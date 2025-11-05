ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ചെറുതാണെങ്കിലും പവർഫുൾ: ടെസ്‌ലയുടെ നാല് മോട്ടോറുകളെ വെല്ലാൻ ഈ കുഞ്ഞൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഒന്ന് മതി

1000 ബിഎച്ച്‌പിയിലധികം പവർ നൽകുന്ന കുഞ്ഞൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ടെസ്‌ലയുടെ നാല് മോട്ടോറുകളേക്കാൾ കരുത്തനാണ്. ഇതിന്‍റെ വലിപ്പം ചെറുതാണെങ്കിലും പ്രകടനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച്ച ചെയ്യില്ല.

WHAT IS AXIAL FLUX MOTOR WHY AXIAL FLUX MOTOR IS IMPORTANT യാസ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ടെസ്‌ല
The new axial flux motor wighs only 12.7 kg. (Image Credit: YASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 8:07 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസ് ഗ്രൂപ്പിന്‍റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഉപസ്ഥാപനമാണ് യാസ. പ്രീമിയം ഓട്ടോമോട്ടീവ് വ്യവസായത്തിനായി ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളും പവർ ഇലക്ട്രോണിക്‌സും നിർമിക്കുന്ന യുകെ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനിയാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞൻ ഇലക്‌ട്രിക് മോട്ടോർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് യാസ.

ചെറുതാണെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ അവഗണിച്ചു വിടാൻ വരട്ടെ. വലിപ്പം കുറവാണെങ്കിലും ആയിരം ബിഎച്ച്‌പിയിലധികം പവർ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള അത്രയും പവർഫുളാണ് ഈ മോട്ടോർ. വലിയ പവർ ഉത്‌പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നിരിക്കെ തന്നെ, പരമ്പരാഗത മോട്ടോറുകളേക്കാൾ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ. ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റും.

ഇത് ടെസ്‌ലയുടെ മോട്ടോറുകളെക്കാൾ വളരെ ശക്തമാണെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഭാവിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്‌ടിക്കാൻ യാസയുടെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന് സാധിച്ചേക്കും. പവർ, പെർഫോമൻസ് ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയിൽ റെക്കോർഡുകൾ തകർക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു പുതിയ പ്രോട്ടോടൈപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത്.

Yasa's electric motor is as powerful as 4 tesla motors (Image Credit: YASA)

ചെറുതാണ്, പക്ഷേ കരുത്തൻ
യാസയുടെ പുതിയ ആക്‌സിയൽ ഫ്ലക്‌സ് മോട്ടോറിന് വെറും 28 പൗണ്ട് ഭാരമാണുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ നായയുടെ അത്രയും ഭാരം മാത്രം. ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറിന് പരമാവധി 750 കിലോവാട്ട് പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാകും. എന്നുവെച്ചാൽ ഇത് 1,005 ഹോർസ്‌പവറിന് തുല്യമാണ്. ഇത് രണ്ട് ടെസ്‌ല മോഡൽ 3 പെർഫോമൻസ് കാറുകളോ, നാല് വ്യത്യസ്‌ത ടെസ്‌ല മോട്ടോറുകളോ കൂടിച്ചേർന്നാലുള്ള പവറിന് തുല്യമാണ്. ഇത് മാത്രം മതി യാസയുടെ പുതിയ മോട്ടോറിന്‍റെ കരുത്തെന്തെന്ന് കാണിക്കാൻ.

ഏറ്റവും പവറുള്ള ഇലക്‌ട്രിക് മോട്ടോറെന്ന റെക്കോർഡ് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്നതും യാസയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു മോട്ടോറിനായിരുന്നു. ഇതിന് 28.8 പൗണ്ട് ഭാരവും 550 kW (737 ഹോർസ്‌പവർ) പരമാവധി പവർ ഔട്ട്പുട്ടും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ, നിലവിലെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ മുൻ പതിപ്പിനേക്കാൾ 40 ശതമാനം മികച്ചതാണ്.

ഈ മോട്ടോറിന് 350 മുതൽ 400 കിലോവാട്ട് വരെ (469-536 ഹോർസ്‌പവർ) സ്ഥിരമായ പവർ നിലനിർത്താനും കഴിയും. അതായത് ഇതിന് ദിവസം മുഴുവൻ വലിയ അളവിൽ വൈദ്യുതി നൽകാനും കഴിയും. യാസയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, വിദേശത്ത് നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത ഘടകങ്ങളോ, വിലയേറിയ വസ്തുക്കളോ ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് ഈ മോട്ടോർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ആവശ്യകത വർധിച്ചാൽ കൂടുതൽ നിർമിക്കാം.

കരുത്തുറ്റ ഇലക്‌ട്രിക് മോട്ടോർ പുറത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് മുൻനിര റേഡിയൽ ഫ്ലക്‌സ് മോട്ടോറുകളുടെ മൂന്നിരട്ടി പ്രകടന സാന്ദ്രതയോടെ, ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ രൂപകൽപ്പനയിലെ സാധ്യതകൾ പുനർനിർവചിക്കുകയാണെന്നാണ് യാസ സിഇഒ ജോർഗ് മിസ്‌ക പറഞ്ഞത്.

യാസ നിർമ്മിച്ചത് നിരവധി മോട്ടോറുകൾ
ഭാരം കുറഞ്ഞ മോട്ടോർ എന്നാൽ ഭാരം കുറഞ്ഞ കാർ എന്ന് കൂടിയാണ് അർഥമാക്കുന്നത്. ഇത്തരം മോട്ടോറുള്ള കാറുകൾക്ക് മികച്ച കാര്യക്ഷമത, വേഗതയേറിയ ആക്‌സലറേഷൻ, ദീർഘദൂര റേഞ്ച് എന്നിവ ലഭിക്കും. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഓരോ പൗണ്ടും പ്രധാനമാണ്. അതിനാൽ പെർഫോമൻസിൽ കുറവ് വരുത്താതെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നത് വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കും. മെഴ്‌സിഡസ്-ബെൻസിന്‍റെ ഉപസ്ഥാപനമാണ് യാസ നിർമിച്ച മോട്ടോറുള്ള കാറുകളാണ് മെഴ്‌സിഡസ്-എഎംജി ജിടി എക്‌സ്‌എക്‌സ് കൺസെപ്റ്റ്, ഫെരാരി 296 ജിടിബി എന്നിവ.

Mercedes Benz AMG GT XX (Image Credit: YASA)

വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ, ഇത്തരം കാര്യക്ഷമമായ മോട്ടോറുകൾ അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഇലക്ട്രിക് വാഹനമായ നിസ്സാൻ ലീഫ് ഇവി പോലുള്ള ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

