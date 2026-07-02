ശാരീരിക അവശതകള് കണക്കിലെടുക്കാതെ നൂറാം വയസിലും രോഗികള്ക്കായി സ്വയം സമര്പ്പിച്ച കര്മ്മയോഗിയായ ഭിഷഗ്വരന്
നൂറാം വയസിലും രോഗികളെ പരിചരിച്ച് തന്റെ കര്മ്മകാണ്ഡം തുടരുകയാണ് ഡോ കെ ജി മുഖര്ജി. പ്രായം തളര്ത്താത്ത ആ കര്മ്മയോഗിയെ അടുത്തറിയാം.
Published : July 2, 2026 at 11:56 AM IST|
Updated : July 2, 2026 at 12:06 PM IST
ഹൂഗ്ലി: ശാരീരികാവശതകള് ഒന്നും തന്നെ ഡോ.കാളിഗോപാല് മുഖര്ജി എന്ന രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകള് കണ്ട ആ കര്മ്മയോഗിയെ അലട്ടുന്നേയില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ കര്ത്തവ്യം തുടരുകയാണ്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ഹൂഗ്ലിയിലെ പാണ്ടുവയില് അദ്ദേഹം ഇന്നും രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നു.
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ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് തന്നെ സ്വര്ണമെഡലോടെ മെഡിക്കല് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ വ്യക്തി ആയിരുന്നു മുഖര്ജിയുടെ പിതാവ്. പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടര്ന്ന് കാളിഗോപാല് മുഖര്ജിയും വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്ത് തന്നെ എത്തി. കഠിനമായ രോഗങ്ങള് ബാധിച്ചവര്ക്ക് താങ്ങാകുക എന്നതാണ് തന്റെ ജന്മനിയോഗമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഒരു മാസം മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് 99 വയസ് പിന്നിട്ടു. നൂറാം വയസിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഡോ.മുഖര്ജി.
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അര്ബുദം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കണ്ണ് കവര്ന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തമായി സംസാരിക്കാനാകില്ല. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുന്നതിന് വാക്കറും ആവശ്യമാണ്. നിരവധി ശാരീരിക പരിമിതികളുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഇന്നും നിത്യവും രണ്ട് നേരം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നു. ഇപ്പോള് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാന് മകന് സൗമ്യമുഖര്ജിയുമുണ്ട്.
1927 മെയ് അഞ്ചിനാണ് കാളിഗോപാല് ജനിച്ചത്. ബര്ധമാനിലെ ഛോട്ടോബഹര്കുളി ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം പിറന്നത്. ഈ നൂറാം വയസിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചര്മ്മമെല്ലാം ഏതാണ്ട് ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരുകാലത്ത് കറുത്തിരുന്ന മുടികളെല്ലാം വെളുത്ത പഞ്ഞിക്കെട്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വിറയാര്ന്ന ശബ്ദത്തില് അതീവ മൃദുലമായി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു. പാണ്ടുവയിലെ സ്റ്റേഷന് റോഡിലുള്ള ബിഡിഒ ഓഫീസിന് സമീപം സ്വന്തം വീട്ടിലാണ് അദ്ദേഹം രോഗികളെ പരിചരിക്കാന് തുടങ്ങിയത്. ഈ നൂറാം വയസിലും ഇവിടെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നു-പ്രായം കേവലം ഒരു അക്കമാണെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊെണ്ട്.
