രാജ്യാന്തര ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തെ വലയിലാക്കി സിബിഐ; മലയാളികളുള്‍പ്പെടെ 10 പേർകൂടി പിടിയിൽ

50 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നതാണ് കേസ്. മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായതെന്ന് പൊലീസ്.

Representative Image (ANI)
By ANI

Published : December 16, 2025 at 4:52 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: അന്താരാഷ്ട്ര ഡിജിറ്റൽ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മലയാളികളുള്‍പ്പെടെ 10 പേർകൂടി പിടിയിൽ. മുഖ്യസൂത്രധാരൻ ഉൾപ്പെടെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ വലയിലായതെന്ന് പൊലീസ്. ഡൽഹി, മുംബൈ (മഹാരാഷ്ട്ര), കേരളം, ഒഡീഷ, പഞ്ചാബ്, ഉത്തർപ്രദേശ്, ഹരിയാന എന്നീ ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്.

50 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നതാണ് കേസ്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൻ‌സി‌ആർ‌പിയിൽ (നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടൽ) 61 പരാതികളാണ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. നേരത്തെ നാല് വിദേശ പൗരന്മാരും 58 കമ്പനികളും ഉൾപ്പെടെ 17 പ്രതികൾക്കെതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ മൂന്ന് പേരുടെ അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ലോൺ ആപ്പുകൾ, വ്യാജ ജോലി ഓഫറുകൾ, ഓൺലൈൻ ഗെയിമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയിലൂടെയാണ് തട്ടിപ്പ് നടന്നിരുന്നത്. സിബിഐ ഏറ്റെടുത്ത കേസിൽ 111 ഷെൽ കമ്പനികൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ‍ഡൽഹി പൊലീസ് റെയ്‌ഡ് നടത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. സംഘത്തിനെതിരെ 60 ഓളം പരാതികൾ പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബർ 14ന് മറ്റൊരു സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിനെതിരെ സിബിഐ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചിരുന്നു.

നൂറുകണക്കിന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍ വഴി രൂപ കൈമാറ്റം നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. 2020 മുതൽ രാജ്യത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സൈബർ തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളെയാണ് സിബിഐ പുട്ടിയത്. ഇവരെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സിബിഐ പുറത്തുവിട്ടില്ല. മറ്റ് പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ഏജൻസി പുറത്തിവിട്ടില്ല.

നേരത്തെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർണാടക, തമിഴ്‌നാട്, കേരളം, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നേരത്തെ സിബിഐ റെയ്‌ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വ്യാജ രേഖകളുടെ ഉപയോഗം, 2019ലെ അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപ പദ്ധതികളുടെ നിരോധന നിയമം എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളത്. സൈബർ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലകൾക്കെതിരായ സിബിഐയുടെ ഓപ്പറേഷൻ ചക്ര-വിയുടെ ഭാഗമാണ് അറസ്റ്റ്.

തട്ടിപ്പുകള്‍ വ്യാപകമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വാട്‌സ്‌ആപ്പ് പോലുള്ള മെസേജിങ് ആപ്പുകൾ ഇനി മുതൽ സജീവ സിം കാർഡിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തനക്ഷമമാവൂ എന്ന് ടെലികോം വകുപ്പ് നിർബന്ധമാക്കിയിരുന്നു. ദേശിയ സുരക്ഷ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പൗരന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയായിരുന്നു ടെലികോം വകുപ്പിൻ്റെ നടപടി.

