യൂട്യൂബിന്‍റെ ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചർ ഇനി മലയാളം ഉൾപ്പെടെ 27 ഭാഷകളിൽ: എങ്ങനെ ലഭ്യമാകും?

മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളടക്കം ആകെ 27 ഭാഷകളിൽ ഇനി മുതൽ ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചർ ലഭ്യമാവും. കൂടുതലറിയാം...

YOUTUBE AUTO DUBBING FEATURE YOUTUBE AUTO DUBBING YOUTUBE DUBBING യൂട്യൂബ് ഓട്ടോ ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചർ
Preferred Language Settings enable users to select their favourite languages for video audios, titles, and descriptions. (Image Credit: Google Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 6, 2026 at 5:19 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: യൂട്യൂബിന്‍റെ ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ടൂളിൽ പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റുമായി ഗൂഗിൾ. ഓട്ടോ ഡബ്ബിങ് ടൂൾ ഇപ്പോൾ 27 ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ മറ്റ് ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായാണ് ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് സ്വയമേവ വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.

കാണികൾക്ക് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർമാരുടെ വീഡിയോകൾ ഭാഷാ തടസമില്ലാതെ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് യൂട്യൂബിന്‍റെ ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചറിനെ സവിശേഷമാക്കുന്നത്. ലോകത്തിന്‍റെ വിവിധ കോണിലുള്ളവർ വ്യാപകമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് കണക്കിലെടുത്ത് ഫീച്ചർ കൂടുതൽ ഭാഷകളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 27 ഭാഷകളിലാണ് ഇനി മുതൽ ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ടൂൾ ലഭ്യമാവുക.

ശരാശരി 6 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കുറഞ്ഞത് 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ചെയ്‌ത വീഡിയോകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞതായാണ് യൂട്യൂബ് പറയുന്നത്. ആളുകൾ ഭാഷ പോലുമറിയാതെ മറ്റ് പല ഭാഷകളിലെയും വീഡിയോകൾ ഈ ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടെന്നതിന്‍റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവാണിത്. ഓട്ടോ ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചർ ഏതൊക്കെ ഭാഷകളിൽ പിന്തുണയ്‌ക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 27 ഭാഷകൾ
മലയാളം, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, ഹിന്ദി, ബംഗാളി, പഞ്ചാബി, അറബിക്, ഉറുദു, ചൈനീസ്, ചൈനീസ് (പരമ്പരാഗതം), ഡച്ച്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഹീബ്രു, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഇറ്റാലിയൻ, ജാപ്പനീസ്, കൊറിയൻ, പോളിഷ്, പോർച്ചുഗീസ്, റൊമാനിയൻ, റഷ്യൻ, സ്പാനിഷ്, സ്വാഹിലി, തായ്, തുർക്കിഷ്, ഉക്രേനിയൻ, വിയറ്റ്നാമീസ് എന്നീ ഭാഷകളിലുള്ള വീഡിയോകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ടൂൾ വഴി സാധിക്കും.

എക്‌സ്‌പ്രസീവ് സ്‌പീച്ച് ഫീച്ചർ
ഓട്ടോ ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചറിന് പുറമെ, എക്‌സ്‌പ്രസീവ് സ്‌പീച്ച് ഫീച്ചറും യൂട്യൂബ് നൽകുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്വാഭാവികവും, വികാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതും, റോബോട്ടിക് ശബ്ദമല്ലാത്തതുമായ രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത എഐ പവേർഡ് ഫീച്ചറാണ് ഇത്. യഥാർത്ഥ ശബ്‌ദമായി തോന്നുമെന്നതിനാലും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വികാര6ം സംഭാഷണങ്ങളിൽ വരുമെന്നതിനാലും ഇത് ആളുകൾക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്‌ട്ടമാകും. നിലവിൽ ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഹിന്ദി, ഇന്തോനേഷ്യൻ, ഇറ്റാലിയൻ, പോർച്ചുഗീസ്, സ്പാനിഷ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എട്ട് ഭാഷകളിൽ ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാണ്.

ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?
വീഡിയോ ഓഡിയോകൾ, ശീർഷകങ്ങൾ, വിവരണങ്ങൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യാനാകും. ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് പരിശോധിക്കാം. മൊബൈൽ ആപ്പിൽ, ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ടൂളിൽ ആവശ്യമുള്ള ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമെടുത്ത് Settings തെരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് Languages ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് Preferred languages സെലക്‌ട് ചെയ്‌ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടമുള്ള ഭാഷകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

അതേസമയം നിങ്ങളൊരു ഡെസ്‌ക്‌ടോപ് ഉപയോക്താവ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ ചിത്രമെടുത്ത് Settings തെരഞ്ഞെടുക്കുക. തുടർന്ന് Playback & Performance ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത് Language സെലക്‌ട് ചെയ്‌ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്‌ട്ടമുള്ള ഭാഷകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം.

വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർക്ക് ഓട്ടോ-ഡബ്ബിങ് ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം?
അതേസമയം നിങ്ങളൊരു യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർ ആണെങ്കിൽ, വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്‌തതിനു ശേഷം യൂട്യൂബ് സ്വമേധയാ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്‍റിലെ ഭാഷ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി ഡബ്ബ് ചെയ്യും. ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത വീഡിയോകൾ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതിനായി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

  • യൂട്യൂബ് അഡ്വാൻസ്‌സ് സെറ്റിങ്സ് സെലക്‌ട് ചെയ്യുക
  • 'യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോ' എന്ന ഓപ്‌ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • തുടർന്ന് ഭാഷാ വിഭാഗത്തിലേക്ക് പോയി ആവശ്യമുള്ള ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഭാഷയിൽ ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാനാകും. ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ തൃപ്‌തികരമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്‌ഷനുമുണ്ടാകും. അതേസമയം ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത വീഡിയോ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ശരിയാണോയെന്ന് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷനും യൂട്യൂബ് നൽകും.

ഓട്ടോ ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത വീഡിയോകളിൽ അതിന്‍റെ ലേബൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ഓട്ടോ ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത വീഡിയോകൾ മനസിലാക്കാൻ കാണികൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. ഡബ്ബ് ചെയ്‌ത വീഡിയോയെ ട്രാക്ക് സെലക്‌ടർ ഉപയോഗിച്ച് വീഡിയോ നിർമിച്ച ഒറിജിനൽ ഭാഷയിലേക്ക് മാറ്റാനും സാധിക്കും. തുടർന്ന് കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോകൾക്കായി മുൻകൂട്ടി ഭാഷ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഓപ്‌ഷനും ഇനി യൂട്യൂബിൽ ഉണ്ടാകും.

പിഴവുകൾക്ക് സാധ്യത
2024 ഡിസംബറിലാണ് ഓട്ടോഡബ്ബിങ് ഫീച്ചർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് എഐ നിർമ്മിതമായതിനാൽ തന്നെ പിഴവുകൾ ഉണ്ടായേക്കാമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ യൂട്യൂബ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും വർഷ6ളിൽ ഈ ഫീച്ചറിൽ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഡബ്ബിങിന്‍റെ കൃത്യത വർധിപ്പിക്കാനായി ഗൂഗിളിന്‍റെ തന്നെ ഭാഗമായ ഗൂഗിൾ ഡീപ്‌മൈൻഡുമായും ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്‌ലേറ്റുമായും സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സംഭാഷണങ്ങൾ കേട്ട് എഐ വഴി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഫീച്ചറായതിനാൽ തന്നെ അർത്ഥം മാറിപ്പോകാനും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യത കൂടുതലാണ്.

