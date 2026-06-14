ഇ-100 യുഗത്തിന് തുടക്കം; നൂറ് ശതമാനം എഥനോൾ ഇന്ധനത്തിന് അംഗീകാരം നൽകി കേന്ദ്രം
എഥനോൾ ഇന്ധനമായി വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിയമപരമായ അംഗീകാരം നൽകുന്ന നിയമാവലിയിൽ നിതിന് ഗഡ്കരി ഒപ്പുവച്ചു.
Published : June 14, 2026 at 3:56 PM IST
മുംബെ: നൂറ് ശതമാനം എഥനോൾ വാഹന ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാൻ അനുമതി നൽകുന്ന പ്രസ്താവനയിൽ കേന്ദ്ര ഗതാഗത ദേശീയപാത മന്ത്രി നിതിന് ഗഡ്കരി ഒപ്പുവച്ചു. ഇന്ത്യയുടെ വാഹന, ഊർജ മേഖലകളിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുമെന്നും ഇത്തരമൊരു നീക്കം ഇന്ധന ഇറക്കുമതി ആശ്രിതത്വം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും നിതിന് ഗഡ്കരി വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണത്തിൻ്റെ 12 വർഷം പൂർത്തിയാകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഗഡ്കരി.
"ഇന്നലെ രാത്രി, നൂറ് ശതമാനം എഥനോൾ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലിൽ ഞാൻ ഒപ്പുവച്ചു, തുടർന്നുള്ള നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളും നൽകി. പെട്രോളിന് പ്രായോഗികമായ ഒരു ബദലായി എഥനോൾ ഉയർന്നുവരും. 22 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇറക്കുമതി ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും," മന്ത്രി പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന് 22 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഇറക്കുമതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ, ഈ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം.
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#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari says, “Last night at 8 PM, I signed the file, finalising the regulations to legally authorise the use of 100% ethanol. I am delighted to share that I, along with Hardeep Singh Puri, had the opportunity to launch the 100%… pic.twitter.com/BDIyTZGZF4— ANI (@ANI) June 13, 2026
ക്രമേണ ഗ്യാസും രാജ്യത്ത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടും. പെട്രോളിനും ഡീസലിനും ഒരു ബദൽ തയ്യാറാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നൂറ് ശതമാനം എഥനോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യുവൽ മോഡലിൽ പുറത്തിറക്കുന്ന മാരുതി സുസുക്കിയുടെ വാഗണാറിൻ്റെ ലോഞ്ചിംഗിൽ പങ്കെടുത്തതിനെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ചു. ഇ 100 ചട്ടങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നതോടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലുള്ള ആഭ്യന്തര-ആഗോള വാഹന നിർമാതാക്കൾക്ക് ഉത്പാദന ശൈലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടി വരും.
100% എഥനോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാരുതി സുസുക്കി വാഗണാർ പുറത്തിറക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. പുറത്തിറക്കിയ മോട്ടോർസൈക്കിളുകളിൽ അഞ്ചിൽ മൂന്നെണ്ണം ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. കൂടാതെ ഹീറോയുടെ രണ്ട് മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾ ഇതിനകം 100% എഥനോളിൽ പുറത്തിറക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ, ടൊയോട്ട, സുസുക്കി, ഹ്യുണ്ടായ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളും പൂർണമായും 100% എഥനോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വാഹനങ്ങൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ ആശയത്തിനെതിരെ എതിർപ്പുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നതായും ചില തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതായും കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഞാൻ ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പലരുമായും ചർച്ച ചെയ്ത സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവർ ഈ ആശയത്തെ പരിഹസിക്കുകയും തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനെ വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജൂൺ 4 ന് മാരുതി സുസുക്കിയുടെ ഫ്ലെക്സ്-ഫ്യൂവൽ കാർ ലോഞ്ച് ചടങ്ങിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ഹർദീപ് പുരിയും നിതിൻ ഗഡ്കരിയും പങ്കെടുത്തു. വിവിധ മേഖലകളിലായി ഒന്നിലധികം പദ്ധതികൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
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"നാഗ്പൂരിൽ വിവിധ മേഖലകളിലായി ഗണ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഓക്സിജൻ പാർക്ക്, ബേർഡ്സ് പാർക്ക് തുടങ്ങിയ പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ പാർക്കും വികസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മെട്രോയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി, മൂന്നാം ഘട്ടത്തിനായുള്ള വിശദമായ പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് (ഡിപിആർ) ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എയിംസ് നാഗ്പൂർ, ഐഐഎം, നാഷണൽ ലോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഐഐഐടി ബുട്ടിബോറി തുടങ്ങിയ പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിതമായി," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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