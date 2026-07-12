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ഒമാൻ തീരത്ത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കപ്പലിൽ 11 ഇന്ത്യക്കാർ; ഒരംഗത്തെ കാണാനില്ല, അപലപിച്ച് ഇന്ത്യ

കാണാതായ ഒരാൾക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ വാണിജ്യ ഷിപ്പിംഗും സിവിലിയൻ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

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Representational image (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 12, 2026 at 3:53 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഒമാൻ തീരത്ത് ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കപ്പലിൽ 11 ഇന്ത്യക്കാർ. ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ കാണാതായതായി ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 11 ഇന്ത്യക്കാരുമായി സഞ്ചരിച്ച വാണിജ്യ കപ്പലായ ജിഎഫ്എസ് ഗാലക്‌സിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് ഒരാളെ കാണാതായത്. അദ്ദേഹത്തിനായുള്ള തെരച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

മലയാളി ഉൾപ്പെടെ 11 ഇന്ത്യൻ ജീവനക്കാരുണ്ടായിരുന്ന സൈപ്രസ് പതാക ഘടിപ്പിച്ച ഈ കപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ്റെ ഇസ്‌ലാമിക് റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സ് (IRGC) ആണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഇതേത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ യുഎസും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സംഘർഷം കടുക്കുകയാണ്.

വാണിജ്യ കപ്പലിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തെ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. ഈ മേഖലയിലെ കപ്പലുകൾക്ക് നേരെയുള്ള തുടർച്ചയായ ആക്രമണങ്ങൾ അതീവ ഉത്കണ്ഠാകുലമാണെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി. ഒമാനിലെ എംബസി സ്ഥിതിഗതികൾ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ ഒമാനി അധികൃതരുമായി ഏകോപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്നും പ്രസ്‌താവനയിൽ പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതകളിലൂടെയുള്ള തടസ്സമില്ലാത്ത കപ്പൽ ഗതാഗതവും വ്യാപാര സ്വാതന്ത്ര്യവും എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേഖലയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അതീവ ആശങ്കാജനകമാണെന്നും, നയതന്ത്ര ചർച്ചകളിലൂടെ സമാധാനം തിരികെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഇന്ത്യ പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചു.

ചരക്കുകപ്പലിന് നേരെ ഇറാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്ക ഈ ആഴ്ചയിലെ തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ട ശക്തമായ സൈനിക തിരിച്ചടി ഇറാനിൽ ആരംഭിച്ചു. യുഎസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്സിലൂടെഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിൻ റൂമിന് കനത്ത കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും കപ്പലിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടാകുകയും ചെയ്തതായി യുഎസ് സൈന്യം അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് കപ്പലിന് യാത്ര തുടരാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥിതിയാണ്.

​മേഖലയിൽ സിവിലിയൻ കപ്പലുകളെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഇത് ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യയും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

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ഫെബ്രുവരി 28ന് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതൽ ഇറാൻ്റെ നിരന്തര ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ഇരയാകുന്ന ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ പുതിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. ലോക ഊർജ വിപണിയിൽ നിർണായകമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പൽ ഗതാഗതം സ്വതന്ത്രമാക്കണമെന്ന് അമേരിക്കയും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനിടെയാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ. പതിറ്റാണ്ടുകളായി അന്താരാഷ്ട്ര ജലപാതയായി കണക്കാക്കുന്ന ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്കാണെന്നും, ഇതുവഴി പോകുന്ന കപ്പലുകൾ ടെഹ്‌റാന് ഫീസ് നൽകണമെന്നുമാണ് ഇറാൻ്റെ നിലപാട്. യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് ലോകത്തെ എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതക വ്യാപാരത്തിൻ്റെ അഞ്ചിലൊന്നും ഈ കടലിടുക്കിലൂടെയാണ് നടന്നിരുന്നത്.

അമേരിക്കൻ യുദ്ധനീക്കങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സജീവ പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിച്ച് ആരോപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ ഇത് നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1991ലെ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ബഹ്റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ അമേരിക്കയ്ക്ക് വലിയ സൈനിക താവളങ്ങളുണ്ട്. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ അഞ്ചാം കപ്പൽപ്പടയുടെ ആസ്ഥാനം ബഹ്റൈനിലാണ്. അതിനിടെ ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൻ്റെ പൂർണ നിയന്ത്രണം തങ്ങൾക്കാണെന്ന് ഇറാൻ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും, ഇറാനെ ഒഴിവാക്കി ഒമാൻ്റെ സമുദ്രാതിർത്തിയിലൂടെയുള്ള തെക്കൻ പാത ഉപയോഗിക്കാൻ അമേരിക്ക നാവികർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. അമേരിക്കൻ നാവികസേനയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ജോയിൻ്റ് മാരിടൈം ഇൻഫർമേഷൻ സെൻ്റർ വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയ ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

COMMERCIAL VESSEL GFS GALAXY
11 INDIAN NATIONALS ON IRAN BOARD
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HORMUZ AS IRAN US ATTACK
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