കയ്യുറയും കഴുത്തില് തൂക്കിയ സ്റ്റെതസ്കോപ്പുമായി ഇരിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ പിതാവ് പാച്ചു ഗോപാല് മുഖര്ജി ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് സ്വര്ണമെഡലോടെയാണഅ വൈദ്യപഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയത്. പിതാവില് നിന്ന് പ്രചോദനമുള്ക്കൊണ്ട് തന്റെ ഗ്രാമത്തിലെ ദരിദ്രരായ ജനങ്ങളെ സേവിക്കാന് മുഖര്ജി സ്വയം തീരുമാനിച്ചു. ബര്ധാമനിലെ വിദ്യാലയത്തില് നിന്ന് സ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാസം പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ആര്ജികാര് മെഡിക്കല് കോളജില് അദ്ദേഹം എംബിബിഎസിന് പ്രവേശനം നേടുകയും പഠിക്കുകയും ഡോക്ടര് ആകുകയും ചെയ്തു. ഇതേസ്ഥാപനത്തില് നിന്ന് തന്നെ എംബിബിഎസും ഡിടിഎം ആന്ഡ് എച്ചും നേടിയ ശേഷം 1950ല് അദ്ദേഹം വൈദ്യവൃത്തിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു.
തുടക്കത്തില് അദ്ദേഹം ബുര്ദ്വാന് മെഡിക്കല് കോളജിലെ ഒരു ജീവനക്കാരനായാണ് പ്രവര്ത്തിച്ചത്. പിന്നീട് ഹൂഗ്ലിയിലെ പാണ്ടുവ ജാംഗ്രാമിലേക്ക് സേവനത്തിനായി എത്തുകയായിരുന്നു. അന്ന് മുതല് അദ്ദേഹം പാണ്ടുവയിലെ സ്ഥിരം താമസക്കാരനുമായി. ഗ്രാമീണ ജനതയെ സേവിക്കണമെന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിലൂടെ കാളിഗോപാല് മുഖര്ജി. കാലം പോകെ ജനങ്ങള്ക്കിടയില് അദ്ദേഹം പ്രിയങ്കരനായ ഡോക്ടറായി മാറി. പാണ്ടുവയിലെ ഗ്രാമീണ ജനതയും അര്ദ്ധനാഗരിക മേഖലകളില് നിന്നുള്ളവരും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്താന് തുടങ്ങി. ദീര്ഘകാലത്തെ ആതുരസേവനങ്ങളിലൂടെ ഡോ.കാളിഗോപാല് മുഖര്ജി ക്രമേണ പ്രദേശത്തെ പ്രമുഖനായി മാറി.
തുടക്കത്തില് കേവലം അഞ്ച് രൂപ മാത്രം ഫീസ് വാങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹം രോഗികളെ ചികിത്സിച്ചിരുന്നത്. ക്രമേണ ഈ തുക ഉയര്ന്നു. ഒരുപൈസ പോലും വാങ്ങാതെ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഒരു കാലവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം എട്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പാണ്. അന്ന് ഗ്രാമീണര്ക്ക് വൈദ്യപദങ്ങളായ രക്തപരിശോധന, ഇസിജി,യുഎസ്ജിഎസ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം തികച്ചും അപരിചിതമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഇദ്ദേഹം നല്കിയ മരുന്നുകളെല്ലാം അവരില് ഒരു മായാജാലം പോലെ പ്രവര്ത്തിച്ചു. രോഗികള് വളരെ പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ചു.
തന്റെ ദിവസം മുഴുവന് രോഗികള്ക്കായി നീക്കി വച്ചിരുന്ന ഒരുകാലമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. എന്നാല് പ്രായം അതിനെല്ലാം തടയിട്ടു. നിരവധി ശാരീരികാസ്വസ്ഥതകളുണ്ടായി. പക്ഷേ അപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് എന്നും ആതുരസേവനമെന്നാല് ധനസമ്പാദനത്തിനപ്പുറം രോഗീപരിചരണമായിരുന്നു. 2025ല് അര്ബുദത്തെ തുടര്ന്ന് ഒരു കണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടി വന്നതോടെ ഒരുകണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്മമായി മരുന്നുകള് കുറിച്ചു. എന്നിട്ടും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അദ്ദേഹം രോഗികളെ പരിശോധിക്കുന്നത് തുടര്ന്നു. വൈദ്യവൃത്തിയിലെ പെരുമയ്ക്കുമപ്പുറം നിരവധി സാംസ്കാരിക പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായിരുന്നു. ജത്ര എന്ന നാടോടി നാടകം, നാടകങ്ങള്, എന്നിവയില് അദ്ദേഹം എന്നും സജീവമായി. ഏകമകനായ സൗമ്യയ്ക്കും മരുമകള്ക്കും ചെറുമകള്ക്കുമൊപ്പമാണ്. ഡോ.മുഖര്ജി താമസിക്കുന്നത്. മകന് സൗമ്യ അദ്ദേഹത്തെ ഇടയ്ക്കിടെ സഹായിക്കാറുണ്ട്.
