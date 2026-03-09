ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുമായി സെലോ ഇലക്ട്രിക്: 69,990 രൂപ വിലയിൽ
ഇന്നലെ അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുമായി സെലോ ഇലക്ട്രിക് എത്തിയത്. രാജ്യത്തുടനീളം ഇതിന്റെ 999 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന കമ്പനിയായ സെലോ ഇലക്ട്രിക് തങ്ങളുടെ നൈറ്റ്പ്ലസിന്റെ റാണി എഡിഷൻ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ഈ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഇന്നലെ (മാർച്ച് 8) പുറത്തിറക്കിയത്. രാജ്യത്തുടനീളം ഇതിന്റെ 999 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
വെളുത്ത പാനലുകളും മറ്റ് ഘടകങ്ങളുമുള്ള ബേബി പിങ്ക് കളർ സ്കീമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത. ഇത് സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്ക് നൽകുന്നു. എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഒഴികെ റാണി എഡിഷൻ നിലവിലുള്ള നൈറ്റ്പ്ലസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അതിനാൽ തന്നെ സവിശേഷതകളും സമാനമാണ്. നൈറ്റ്പ്ലസിന്റെ റാണി എഡിഷന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
നൈറ്റ്പ്ലസ് റാണി എഡിഷൻ: വില, ലഭ്യത
നൈറ്റ്പ്ലസിന്റെ റാണി എഡിഷന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 69,990 രൂപയാണ്. 999 യൂണിറ്റുകളിലും ബേബി പിങ്ക് നിറമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ത് സെലോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (zeloelectric.in) വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ അംഗീകൃത ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ ബുക്ക് ചെയ്യാം.
നൈറ്റ്പ്ലസ് റാണി എഡിഷൻ: ബാറ്ററി, ചാർജിങ്, സവിശേഷതകൾ
നൈറ്റ്പ്ലസ് റാണി എഡിഷനിൽ 1.8kWh പോർട്ടബിൾ ലിഥിയം അയൺ ഫോസ്ഫേറ്റ് (LFP) ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നീക്കം ചെയ്യാനും പ്രത്യേകം ചാർജ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് 5A ഹോം പവർ സോക്കറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല. ഇത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിന് പിന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇത് ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 80 ശതമാനം ചെയ്യാം. ഏകദേശം 2.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 80 ശതമാനം ചാർജ്ജ് എത്തും. ഒറ്റ ചാർജിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് കഴിയുമെന്ന് സെലോ അവകാശപ്പെടുന്നു. നൈറ്റ്പ്ലസ് റാണി എഡിഷന്റെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 2.01 bhp പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് 55 കിലോമീറ്റർ വേഗത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഹിൽ ഹോൾഡ് കൺട്രോൾ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഫോളോ-മീ-ഹോം ഹെഡ്ലാമ്പ്, യുഎസ്ബി ചാർജിംഗ് പോർട്ട്, പോർട്ടബിൾ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്.
"ചലിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാത്തിലും മാറ്റം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ ദിവസവും സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാണ് റാണി എഡിഷൻ നിർമ്മിച്ചത്. സെലോ ഇലക്ട്രിക് സഹസ്ഥാപകനായ ആദിത്യ ബഹേതി പറഞ്ഞു,
