എന്തൊരു കല്യാണമിത്! മുപ്പതിനായിരം അതിഥികളും ആയിരത്തിലധികം പാചകക്കാരും; നാട്ടുകാരെ നട്ടംതിരിച്ച് എംഎല്എ പുത്രന്റെ വിവാഹം
കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, മധ്യപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ദേവ്ദ, മന്ത്രി ഗോവിന്ദ് സിങ് രജ്പുത് തുടങ്ങിയ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ വിവാഹ സത്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
Published : December 23, 2025 at 5:28 PM IST
ഭോപാൽ: മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം അതിഥികൾ, മൂന്ന് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വലിയ പന്തൽ, പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈതാനത്തിലെ എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തി, പൊതുഗതാഗതം താറുമാറാക്കി ഒരു വിവാഹ ആഘോഷം! കേട്ട് അമ്പരക്കേണ്ട, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അടുത്തിടെ നടന്ന വിവാഹ സത്കാര ചടങ്ങിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം.
മധ്യപ്രദേശിലെ സാഞ്ചി എംഎൽഎ ഡോ പ്രഭുറാം ചൗധരിയുടെ മൂത്ത മകൻ പാർവ് ചൗധരിയുടെ വിവാഹ സത്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ചാ വിഷയമാണ് ഈ അത്യാഡംബര കല്യാണം. സംസ്ഥാനത്തെ ഭരണാധികാരികളിൽ ഒരാളുടെ മകൻ്റെ കല്യാണം സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാകേണ്ടതല്ലേ എന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്ന ചോദ്യം.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
30,000-ത്തിലധികം അതിഥികളാണ് വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതെന്നാണ് കണക്കുകൾ. മൂന്ന് ലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വിസ്തീർണമുള്ള വലിയ പന്തലായിരുന്നു വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൈതാനത്തിലെ എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലം അനധികൃതമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയാണ് വിവാഹ ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയതെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു. വിവാഹ സത്കാരത്തിനെത്തിയവർക്കായി വഴി തിരിച്ച് വിട്ടതിനാൽ പൊതുഗതാഗതം താറുമാറായെന്നും ഗുരുതര ആരോപണം ഉയർന്നു.
ആയിരത്തിലധികം പാചകക്കാരാണ് സത്കാരത്തിന് വിളമ്പാനുള്ള ഭക്ഷണം തയാറാക്കിയതെന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. 25 തരം വിഭവങ്ങളാണ് പാചകക്കാർ തയാറാക്കിയിരുന്നതെന്ന് കാറ്ററിങ് ജീവനക്കാരനായ അജബ് സിങ് ധാക്കദ് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരായ ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാൻ, ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ, മധ്യപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ദേവ്ദ, മന്ത്രി ഗോവിന്ദ് സിങ് രജ്പുത് തുടങ്ങിയ നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖർ വിവാഹ സത്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതും ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ വിവാഹ ആഘോഷ ചടങ്ങുകൾക്ക് ആഡംബരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നതായി നിരവധി പേർ പ്രതികരിച്ചു. വിവാഹങ്ങളുടെ പേരിൽ വൻ തോതിൽ ധൂർത്ത് നടക്കുന്നതായും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.
മാതൃകയായി മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി
വിവിധ തരം വിവാഹങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളുമാണ് ദിനംപ്രതി സാമൂഹികയിടങ്ങളിലേയ്ക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ആഡംബരവും അനാഡംബരവുമായ ചില വിവാഹങ്ങൾ പുത്തൻ ട്രൻഡുകൾക്ക് വഴി തെളിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്നാൽ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മഹോന്യാദവിൻ്റെ മകൻ്റെ കല്യാണം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാകുകയാണ്.
വളരെ ചുരുക്കം അഥിതികളെ മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സ്വകാര്യ വിവാഹമായിരുന്നു എന്ന് മഹോന്യാദവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മകന്റെ വിവാഹ ചടങ്ങുകള് ഏറ്റവും ലളിതമാക്കി നടത്താന് തന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണെന്നും മഹോന്യാദവ് പ്രതികരിച്ചു.
മകന് ഡോ അഭിമന്യു യാദവിന്റെ വിവാഹത്തില് നിന്ന് പൂര്ണമായും ആഡംബരങ്ങള് ഒഴിവാക്കി തികച്ചും സാമൂഹ്യ സൗഹാര്ദവും ലാളിത്യവും നിറഞ്ഞ ഒരു ചടങ്ങാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു എന്നും മഹോന്യാദവ് വ്യക്തമാക്കി. തൻ്റെ മൂത്ത മകൻ്റെ കല്യാണവും ലളിതമായ രീതിയിലാണ് നടത്തിയത്. ആകെ അൻപത് പേർ മാത്രം പങ്കെടുത്ത ലളിതമായ പരിപാടിയായിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ചെലവ് കുറയ്ക്കാനായി എന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിന് നല്കിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തില് വ്യക്തമാക്കി.
ALSO READ: മകന്റെ വിവാഹം സമൂഹ വിവാഹമാക്കി, അവയവം ദാനം ചെയ്തവര്ക്ക് ആദരവ്, ജീവിതത്തില് പുലര്ത്തുന്ന മൂല്യങ്ങളും ഭരണ നേട്ടങ്ങളും വിശദീകരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി