിയ 2,937 മാവോയിസ്റ്റുകളെ പുനരധിവസിപ്പിച്ചു. പുനരധിവസിപ്പിക്കപ്പെട്ട നക്‌സലൈറ്റുകളിൽ 1,496 പേർ പാരിതോഷികം വഹിക്കുന്ന നക്‌സലൈറ്റുകളായിരുന്നു. 1,441 പേർ പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നക്‌സലൈറ്റുകളുമായിരുന്നു. പാരിതോഷികം വഹിക്കുന്ന ഈ 1,496 നക്‌സലൈറ്റുകളുടെ പുനരധിവാസത്തിനായി ആകെ 56.4 ദശലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിക്കും. കീഴടങ്ങിയ മാവോയിസ്റ്റുകൾക്ക് മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം പുനരധിവാസ തുക ലഭിക്കും. അത് അവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റും. കീഴടങ്ങുമ്പോൾ നക്‌സലൈറ്റുകൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും 50,000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്നുമാണ് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപനം.

