"സൈന്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് പത്ത് ശതമാനം പേര്‍", വിവാദത്തിന് തീ കൊളുത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്‌താവന

ജോലികൾ, സായുധ സേനകൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്നിവ 10 ശതമാനത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 90 ശതമാനത്തിന് യഥാർത്ഥ പ്രാതിനിധ്യമില്ല.

RAHUL GANDHI AGAINST BJP BIHAR ELECTION 2025 rahul gandhi bihar election rahul remark on army
Rahul Gandhi (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2025 at 12:01 PM IST

പട്‌ന: ബിഹാറില്‍ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനിടെ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തി ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പുതിയ പ്രസ്‌താവന. രാജ്യത്തെ 10 ശതമാനമുള്ള ജനസംഖ്യയാണ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു രാഹുലിൻ്റെ പ്രസ്‌താവന. ഉന്നത ജാതിയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ക്കാണ് ഉയര്‍ന്ന സ്ഥാനങ്ങളില്‍ ജോലി ലഭിക്കുന്നതെന്നും പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നുമുള്ള തരത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിൻ്റെ പരാമര്‍ശം.

"രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 10% പേർക്ക് മാത്രമേ കോർപ്പറേറ്റ് മേഖലകളിലും, ഉദ്യോഗസ്ഥവൃന്ദത്തിലും, നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. സൈന്യം പോലും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ബാക്കിയുള്ള 90% - പിന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങൾ, ദലിതർ, പട്ടികവർഗക്കാർ, ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ - എവിടെയും കാണാനില്ല," വ്യാഴാഴ്‌ച നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി ബിഹാറിലെ ഔറംഗാബാദിലും കുടുംബയിലും പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനിടെ രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

"ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 500 കമ്പനികൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ല, അവരെല്ലാം ആ മികച്ച 10 ശതമാനത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവർ ജോലികൾ, സായുധ സേനകൾ, രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്ത് എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ശേഷിക്കുന്ന 90 ശതമാനത്തിന് യഥാർത്ഥ പ്രാതിനിധ്യമില്ല," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജനസംഖ്യയുടെ 90 ശതമാനവും, ദരിദ്രരും, പിന്നാക്കക്കാരും, ആദിവാസികളുമാണ്. ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും അന്തസോടേയും അവസരങ്ങളോടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എപ്പോഴും അവർക്കൊപ്പമാണ് നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യവ്യാപകമായി ജാതി സെൻസസിനായി കോണ്‍ഗ്രസും പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്ത് അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന 90% ഇന്ത്യക്കാരെയും അത്തരമൊരു സെൻസസിലൂടെ തിരിച്ചറിയുമെന്നും അവരുടെ അവകാശങ്ങളും ഭരണഘടനാ ഉറപ്പുകളും സംരക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലെ ജനസംഖ്യയുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകൾ അധികാരത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യേകാവകാശങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയതോതിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം തുടർന്നു പറഞ്ഞു.

രാഹുല്‍ സൈന്യത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന് ബിജെപി

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്ക് പിന്നാലെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. രാഹുല്‍ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തെ അപമാനിക്കുകയും സമൂഹത്തെ ജാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്ന് ബിജെപി വിമര്‍ശിച്ചു."രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പോൾ സായുധ സേനയിൽ ജാതി അന്വേഷിക്കുകയാണ്, 10 ശതമാനം ആളുകൾ മാത്രമാണ് അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെറുപ്പ് ഇന്ത്യയോട് തന്നെയുള്ള വെറുപ്പായി മാറിയിരിക്കുന്നു," ബിജെപി വക്താവ് സുരേഷ് നഖുവ പറഞ്ഞു.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടേത് 'വ്യാജ ബിരുദം'

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി വ്യാജ ബിരുദം കൈവശം വച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിസംഗതയ്ക്ക് കാരണം അതാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ട പ്രചാരണത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസം തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്‌ത് ബിഹാറിൽ നടത്തിയ റാലിയിലാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമര്‍ശിച്ച് പ്രസ്‌താവനയിറക്കിയത്.

പുരാതന കാലത്ത്, "ചൈന, ജപ്പാൻ, കൊറിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദ്യാർഥികൾ പ്രവേശനം തേടി എത്തിയിരുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച സർവകലാശാലകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു നളന്ദ എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു."എന്നാൽ നരേന്ദ്ര മോദിക്ക് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു വിലയും ഇല്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വ്യാജമായ ഒരു ബിരുദമുണ്ട്," രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു. ഇന്ത്യാ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ നളന്ദയിൽ ഉന്നത പഠനത്തിനുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം നിർമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

