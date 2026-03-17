കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി വിതറി ഒരു കോടി കവർന്നു; പ്രതികൾ അറസ്‌റ്റിൽ, അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി പൊലീസ്

കവർച്ച ഗൂഢാലോചന നടത്തി ചെയ്‌തതാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നു. പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 17, 2026 at 4:08 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കണ്ണിൽ മുളകുപൊടി വിതറി ഒരു കോടി രൂപ കവർന്ന കേസിൽ നാലംഗസംഘം അറസ്‌റ്റിൽ. ഹൈദരാബാദ് കുക്കട്ട്പള്ളിയിലാണ് സംഭവം. പണവുമായി ഇന്നലെ (മാർച്ച് 17) രാത്രിയിൽ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ബഹദൂർപുര നിവാസികളായ കുസ്രു അസീമുദ്ദീൻ എന്നിവർക്ക് നേരെയാണ് നാലംഗസംഘത്തിൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് ഇരകൾ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.

കവർച്ചാ സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം. അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്‌തു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതികളെപ്പറ്റിയുള്ള വിശദ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഷംഷാബാദിനടുത്ത് നിന്നാണ് നാല് പ്രതികളെ കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്തത്.

രാത്രിയിൽ പണവുമായി പോകുകയായിരുന്ന യുവാക്കളെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും കണ്ണിലേയ്‌ക്ക് മുളകുപൊടി വിതറുകയും ചെയ്‌തു. പിന്നീട് ഇരകളുടെ കൈയിലിരുന്ന പണവുമായി പ്രതികൾ രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സമീപത്തുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. പിന്നീട് പ്രതികളെ അതിവേഗം പിടികൂടുകയായിരുന്നു എന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സൂചനകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അറസ്‌റ്റ് നടന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പ്രതികളുടെ ഐഡൻ്റിൻ്റി ഇതുവരെ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. പ്രതികൾ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് നടത്തിയതാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്. അക്രമികൾക്ക് പണത്തെക്കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി വിവരം ലഭിച്ചിരിക്കാം. കുറ്റകൃത്യം നടപ്പിലാക്കിയ രീതി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയതാണെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തെത്തുടർന്ന് ഒന്നിലധികം ടീമുകളെ വിന്യസിച്ചാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്. പ്രതികളുടെ നീക്കങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി നഗരത്തിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചു. ഇരകളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പണത്തിൻ്റെ ഉറവിടം എവിടെനിന്നാണെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കവർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. ഇരകൾ പണം നിയമവിരുദ്ധമായാണോ കയ്യിൽ വച്ചത് എന്നും അന്വേഷിക്കുമെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് അധികൃതർ ഉറപ്പുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പ്രദേശത്ത് നിരവധി മേഖലകളിൽ പൊലീസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വലിയ തുക ആളുകൾ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്‌പദമായി എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു.

