ETV Bharat / bharat

നൂറിന്‍റെ നിറവില്‍ കര്‍ണാടകയിലെ കശുവണ്ടി വ്യവസായം, മംഗലാപുരം കശുവണ്ടിക്ക് ആവശ്യക്കാരേറെ

ഗുണമേന്‍മ ഏറെയുള്ള മംഗലാപുരം കശുവണ്ടിക്ക് ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രിയമേറെയാണെങ്കിലും ആഗോളമാറ്റങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടില്ലെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാണെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വ്യവസായികള്‍ പറയുന്നത്

MANGULURU CASHEWS Cashew Manufacturers Association Cashew Development Corporation Jeppu Maidan Factory
100 Years for the cashew industry of coastal Karnataka (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 13, 2025 at 4:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

മംഗളുരു: കര്‍ണാടകയിലെ തീരദേശ ജില്ലകളിലെ കശുവണ്ടി സംസ്‌കരണ വ്യവസായം നൂറാം വര്‍ഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു. രാജ്യത്തെ കശുവണ്ടി കയറ്റുമതിയില്‍ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

Also Read: പടയില്‍ പന്തളം പിടിച്ച് ബിജെപി; ജില്ല പിടിച്ച് എല്‍ഡിഎഫും കിതച്ച് യുഡിഎഫും, പത്തനംതിട്ട ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍

എന്നാല്‍ വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് ഈ വ്യവസായം ഇന്ന് നേരിടുന്നത്. വിയറ്റ്‌നാം, ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കടുത്ത മത്സരമാണ് ഇതില്‍ പ്രധാനം. ഗുണമേന്‍മ ഏറെയുള്ള മംഗലാപുരം കശുവണ്ടിക്ക് ആഗോളതലത്തില്‍ പ്രിയമേറെയാണെങ്കിലും ആഗോളമാറ്റങ്ങള്‍ വേഗത്തില്‍ ഉള്‍ക്കൊണ്ടില്ലെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ ഭാവി അപകടത്തിലാണെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ വ്യവസായികള്‍ പറയുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദക്ഷിണ കന്നഡ, ഉഡുപ്പി ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് മാത്രം പ്രതിവര്‍ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം ടണ്‍ കശുവണ്ടിയാണ് പ്രതിവര്‍ഷം കയറ്റി അയക്കുന്നത്. ഇതില്‍ പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വിളയുന്ന കശുവണ്ടി. ബാക്കിയുള്ള 90 ശതമാനവും വിദേശരാജ്യങ്ങളായ ഐവറി കോസ്റ്റ്‌, ഘാന, ടാന്‍സാനിയ, തുടങ്ങിയ ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതാണ്.

MANGULURU CASHEWS Cashew Manufacturers Association Cashew Development Corporation Jeppu Maidan Factory
100 Years for the cashew industry of coastal Karnataka (ETV bharat)

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ കശുവണ്ടി സംസ്‌കരണം ആരംഭിച്ചത് 1920കള്‍ മുതലാണ്. മംഗളുരുവില്‍ 1925ല്‍ ആരംഭിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് കമ്പനിയായ പീയേഴ്‌സ് ലെസ്‌ലി ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന ഫാക്‌ടറിയാണ് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കശുവണ്ടി സംസ്‌കരണ കമ്പനി. പിന്നീട് ഈ കമ്പനി ജെപ്പു മെയ്‌ദന്‍ കമ്പനി എന്ന് പേര് മാറ്റി.

തുടക്കത്തില്‍ അഞ്ച് ഫാക്‌ടറികള്‍

1940ല്‍ ഈ തീരമേഖലില്‍ കേവലം അഞ്ച് ഫാക്‌ടറികള്‍ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നീട് ഒന്നൊന്നായി വരാന്‍ തുടങ്ങി. 1955ല്‍ കര്‍ണാടക കശുവണ്ടി ഉത്പാദക അസോസിയേഷന്‍(കെസിഎംഎ) സ്ഥാപിതമായി. 1978ല്‍ കര്‍ണാടക കശുവണ്ടി വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ നിലവില്‍ വന്നു. 1968ല്‍ ഐസിഎആര്‍-ഡിസിആര്‍ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം പുത്തൂരില്‍ സ്ഥാപിച്ചു.

