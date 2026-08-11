തമിഴ്നാടിനെ ഞെട്ടിച്ച സ്കൂൾ തട്ടിപ്പ്: ഡി.എം.കെ നേതാവ് അരശകുമാര് അറസ്റ്റില്, 100 കോടിയുടെ സാമ്രാജ്യം തകർത്ത് പൊലീസ്
സ്കൂളുകൾക്ക് സ്ഥിരം അംഗീകാരം വാങ്ങിനൽകാം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താം, DTCP/CMDA തുടങ്ങിയ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ നിയമപരമായ അനുമതികൾ നേടിത്തരാം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ സ്കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്ന് കോടികൾ കൈക്കലാക്കിയത്.
Published : August 11, 2026 at 10:27 AM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകൾക്ക് സ്ഥിരം അംഗീകാരവും സർക്കാർ അനുമതികളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 100 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഡിഎംകെ പ്രസ് കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ബി.ടി. അരശകുമാറിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. ചെന്നൈ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നടത്തിയ വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലാണ് തട്ടിപ്പിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്.
വ്യാജ സംഘടന; വൻ വാഗ്ദാനങ്ങൾ
ചെന്നൈ സാലിഗ്രാമം കേന്ദ്രീകരിച്ച് 'തമിഴ്നാട് പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് അസോസിയേഷൻ' എന്ന പേരിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചായിരുന്നു അരശകുമാറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം. സ്കൂളുകൾക്ക് സ്ഥിരം അംഗീകാരം വാങ്ങിനൽകാം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താം, DTCP/CMDA തുടങ്ങിയ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ നിയമപരമായ അനുമതികൾ നേടിത്തരാം എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചാണ് ഇയാൾ സ്കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്ന് കോടികൾ കൈക്കലാക്കിയത്.
പണം വാങ്ങിയ ശേഷം വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുകയും തുക തിരികെ നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായത്. നിലവിൽ 160-ലധികം പരാതികളാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലെ രഹസ്യ യോഗങ്ങൾ
തമിഴ്നാടിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സ്വകാര്യ സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻ്റുകളെ വലയിലാക്കാൻ അരശകുമാർ വൻ പദ്ധതിയാണ് തയ്യാറാക്കിയത്. ചെന്നൈ വടപളനിയിലെ പ്രമുഖ ആഡംബര ഹോട്ടലുകളിലും പോരൂരിലെ കല്യാണമണ്ഡപങ്ങളിലും വച്ച് സ്കൂൾ പ്രതിനിധികളുടെ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർത്തായിരുന്നു പണപ്പിരിവ്. 2024 മുതൽ ഈ തട്ടിപ്പ് സജീവമായി നടന്നിരുന്നതായാണ് അന്വേഷണസംഘം കണ്ടെത്തിയത്.
ഗുണ്ടാ ആക്ട് പ്രകാരം നടപടി; ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു
കേസിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ചെന്നൈ പൊലീസ് കമ്മീഷണർ അമൽരാജിൻ്റെ ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് അരശകുമാറിനെതിരെ ഗുണ്ടാ ആക്ട് പ്രകാരം നടപടിയെടുത്തു. കൂടാതെ, പ്രതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 61 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പൊലീസ് മരവിപ്പിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളിലൂടെ മാത്രം 14 കോടിയിലധികം രൂപ ഇയാൾ കൈപ്പറ്റിയതായി 120 സ്കൂൾ അധികൃതർ നൽകിയ പരാതിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ 17 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിന് കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതായാണ് വിവരം.
ബന്ധുക്കളും ജയിലിൽ
സേലം, ഈറോഡ്, കോയമ്പത്തൂർ തുടങ്ങിയ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ജില്ലകളിലെ സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളെയാണ് പ്രതികൾ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടത്. സ്കൂൾ അധികൃതരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടാൻ അരശകുമാറിനെ സഹായിച്ച ബന്ധുക്കളായ രാജ (39, മധുര), സുരേഷ് (49, തിരുച്ചിറപ്പള്ളി) എന്നിവരെയും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ നിലവിൽ പുഴൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്.
തട്ടിയെടുത്ത പണം ഉപയോഗിച്ച് സ്വത്തുക്കൾ വാങ്ങി കൂട്ടിയെന്നും, ഈ മാഫിയയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ പങ്കുണ്ടോ എന്നും അറിയാൻ സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കേസിൽ ഒളിവിൽ പോയ മുത്തുകുമാർ എന്നയാൾക്കായി പൊലീസ് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
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