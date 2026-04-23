റോഡിൽ വിലസി ആളില്ലാ സൈക്കിൾ: ഇതെന്ത് മറിമായമെന്ന് യാത്രക്കാർ; റോബോട്ടിക് കാലുകൾക്ക് പിന്നിൽ യുവാവിന്‍റെ 'ഗോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ' പ്രൊജക്‌ട്

ശിവം മൗര്യയെന്ന യുവാവിന്‍റെ ആശയത്തിൽ നിന്നാണ് റോബോട്ടിക് കാലുകളുള്ള ഗോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ പിറവിയെടുക്കുന്നത്.

SELF PEDALLING CYCLE AUTOMATIC CYCLE GARUDA BIKE സൈക്കിൾ
A young innovator from Surat has created a unique bicycle (ETV Bharat)
Published : April 23, 2026 at 4:52 PM IST

സൂറത്ത്: തെരുവുകളിലൂടെ അരയ്‌ക്ക് മുകളിൽ ഉടലില്ലാതെ ഒരാൾ സൈക്കിൾ ചവിട്ടി നീങ്ങുന്ന അസാധാരണ കാഴ്‌ചയ്‌ക്കാണ് ഗുജറാത്തിലെ സൂറത്ത്‌വാസികൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. നഗരങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ പലരും ഇതെന്ത് മറിമായമെന്ന് കരുതി അന്താളിച്ചു. ചിലരാകട്ടെ, പട്ടാപ്പകൽ നടുറോഡിൽ പ്രേതം ഇറങ്ങിയതാവുമെന്ന് വരെ കരുതി.

എന്നാൽ ഈ അത്ഭുക കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ റോബോട്ടിക് കാലുകൾ ആണ്. സൂറത്തിൽ നിന്നുള്ള ശിവം മൗര്യയുടെ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോജക്റ്റാണ് സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന റോബോട്ടിക് കാലുകൾക്ക് പിന്നിൽ. ആളില്ലാതെ ഓടുന്നതിനാൽ തന്നെ ഇതിന് 'ഗോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ' എന്ന് പേരുമിട്ടു.

എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
മൗര്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പ്രോജക്റ്റായ 'ഗോസ്റ്റ് സൈക്കിൾ', അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ മുൻകാല ഡ്രൈവറില്ലാ സൈക്കിൾ പ്രോജക്റ്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഘടകങ്ങൾ മാനെക്വിൻ കാലുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. ഇത് വാഹനം ഓടിക്കുന്ന തലയും ഉടലും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയുടെ പ്രതീതി നൽകും. മുൻ ചക്രത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന മോട്ടോറാണ് സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നതെന്ന് മൗര്യ ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

വാഹനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ രണ്ട് ചക്രങ്ങളും ചലിക്കുന്നതോടെ, പെഡലുകളെയും ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മാനെക്വിൻ കാലുകളെയും ചലിപ്പിക്കാൻ ഡ്രൈവ്‌ചെയിനിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു സാധാരണ സൈക്കിൾ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് ഇത് തികച്ചും വിപരീതമാണ് ഇതിലെ പ്രവർത്തനം. പെഡലിങ് ശക്തിപ്പെടുമ്പോൾ ഡ്രൈവ്‌ചെയിനിന് കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ പിൻ ചക്രങ്ങളെ തള്ളാൻ സാധിക്കും.

ബാറ്ററിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു കളിപ്പാട്ടത്തെയും പോലെ, റിമോട്ട് കണ്‍ട്രോളറോ മൊബൈല്‍ ആപ്പോ വഴിയോ വാഹനം നിയന്ത്രിക്കാന്‍ കഴിയും. എങ്കിലും മുന്‍കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ഒരു വഴിയിലൂടെ, പ്രത്യേകിച്ച് കോഡിങ് വഴി നിര്‍വചിക്കപ്പെട്ട ഒരു വഴിയിലൂടെ ഈ സൈക്കിള്ളിന് സഞ്ചരിക്കാന്‍ കഴിയുമെന്ന് മൗര്യ പറയുന്നു.

മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രയത്നത്തിന്‍റെ ഫലം
'ഗോസ്റ്റ് സൈക്കിള്‍' പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ മൗര്യയ്ക്കൊപ്പം പങ്കാളിയായി ഗുര്‍പ്രീത് അറോറയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്ന് മാസത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്‍റെ ഫലമാണ് ഇതെന്നും മൗര്യ പറയുന്നു. ഇതിന് 35,000 രൂപയാണ് ചെലവായത്. ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർസൈക്കിളായ ഗരുഡ ബൈക്ക് നിർമ്മിച്ച് മുമ്പും ശിവം വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു. ഡാർക്ക് നൈറ്റ് ബാറ്റ്‌പോഡിൽ നിന്നും ട്രോൺ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഇതിന്‍റെ നിർമ്മാണം.

അത്ഭുത കാഴ്‌ച കണ്ട് കണ്ണുതള്ളി യാത്രക്കാർ
സൈക്കിള്‍ പരീക്ഷണത്തിനായി റോഡിലേക്ക് എടുത്തപ്പോൾ, മനുഷ്യ സഹായമില്ലാതെ സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടി നീങ്ങുന്ന കാഴ്‌ചകണ്ട് കുട്ടികളും യാത്രക്കാരും അത്ഭുതപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നത് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഡെലിവറി സേവനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷാ പട്രോളിംഗിനും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗപ്പെടുമെന്നാണ് മൗര്യ പറയുന്നത്.

മറ്റ് നിരവധി രസകരമായ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രോജക്‌ടുകൾക്ക് പിന്നിലും ശിവം മൗര്യയുടെ തലച്ചോറുണ്ട്. അതിൽ ഒരു റോബോട്ടിക് റിക്ഷയും ഉൾപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ 2 ദശലക്ഷത്തിലധികം സബ്‌സ്‌ക്രൈബർമാരുള്ള 'ക്രിയേറ്റീവ് സയൻസ്' എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ അദ്ദേഹം തന്‍റെ നൂതനാശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഭാവിയിൽ സ്മാർട്ട് സിറ്റികളിലെ ഡെലിവറി ആവശ്യങ്ങൾക്കും പട്രോളിങിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മൗര്യ പറയുന്നു.