250ലേറെ കമ്പനികള്‍, 70000 തൊഴില്‍

കര്‍ണാടകയിലെമ്പാടുായി 250ലേറെ കശുവണ്ടി സംസ്‌കരണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതില്‍ ഭൂരിഭാഗവും ദക്ഷിണ കന്നഡ-ഉഡുപ്പി ജില്ലകളിലാണ്. ഇവര്‍ ആകെ എഴുപതിനായിരത്തിലേറെ പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നല്‍കുന്നു. ഇതില്‍ 95ശതമാനവും സ്‌ത്രീകളാണ്. സംസ്ഥാനം ആകെ സംസ്‌കരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം ടണ്‍ കശുവണ്ടിയാണ്. രാജ്യത്ത് ആകെ സംസ്‌കരിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയുടെ 25ശതമാനം വരുമിത്. 2025 ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ഒക്‌ടോബര്‍ വരെ 3,45,133 മെട്രിക് ടണ്‍ കശുവണ്ടി ന്യൂ മാംഗ്ലൂര്‍ തുറമുഖം വഴി ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തു. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഇതേ കാലത്തെക്കാള്‍ 44 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇറക്കുമതി ചെയ്‌തത് കേവലം 2,38,880 ടണ്ണായിരുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ആകെ ഇറക്കുമതി 5.20 ലക്ഷം ടണ്ണിലെത്തുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ആഫ്രിക്കയിലും വിയറ്റ്നാമില്‍ നിന്നുമുള്ള മത്സരം, പ്രാദേശിക ഉത്പാദനമില്ലായ്‌മ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതിക്കാരും ഉപയോക്താക്കളും ഇന്ത്യയാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ അവര്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കശുവണ്ടിയുടെ 42ശതമാനവും സ്വയം സംസ്‌കരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ കശുവണ്ടി ഇറക്കുമതി 12 ലക്ഷം ടണ്ണിലേക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം വിയറ്റ്‌നാം 7.5ലക്ഷം ടണ്‍ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നു. ടണ്ണിന് 30 ഡോളര്‍ നിരക്കിലാണ് കയറ്റമതി. ഇന്ത്യയുടെ ചെലവ് 50 ഡോളറാണ്. കയറ്റുമതിയാകട്ടെ അന്‍പതിനായിരം ടണ്ണും. പ്രാദേശിക ഉത്പാദനം ഹെക്‌ടറില്‍ കേവലം 600 കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ്.അതേസമയം കമ്പോഡിയ, വിയറ്റ്നാം തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ ഹെക്‌ടറന് രണ്ട് ടണ്‍ എന്ന നിരക്കില്‍ കശുവണ്ടി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 1970 മുതല്‍ കര്‍ണാടകയിലെ സംസ്‌കരണം വര്‍ദ്ധിച്ചെങ്കിലും കൃഷി 25ശതമാനത്തില‍ താഴെയാണ്.

MANGULURU CASHEWS Cashew Manufacturers Association Cashew Development Corporation Jeppu Maidan Factory
100 Years for the cashew industry of coastal Karnataka (ETV bharat)

ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ അവരുടെ ഉത്പാദനത്തിന്‍റെ അന്‍പത് ശതമാനവും സംസ്‌കരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയാല്‍ നമ്മുടെ ഇറക്കുമതി വന്‍ തോതില്‍ കുറയുമെന്ന് നമ്മുടെ കശുണ്ടി വ്യവസായ രംഗം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കവെ കെസിഎംഎ മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ എ കെ റാവു ഇടിവിഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

MANGULURU CASHEWS Cashew Manufacturers Association Cashew Development Corporation Jeppu Maidan Factory
100 Years for the cashew industry of coastal Karnataka (ETV bharat)

കര്‍ണാടകയിലെ തീരമേഖലയുടെ സമ്പദ്ഘടനയുടെ അടിത്തറ നൂറ് വയസ് തികയുന്ന കശുവണ്ടി വ്യവസായമാണെന്ന് കല്‍ബാവി കണ്‍സ്യൂമര്‍ ഫുഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്‍റെ മാനേജിങ് ഡയറക്‌ടറും കെസിഎംഎയുടെ മുന്‍ അധ്യക്ഷനുായ പ്രകാശ് റാവു കല്‍ബാവി പറയുന്നു. വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിനും ഗ്രാമീണ വികസനത്തിനും ഈ വ്യവസായം വലിയ സംഭാവന നല്‍കി. മംഗലാപുരം പെരുമയ്ക്കും വിശ്വാസ്യതയ്ക്കും ഈ വ്യവസായം വലിയ സംഭാവന നല്‍കിയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

100 Years for the cashew industry of coastal Karnataka (ETV bharat)
MANGULURU CASHEWS Cashew Manufacturers Association Cashew Development Corporation Jeppu Maidan Factory
100 Years for the cashew industry of coastal Karnataka (ETV bharat)

TAGGED:

MANGULURU CASHEWS
CASHEW MANUFACTURERS ASSOCIATION
CASHEW DEVELOPMENT CORPORATION
JEPPU MAIDAN FACTORY
100 YEARS FOR THE CASHEW INDUSTRY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.