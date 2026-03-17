1,000 കോടി രൂപയുടെ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്; ഇരയാക്കപ്പെട്ടത് നൂറ് കണക്കിന് പേർ

270 കോടി മുതൽ 300 കോടി വരെയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പതിയെ ഇത് 1,000 കോടി എന്ന വലിയ തുകയിലേയ്‌ക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വാർത്തകൾ സാമ്പത്തികം തട്ടിപ്പ്
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 4:11 PM IST

അമരാവതി: ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് 1,000 കോടി രൂപയുടെ വൻ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി കമ്പനി. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കൂർണൂരിലെ ഹേമന്ത് കുമാർ റായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശ്രേയ ഇൻഫ്ര ആൻഡ് മാർക്കറ്റിങ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. ഹേമന്ത് കുമാർ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ തട്ടിപ്പിലൂടെ കബളിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത്.

നിലവിൽ കുറ്റാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ പരിധിയിലാണ് കേസ്. 270 കോടി മുതൽ 300 കോടി വരെയായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. പതിയെ ഇത് 1,000 കോടി എന്ന വലിയ തുകയിലേയ്‌ക്ക് കടക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 2024ൽ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ട നൂറുകണക്കിന് നിക്ഷേപകർ പൊലീസിനെ സമീപിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് തട്ടിപ്പ് വെളിച്ചത്തുവന്നത്.

ആദ്യം ശ്രീകാകുളം, വിജയനഗരം, വിശാഖപട്ടണം തുടങ്ങിയ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ജില്ലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഈ കമ്പനി പിന്നീട് തെലങ്കാന, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഡൽഹി, ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ബീഹാർ, അസം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്‌ക്കും പ്രവർത്തനം വ്യാപിപ്പിച്ചു. പതിയെ രാജ്യവ്യാപകമായി 30,000-ത്തിലധികം അംഗങ്ങളുള്ള ഒരു വിശാല ശൃംഖല കെട്ടിപ്പടുത്തു.

സ്വർണ്ണം, വാഹനങ്ങൾ, ഉയർന്ന വരുമാനം എന്നിവ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തുകൊണ്ട് കമ്പനി നിരവധി പുതിയ പദ്ധതികളുമായി നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചു. ഗോൾഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് പ്ലാൻ, വെഹിക്കിൾ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെൻ്റ് പ്ലാൻ, പ്രിൻസിപ്പൽ ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ആളുകളെ ആകർഷിച്ചു. നിലവിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്ക് പുതിയ നിക്ഷേപകരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചു. കർണൂലിൽ മാത്രം 18,000-ത്തിലധികം അംഗങ്ങളെ ചേർത്തതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

അംഗങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിനായി, കമ്പനി പരുമാഞ്ചലയിൽ 51.55 ഏക്കർ ഭൂമി വാങ്ങി. എന്നാൽ 2024ൽ കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടി. തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കപ്പെട്ടവർ തദ്ദേശ പ്രതിനിധികളെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, പരാതികൾ നൽകുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതായി പറയുന്നു. നിയമനടപടി സ്വീകരിച്ചാൽ പണം തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു.

സർക്കാർ ജീവനക്കാർ, പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, അധ്യാപകർ, മുൻ സൈനികർ എന്നിവരും ഇരയാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. സാമൂഹിക അപമാനം ഭയന്ന് ഇവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ മടിക്കുന്നത് അന്വേഷണ പ്രക്രിയയെ മന്ദഗതിയിലാക്കി. പരുമഞ്ചലയിലെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടി. എന്നിരുന്നാലും, ശേഷിക്കുന്ന സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിനിടെ ഹേമന്ത് കുമാർ 375 കോടി രൂപ പണവും 700 കിലോ സ്വർണ്ണവും കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഒരു കത്തിൽ പരാമർശിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ ഒന്നായാണ് ഇത് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
തട്ടിപ്പ്
സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ്