ദീര്ഘകാലമായി താന് വൈദ്യവൃത്തി തുടരുന്നുവെന്ന് ഡോ.കാളിഗോപാല് പറഞ്ഞു. എത്രവര്ഷമായെന്ന് പോലും തനിക്ക് കൃത്യമായി ഓര്മ്മയില്ല. രോഗികള് ഇപ്പോഴും എന്നെ കാണാനെത്തുന്നു. മുമ്പത്തെ പോലെ പക്ഷേ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാന് തനിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. കേവലം ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ട് മാത്രമാണ് താന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഒരു കണ്ണ് അര്ബുദം കവര്ന്നു. കടുത്ത കഴുത്ത് വേദനയുണ്ട്.വയസായിരിക്കുന്നു. ചില ദിവസങ്ങളില് അഞ്ച് രോഗികളെ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. ചിലപ്പോള് ഇത് പതിനഞ്ച് വരെയാകും. 76 കൊല്ലമായി വൈദ്യവൃത്തി തുടരുന്നു. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
മകന് സൗമ്യ മുഖര്ജി ഒരു മരുന്ന് വ്യവസായി ആണ്. പിതാവിന് നൂറ് വയസും ഒരു മാസവും പൂര്ത്തിയായെന്ന് സൗമ്യ പറയുന്നു. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താന് തങ്ങള് ആവതും ശ്രമിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല. താന് എപ്പോഴും പാവങ്ങളെ ചികിത്സിക്കാറുണ്ട്. അവര് വേറെ എവിടെ പോകാനാണ്. രോഗികള് ചികിത്സക്കാണ് വരുന്നത്. അവരോട് വരേണ്ടെന്ന് പറയാനാകില്ല. തുച്ഛമായ പണം വാങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹം രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നത്. കേവലം അഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് ആദ്യമൊക്കെ രോഗികളെ പരിചരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് അത് പത്തും ഇരുപതുമൊക്കെയായി ഉയര്ന്ന് അന്പത് രൂപ വരെയായി. വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം അവധിയെടുത്ത് വര്ഷത്തില് ബാക്കി മുഴുവന് ദിവസങ്ങളിലും അദ്ദേഹം രോഗികളെ പരിശോധിച്ചു. പിതാവിന് ഒരു കംപോണ്ടര് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് അയാളിപ്പോള് വിട്ടു പോയി. അത് കൊണ്ട് താനാണ് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും സൗമ്യ പറഞ്ഞു.
തന്നെയും ഈ ഡോക്ടര് കുട്ടിക്കാലത്ത് ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പാണ്ടുവ എംഎല്എ തുഷാര് മജുംദാര് പറയുന്നു. തന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റി. രക്തപരിശോധനയ്ക്കോ തീവ്ര ചികിത്സകള്ക്കോ ഒന്നും അന്ന് യാതൊരു സൗകര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രോഗിയുടെ നാഡിമിടുപ്പില് നിന്ന് രോഗം തിരിച്ചറിയാന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. ഈ നൂറാം വയസിലും അദ്ദേഹം തന്റെ കര്മ്മ സപര്യ തുടരുകയാണ്. ദൈവവുമായി ആര്ക്കെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കില് അത് ഈ ഡോക്ടര്ക്കാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യപരിചരണത്തിന് നിര്ണായക സംഭാവന നല്കുന്നു.